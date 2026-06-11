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Ngày 11/6: Giá bạc thế giới đảo chiều tăng, trong nước tiếp đà giảm

09:18 | 11/06/2026
Giá bạc trong nước và thế giới hôm nay (11/6) biến động trái chiều. Cụ thể, giá bạc tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý đã lùi sâu xuống khỏi mốc 67 triệu đồng/kg. Ngược lại, giá bạc giao ngay trên thị trường quốc tế đảo chiều tăng 1,39% so với hôm qua.
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Ngày 11/6: Giá bạc thế giới đảo chiều tăng, trong nước tiếp đà giảm
Giá bạc trong nước và thế giới hôm nay biến động trái chiều. Ảnh: Kitco

Cập nhật lúc 9h ngày 11/6, giá bạc miếng Phú Quý 999 tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý niêm yết ở mức 2.424.000 đồng/lượng (mua vào) và 2.499.000 đồng/lượng (bán ra), giảm so với mức 2.442.000 đồng/lượng (mua vào) và 2.518.000 đồng/lượng (bán ra) niêm yết sáng hôm qua.

Giá các thương hiệu bạc khác niêm yết trên Phú Quý cụ thể như sau: Bạc 999 loại 10 lượng, 5 lượng ở mức 2.424.000 đồng/lượng (mua vào) và 2.499.000 đồng/lượng (bán ra); đồng bạc mỹ nghệ Phú Quý 999 ở mức 2.424.000 đồng/lượng (mua vào) và 2.852.000 đồng/lượng (bán ra); bạc thỏi Phú Quý 999 1kilo ở mức 64.639.838 đồng/lượng (mua vào) và 66.639.833 đồng/lượng (bán ra).

Cập nhật bảng giá bạc lúc 9h ngày 11/6/2026 tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý:

Ngày 11/6: Giá bạc thế giới đảo chiều tăng, trong nước tiếp đà giảm

Trên thị trường quốc tế, tại thời điểm 8h50 ngày 11/6, giá bạc giao ngay dao động ở mức 64,2640 USD/ounce, tăng 1,39% so với ngày hôm qua.

Giá bạc hiện vẫn dao động trong biên độ hẹp khi lực mua và lực bán khá cân bằng, khiến thị trường chưa xuất hiện tín hiệu rõ ràng về xu hướng tiếp theo.

Theo ông Christopher Lewis - chuyên gia phân tích kim loại quý của FX Empire, vùng 70 USD/ounce đang đóng vai trò là ngưỡng hỗ trợ quan trọng. Ở chiều ngược lại, mốc 80 USD/ounce được xem là ngưỡng kháng cự đáng chú ý. Nếu vượt qua được cột mốc này, giá bạc có thể hướng tới vùng 90 USD/ounce trong các giai đoạn tiếp theo.

Ông Lewis cho rằng, triển vọng ngắn hạn của bạc sẽ chịu tác động lớn từ chính sách tiền tệ của Mỹ, đặc biệt là diễn biến lãi suất và lợi suất trái phiếu Chính phủ. Khi lãi suất duy trì ở mức cao hoặc tiếp tục tăng, dòng vốn thường có xu hướng dịch chuyển khỏi các kim loại quý như bạc. Ngược lại, môi trường lãi suất thấp hơn có thể tạo điều kiện thuận lợi để giá bạc phục hồi.

Ngày 11/6: Giá bạc thế giới đảo chiều tăng, trong nước tiếp đà giảm

Ngoài các yếu tố kinh tế vĩ mô, căng thẳng địa chính trị tại Trung Đông cũng đang ảnh hưởng đáng kể đến tâm lý thị trường, khiến giá các kim loại quý biến động mạnh trong thời gian gần đây.

Mặc dù không loại trừ khả năng xuất hiện các nhịp điều chỉnh trong ngắn hạn, chuyên gia của FX Empire vẫn duy trì quan điểm tích cực về triển vọng dài hạn của bạc.

Bên cạnh đó, bạc được tiêu thụ trong công nghiệp và không tái lưu thông vào đầu tư theo cách tương tự vàng. Khi đã cạn kiệt, kho bạc vật chất không thể xây dựng lại nhanh chóng bất kể giá thị trường cao đến đâu./.

Xuân Cường (tổng hợp)
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