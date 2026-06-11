Đàm phán Hiệp định tránh đánh thuế hai lần giữa Việt Nam và Liechtenstein

Phát biểu tại cuộc làm việc, Phó Cục trưởng Cục Thuế Đặng Ngọc Minh - Trưởng đoàn đàm phán phía Việt Nam chia sẻ, Việt Nam và Liechtenstein thiết lập quan hệ ngoại giao từ năm 2008. Sau 18 năm phát triển quan hệ song phương, hai nước tiếp tục thúc đẩy hợp tác trên nhiều lĩnh vực, nhất là kinh tế, thương mại, đầu tư và hợp tác quốc tế về thuế.

Phó Cục trưởng Cục Thuế Đặng Ngọc Minh (ngồi giữa) phát biểu tại cuộc làm việc.

“Việc đàm phán Hiệp định tránh đánh thuế hai lần có ý nghĩa quan trọng trong việc tạo lập môi trường pháp lý về thuế rõ ràng, minh bạch và ổn định cho doanh nghiệp, nhà đầu tư hai nước; đồng thời hỗ trợ cơ quan thuế hai bên tăng cường phối hợp trong phòng, chống trốn thuế và tránh thuế xuyên biên giới” - ông Đặng Ngọc Minh nhấn mạnh.

Thay mặt Đoàn đàm phán phía Liechtenstein, ông Bernhard Canete - Trưởng đoàn đàm phán Liechtenstein chia sẻ, Liechtenstein tuy có quy mô nhỏ nhưng là nền kinh tế phát triển cao, có tiềm lực tài chính và thế mạnh trong các lĩnh vực công nghiệp, công nghệ cao, đổi mới sáng tạo và các ngành có giá trị gia tăng lớn. Ông cho biết, sẽ tiếp tục nghiên cứu, tổng hợp và báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét các cơ hội hợp tác, đầu tư phù hợp tại Việt Nam trong thời gian tới.

Ông Bernhard Canete (ngồi giữa) - Trưởng đoàn Đàm phán Liechtenstein phát biểu tại cuộc làm việc.

Theo ông Bernhard Canete, các nội dung đàm phán là tín hiệu tích cực, góp phần tăng cường kết nối giữa các doanh nghiệp, nhà đầu tư và các định chế tài chính của Liechtenstein với thị trường Việt Nam, đồng thời mở ra thêm cơ hội thu hút đầu tư đối với các địa phương có nhiều tiềm năng phát triển của Việt Nam.

Theo chương trình làm việc đã thống nhất, vòng đàm phán thứ hai diễn ra từ ngày 10 - 12/6 tại Khánh Hòa, tập trung rà soát, trao đổi và xử lý các nội dung còn khác biệt trong dự thảo hiệp định. Các phiên làm việc được triển khai liên tục trên tinh thần xây dựng, thiện chí, thực chất và tôn trọng lợi ích của mỗi nước./.