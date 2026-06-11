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Ngày 11/6: Giá gạo nguyên liệu tăng, gạo xuất khẩu chịu áp lực giảm

07:05 | 11/06/2026
Giá gạo nguyên liệu hôm nay (11/6) tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long tăng nhẹ, trong khi giá gạo xuất khẩu Việt Nam chịu áp lực giảm. Trên thị trường thế giới, giá gạo biến động trái chiều.
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Ngày 11/6: Giá gạo nguyên liệu tăng, gạo xuất khẩu chịu áp lực giảm
Giá gạo nguyên liệu hôm nay tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long tăng nhẹ. Ảnh: Hiệp hội Lương thực Việt Nam

Theo cập nhật từ Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh An Giang, giá gạo nguyên liệu IR 504 hôm nay tăng 50 đồng/kg, giao dịch ở mức 8.700 - 8.800 đồng/kg; gạo CL 555 tăng 100 đồng/kg, dao động từ 9.100 - 9.300 đồng/kg. Tuy nhiên, gạo OM 5451 ở mức 9.550 - 9.650 đồng/kg; gạo OM 18 dao động quanh mức 8.700 - 8.850 đồng/kg; gạo Đài Thơm 8 ở mức 9.150 - 9.450 đồng/kg; OM 380 ở mức 7.500 - 7.600 đồng/kg; gạo IR 50404 hiện ở mức 8.500 - 8.600 đồng/kg; Sóc thơm với giá từ 7.500 - 7.600 đồng/kg.

Tại các chợ lẻ, giá gạo đứng giá. Hiện gạo Nàng Nhen có giá niêm yết cao nhất 28.000 đồng/kg; gạo Hương Lài 22.000 đồng/kg; gạo thơm Thái hạt dài dao động ở mức 20.000 - 22.000 đồng/kg; gạo Nàng Hoa ở mốc 21.000 đồng/kg; gạo thơm Đài Loan 20.000 đồng/kg; gạo trắng thông dụng ở mốc 16.000 đồng/kg; giá gạo thường dao động ở mốc 12.000 - 13.000 đồng/kg; gạo thơm Jasmine dao động ở mức 13.000 - 15.000 đồng/kg, gạo Sóc thường dao động ở mốc 16.000 - 17.000 đồng/kg; gạo Sóc Thái giá 20.000 đồng/kg; gạo Nhật giá 22.000 đồng/kg.

Phân khúc nếp đứng giá. Cụ thể, giá nếp 3 tháng khô 9.600 - 9.700 đồng/kg; giá nếp IR 4625 tươi ở mức 7.300 - 7.500 đồng/kg.

Với mặt hàng lúa, giá lúa tươi OM 18 hôm nay dao động ở mốc 6.400 - 6.500 đồng/kg; lúa Đài Thơm 8 (tươi) dao động ở mốc 6.400 - 6.500 đồng/kg; lúa OM 5451 (tươi) dao động mốc 5.700 - 5.800 đồng/kg; lúa IR 50404 (tươi) dao động ở mức 5.500 - 5.600 đồng/kg; lúa OM 34 (tươi) dao động mốc 5.100 - 5.200 đồng/kg.

Tại các địa phương hôm nay, tại Đồng Tháp, nguồn lúa thu hoạch rải rác, giá lúa tương đối ổn định. Tại An Giang, Cần Thơ, Cà Mau, Vĩnh Long, Tây Ninh, nguồn lúa Hè Thu đã chào bán nhiều nơi, giao dịch mua mới chậm, giá tương đối ổn định.

Trên thị trường xuất khẩu, giá gạo xuất khẩu Việt Nam giá tiếp đà giảm nhẹ giảm nhẹ. Theo Hiệp hội Lương thực Việt Nam, gạo Jasmine được chào bán ở mức 509 - 513 USD/tấn; gạo thơm 5% tấm giảm 6 USD/tấn dao động trong khoảng 490 - 495 USD/tấn; gạo thơm 100% tấm dao động từ 343 - 347 USD/tấn.

Trên thị trường thế giới, giá gạo biến động nhẹ. Cụ thể, giá gạo 5% tấm tại Thái Lan, tăng 1 USD/tấn dao động 460 - 464 USD/tấn, gạo 100% tấm giảm 1 USD/tấn dao động từ 415 - 419 USD/tấn.

Tại Ấn Độ, gạo 5% tấm tăng 2 USD/tấn dao động ở mức 342 - 346 USD/tấn, gạo 100% tấm tăng 2 USD/tấn chào bán ở mức 278 - 282 USD/tấn./.

Xuân Cường (tổng hợp)
Từ khóa:
gạo nguyên liệu giá lúa giá gạo đồng bằng sông cửu long

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