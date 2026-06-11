Cục Thuế hợp tác với PGBank hỗ trợ hộ kinh doanh khai, nộp thuế điện tử

Phát biểu tại lễ ký kết hợp tác, Phó Cục trưởng Cục Thuế Mai Sơn nhấn mạnh, việc Chính phủ ban hành Nghị định số 68/2026/NĐ-CP đã tạo nền tảng pháp lý quan trọng để triển khai phương thức quản lý thuế mới theo hướng hiện đại, minh bạch và phù hợp với xu thế chuyển đổi số. Theo đó, việc chuyển đổi từ thuế khoán sang kê khai không chỉ là thay đổi về cách tính thuế, mà còn là bước chuyển toàn diện về phương thức quản lý và tư duy phục vụ người nộp thuế.

Phó Cục trưởng Cục Thuế Mai Sơn phát biểu tại lễ ký kết. Ảnh: PA

Lãnh đạo Cục Thuế khẳng định, trong quá trình cải cách này, cơ quan thuế xác định lấy người nộp thuế làm trung tâm, tăng cường hỗ trợ, giảm thiểu thủ tục và ứng dụng mạnh mẽ công nghệ số. Để thực hiện hiệu quả, cần có sự phối hợp chặt chẽ giữa cơ quan quản lý với các tổ chức trong hệ sinh thái tài chính - công nghệ, đặc biệt là các ngân hàng thương mại.

Đánh giá cao vai trò đồng hành của PGBank, Phó Cục trưởng Mai Sơn cho biết, PGBank định hướng phát triển là một ngân hàng bán lẻ dựa trên chuyển đổi số, đã chủ động phát triển các giải pháp thanh toán số, hỗ trợ người nộp thuế thực hiện nghĩa vụ thuận tiện, nhanh chóng. Việc hợp tác lần này được kỳ vọng sẽ góp phần thúc đẩy thanh toán không dùng tiền mặt, chuẩn hóa dữ liệu giao dịch và nâng cao tính minh bạch trong hoạt động của hộ kinh doanh.

Lãnh đạo Cục Thuế và Ngân hàng PGBank thực hiện nghi lễ ký kết, trao văn bản hợp tác. Ảnh: PA

Lễ ký kết được đánh giá là bước đi quan trọng, góp phần cụ thể hóa chủ trương cải cách quản lý thuế, đồng thời tăng cường hợp tác trong việc kết nối giữa cơ quan quản lý nhà nước và các tổ chức tài chính nhằm hỗ trợ hiệu quả khu vực kinh tế tư nhân. Qua đó, không chỉ nâng cao mức độ tuân thủ thuế, mà còn tạo nền tảng để hộ kinh doanh phát triển bền vững, minh bạch và từng bước hội nhập với nền kinh tế số.

Phó Cục trưởng Cục Thuế Mai Sơn bày tỏ tin tưởng, với sự đồng hành tích cực của hệ thống ngân hàng, các tổ chức cung cấp giải pháp công nghệ, sự phối hợp của các cơ quan quản lý nhà nước và đặc biệt là sự chủ động, hợp tác của cộng đồng doanh nghiệp, tiểu thương và hộ kinh doanh trên cả nước, quá trình chuyển đổi mô hình quản lý thuế đối với hộ kinh doanh sẽ góp phần xây dựng một nền kinh tế thương mại văn minh, chuyên nghiệp, hiện đại hơn, minh bạch hơn, tạo cơ hội để từng hộ kinh doanh nâng cao năng lực cạnh tranh, mở rộng quy mô và phát triển bền vững trong môi trường kinh doanh ngày càng hội nhập và hiện đại.

Trong khuôn khổ hợp tác, hai bên thống nhất triển khai nhiều nội dung trọng tâm như: tăng cường tuyên truyền chính sách thuế trên nền tảng số của ngân hàng; hỗ trợ hộ kinh doanh mở và quản lý tài khoản phục vụ hoạt động kinh doanh; kết nối với ứng dụng nộp thuế điện tử; nghiên cứu các giải pháp thanh toán thông minh như QR định danh gắn với mã số thuế; đồng thời nâng cấp hệ thống kết nối dữ liệu phục vụ quản lý thuế theo mã định danh khoản phải nộp.

Phát biểu tại lễ ký kết, Tổng Giám đốc PGBank Nguyễn Văn Hương bày tỏ vinh dự khi được đồng hành cùng ngành Thuế trong quá trình hiện đại hóa công tác quản lý và hỗ trợ người nộp thuế. Đây là chương trình hợp tác có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong chiến lược phát triển ngân hàng, không chỉ đơn thuần cung cấp các giải pháp tài chính cho khách hàng, mà còn trở thành người đồng hành tin cậy của hộ kinh doanh, trên toàn bộ hành trình số hóa, từ quản lý bán hàng, thanh toán, thực hiện nghĩa vụ thuế đến tiếp cận vốn và mở rộng hoạt động kinh doanh.

Tại lễ ký kết, PGBank chính thức triển khai chương trình “Kinh doanh Phát đạt - Chuẩn luật đồng hành” cùng bộ giải pháp tài chính và công nghệ được thiết kế chuyên biệt dành cho hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh và doanh nghiệp siêu nhỏ.

Tổng Giám đốc PGBank Nguyễn Văn Hương nhấn mạnh, thông qua chương trình này, PGBank không chỉ cung cấp các sản phẩm ngân hàng truyền thống mà còn chủ động kết nối với hệ sinh thái đối tác để mang đến cho khách hàng một bộ công cụ hỗ trợ kinh doanh toàn diện. Khách hàng được tiếp cận tài khoản thanh toán dành riêng cho hộ kinh doanh, các giải pháp nhận thanh toán không dùng tiền mặt, quản lý dòng tiền và các dịch vụ tài chính phục vụ hoạt động sản xuất, kinh doanh./.