Thị trường

Ngày 8/6: Giá bạc nối dài chuỗi ngày suy giảm

09:09 | 08/06/2026
Giá bạc trong nước và thế giới hôm nay (8/6) đồng loạt giảm sâu. Theo đó, giá bạc thỏi Phú Quý 999 1kilo giảm gần 600.000 nghìn/lượng, giá bạc quốc tế cũng giảm mất gần 10% chỉ trong một tuần, rơi xuống mức thấp nhất kể từ cuối tháng 3.
aa
Ngày 8/6: Giá bạc nối dài chuỗi ngày suy giảm
Giá bạc trong nước và thế giới hôm nay đồng loạt giảm sâu. Ảnh minh họa

Cập nhật lúc 8h30 ngày 8/6, giá bạc miếng Phú Quý 999 tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý niêm yết ở mức 2.546.000 đồng/lượng (mua vào) và 2.625.000 đồng/lượng (bán ra), giảm so với mức 2.567.000 đồng/lượng (mua vào) và 2.646.000 đồng/lượng (bán ra) niêm yết sáng hôm qua.

Giá các thương hiệu bạc khác niêm yết trên Phú Quý cụ thể như sau. Cụ thể, bạc 999 loại 10 lượng, 5 lượng ở mức 2.546.000 đồng/lượng (mua vào) và 2.625.000 đồng/lượng (bán ra); đồng bạc mỹ nghệ Phú Quý 999 ở mức 2.546.000 đồng/lượng (mua vào) và 2.995.000 đồng/lượng (bán ra); bạc thỏi Phú Quý 999 1kilo ở mức 67.893.164 đồng/lượng (mua vào) và 69.999.825 đồng/lượng (bán ra).

Cập nhật bảng giá bạc lúc 8h30 ngày 8/6/2026 tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý:

Ngày 8/6: Giá bạc nối dài chuỗi ngày suy giảm

Trên thị trường quốc tế, tại thời điểm 8h30 ngày 8/6, giá bạc giao ngay dao động ở mức 67,4865 USD/ounce, giảm 0,52% so với ngày hôm qua. Tính chung cả tuần, kim loại quý này đã mất tới 9,89% giá trị.

Đáng chú ý, ngưỡng 70 USD/ounce được xem là vùng hỗ trợ tâm lý quan trọng đã chính thức bị xuyên thủng. Đây cũng là mức giá thấp nhất của bạc kể từ cuối tháng 3/2026.

Không chỉ thị trường giao ngay, giá bạc hợp đồng tương lai giao tháng 7 cũng chịu áp lực bán mạnh. Kết thúc phiên cuối tuần, giá hợp đồng tương lai giảm 6,58%, xuống còn 69,1 USD/ounce. Tính trong cả tuần, hợp đồng bạc tương lai đã giảm khoảng 8,93%, phản ánh tâm lý thận trọng ngày càng gia tăng của giới đầu tư đối với nhóm kim loại quý.

Theo các chuyên gia, nguyên nhân chính khiến giá bạc giảm sâu đến từ báo cáo việc làm mới công bố tại Mỹ. Các số liệu tích cực hơn kỳ vọng cho thấy thị trường lao động Mỹ vẫn duy trì sức mạnh đáng kể bất chấp môi trường lãi suất cao.

Ngày 8/6: Giá bạc nối dài chuỗi ngày suy giảm

Việc giá bạc thế giới mất gần 10% chỉ trong một tuần cho thấy tâm lý thị trường đang rất nhạy cảm trước các thông tin liên quan đến lãi suất, tăng trưởng kinh tế và nhu cầu công nghiệp.

Trong ngắn hạn, áp lực từ chính sách tiền tệ của Mỹ và triển vọng tiêu thụ bạc suy yếu có thể tiếp tục ảnh hưởng đến diễn biến giá.

Tuy nhiên, xét trong dài hạn, nhiều tổ chức tài chính quốc tế vẫn đánh giá bạc là một trong những kim loại quý có tiềm năng tăng trưởng nhờ nguồn cung hạn chế và nhu cầu sử dụng ngày càng lớn trong các ngành công nghiệp chiến lược./.

Xuân Cường (tổng hợp)
Từ khóa:
giá bạc giá bạc trong nước giá bạc thế giới giá bạc hôm nay

Bài liên quan

Ngày 7/6: Giá bạc phiên cuối tuần tiếp đà lao dốc mạnh

Ngày 7/6: Giá bạc phiên cuối tuần tiếp đà lao dốc mạnh

Ngày 6/6: Giá bạc tiếp tục chịu áp lực giảm mạnh

Ngày 6/6: Giá bạc tiếp tục chịu áp lực giảm mạnh

Ngày 5/6: Giá bạc trong nước và thế giới đồng loạt suy giảm

Ngày 5/6: Giá bạc trong nước và thế giới đồng loạt suy giảm

Dành cho bạn

Ngày 8/6: Giá gas duy trì trạng thái ổn định

Ngày 8/6: Giá gas duy trì trạng thái ổn định

Ngày 8/6: Giá lúa gạo tại Đồng bằng sông Cửu Long bình ổn sáng đầu tuần

Ngày 8/6: Giá lúa gạo tại Đồng bằng sông Cửu Long bình ổn sáng đầu tuần

Việt Nam - Lào tăng cường hợp tác tài chính giai đoạn 2026 - 2030

Việt Nam - Lào tăng cường hợp tác tài chính giai đoạn 2026 - 2030

Thủ tướng Lê Minh Hưng chủ trì lễ đón Thủ tướng Lào Sonexay Siphandone

Thủ tướng Lê Minh Hưng chủ trì lễ đón Thủ tướng Lào Sonexay Siphandone

Tăng trưởng doanh nghiệp năm 2026 phụ thuộc nhiều hơn vào các đầu tàu

Tăng trưởng doanh nghiệp năm 2026 phụ thuộc nhiều hơn vào các đầu tàu

Thị trường carbon bước vào cuộc chơi mới: Chất lượng, đầu tư dài hạn và lợi ích xanh lên ngôi

Thị trường carbon bước vào cuộc chơi mới: Chất lượng, đầu tư dài hạn và lợi ích xanh lên ngôi

Đọc thêm

Lạm phát cơ bản duy trì thấp, củng cố ổn định mặt bằng giá

Lạm phát cơ bản duy trì thấp, củng cố ổn định mặt bằng giá

(TBTCO) - Dù giá điện, nước sinh hoạt, xăng dầu và một số mặt hàng thiết yếu tiếp tục biến động theo diễn biến thị trường, lạm phát cơ bản trong 5 tháng đầu năm 2026 vẫn thấp hơn mức tăng của chỉ số giá tiêu dùng (CPI) bình quân. Điều này cho thấy, các giải pháp điều hành giá đang phát huy hiệu quả, góp phần giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô và mặt bằng giá cả.
Ngày 7/6: Áp lực giảm vẫn chi phối thị trường cao su châu Á

Ngày 7/6: Áp lực giảm vẫn chi phối thị trường cao su châu Á

Giá cao su tại các thị trường chính châu Á hôm nay (7/6) đồng loạt giảm tại Trung Quốc, Nhật Bản và Singapore do áp lực từ giá dầu thế giới suy yếu, tồn kho cao và tâm lý thận trọng của các nhà sản xuất đang khiến thị trường chịu sức ép rõ rệt. Ngược lại, trong nước, giá cao su vẫn duy trì trạng thái ổn định tại các doanh nghiệp lớn.
Ngày 7/6: Giá lúa gạo tại Đồng bằng sông Cửu Long ít biến động, giao dịch chậm

Ngày 7/6: Giá lúa gạo tại Đồng bằng sông Cửu Long ít biến động, giao dịch chậm

Giá lúa gạo hôm nay (7/6) tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long ít biến động, giao dịch mua bán diễn ra chậm. Trên thị trường xuất khẩu, giá gạo xuất khẩu Việt Nam đi ngang. Cụ thể, gạo Jasmine được chào bán ở mức 515 - 519 USD/tấn; gạo thơm 5% tấm dao động trong khoảng 495 - 497 USD/tấn; gạo thơm 100% tấm dao động từ 344 - 348 USD/tấn.
Ngày Tài chính số 2026: Mở rộng thanh toán không tiền mặt tới khách quốc tế

Ngày Tài chính số 2026: Mở rộng thanh toán không tiền mặt tới khách quốc tế

(TBTCO) - Không chỉ thúc đẩy thanh toán điện tử trong nước, Ngày Tài chính số 2026 đang cho thấy xu hướng mới của thị trường: mở rộng các giải pháp thanh toán xuyên biên giới nhằm phục vụ lượng khách quốc tế ngày càng gia tăng tại Việt Nam.
Cục An toàn thực phẩm đề nghị sàn thương mại điện tử gỡ bỏ sản phẩm bị cảnh báo thu hồi

Cục An toàn thực phẩm đề nghị sàn thương mại điện tử gỡ bỏ sản phẩm bị cảnh báo thu hồi

(TBTCO) - Sau khi Australia phát đi cảnh báo thu hồi khẩn cấp một số sản phẩm thực phẩm chức năng và kẹo do nguy cơ chứa dị vật, chiều 5/6, Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) đã có văn bản gửi Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số (Bộ Công thương) về việc quản lý kinh doanh thực phẩm trên thương mại điện tử.
Ngày 6/6: Giá cao su thế giới đang trong giai đoạn điều chỉnh

Ngày 6/6: Giá cao su thế giới đang trong giai đoạn điều chỉnh

Thị trường cao su thế giới hôm nay (6/6) đang trong giai đoạn điều chỉnh sau những phiên tăng trước đó. Áp lực giảm giá xuất hiện tại Trung Quốc, Nhật Bản và Singapore, trong khi tại Thái Lan tăng. Trong nước, thị trường không có biến động.
Ngày 6/6: Giá lúa tại Đồng bằng sông Cửu Long ổn định, gạo xuất khẩu tăng

Ngày 6/6: Giá lúa tại Đồng bằng sông Cửu Long ổn định, gạo xuất khẩu tăng

Giá lúa gạo hôm nay (6/6) tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long nhìn chung ổn định, giao dịch ở mức cầm chừng. Trên thị trường xuất khẩu, giá gạo xuất khẩu Việt Nam tăng. Cụ thể, gạo thơm 5% tấm tăng 5 USD/tấn; gạo thơm 100% tấm tăng 1 USD/tấn.
Green SM ra mắt dịch vụ taxi thuần điện Green SM Limo tại Ấn Độ

Green SM ra mắt dịch vụ taxi thuần điện Green SM Limo tại Ấn Độ

(TBTCO) - Ngày 5/6/2026, tại New Delhi, Ấn Độ, Green SM chính thức khai trương dịch vụ Green SM Limo tại New Delhi, đánh dấu cột mốc hiện diện tại Ấn Độ, một trong những thị trường di chuyển lớn nhất và năng động nhất thế giới. Với bước tiến này, Ấn Độ trở thành thị trường thứ năm của Green SM, sau Việt Nam, Lào, Indonesia và Philippines.
Xem thêm

Mới nhất Đọc nhiều

Thuế tỉnh Phú Thọ đối thoại với doanh nghiệp hoạt động trong Khu công nghiệp Thụy Vân

Thuế tỉnh Phú Thọ đối thoại với doanh nghiệp hoạt động trong Khu công nghiệp Thụy Vân

Ngày 8/6: Giá bạc nối dài chuỗi ngày suy giảm

Ngày 8/6: Giá bạc nối dài chuỗi ngày suy giảm

Hoàn thành đàm phán vòng 2 Hiệp định tránh đánh thuế hai lần giữa Việt Nam và An-ba-ni

Hoàn thành đàm phán vòng 2 Hiệp định tránh đánh thuế hai lần giữa Việt Nam và An-ba-ni

Infographics: Những điểm sáng kinh tế Việt Nam 5 tháng đầu năm qua các con số

Infographics: Những điểm sáng kinh tế Việt Nam 5 tháng đầu năm qua các con số

Tỷ giá USD hôm nay (8/6): Đồng USD mạnh nhất hai tháng, Nhật Bản trước ngưỡng phải can thiệp tỷ giá

Tỷ giá USD hôm nay (8/6): Đồng USD mạnh nhất hai tháng, Nhật Bản trước ngưỡng phải can thiệp tỷ giá

Mở rộng không gian kinh tế số, tạo động lực tăng trưởng mới cho ASEAN

Mở rộng không gian kinh tế số, tạo động lực tăng trưởng mới cho ASEAN

Cải cách trên thị trường vốn Việt Nam đang diễn ra theo hướng thực chất, có thể đo lường được và đáng tin cậy

Cải cách trên thị trường vốn Việt Nam đang diễn ra theo hướng thực chất, có thể đo lường được và đáng tin cậy

Ngày 8/6: Giá cà phê và hồ tiêu đồng loạt giảm

Ngày 8/6: Giá cà phê và hồ tiêu đồng loạt giảm

“Bệ đỡ” từ đà tăng trưởng kinh tế, thu ngân sách tại Cần Thơ bứt phá ấn tượng

“Bệ đỡ” từ đà tăng trưởng kinh tế, thu ngân sách tại Cần Thơ bứt phá ấn tượng

Ngày 8/6: Giá heo hơi dao động trong khoảng 64.000 - 68.000 đồng/kg

Ngày 8/6: Giá heo hơi dao động trong khoảng 64.000 - 68.000 đồng/kg

Giá vàng hôm nay ngày 8/6: Giá vàng tiếp tục giảm, tuột mốc 150 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay ngày 8/6: Giá vàng tiếp tục giảm, tuột mốc 150 triệu đồng/lượng

Doanh nghiệp chung tay phủ xanh rừng phòng hộ Dầu Tiếng, góp phần bảo vệ an ninh nguồn nước

Doanh nghiệp chung tay phủ xanh rừng phòng hộ Dầu Tiếng, góp phần bảo vệ an ninh nguồn nước

Ngày 8/6: Giá cao su thế giới biến động trái chiều

Ngày 8/6: Giá cao su thế giới biến động trái chiều

Giá vàng hôm nay ngày 7/6: Vàng miếng và vàng nhẫn đồng loạt lao dốc

Giá vàng hôm nay ngày 7/6: Vàng miếng và vàng nhẫn đồng loạt lao dốc

Ngày 7/6: Giá heo hơi trên cả nước tiếp tục xu hướng giảm

Ngày 7/6: Giá heo hơi trên cả nước tiếp tục xu hướng giảm

Giá vàng hôm nay ngày 6/6: Giá vàng trong nước giảm tới gần 4 triệu đồng

Giá vàng hôm nay ngày 6/6: Giá vàng trong nước giảm tới gần 4 triệu đồng

Ngày 6/6: Giá heo hơi tại miền Trung và miền Nam giảm mạnh

Ngày 6/6: Giá heo hơi tại miền Trung và miền Nam giảm mạnh

Ngày 6/6: Giá tiêu bật tăng mạnh, cà phê nối dài đà giảm

Ngày 6/6: Giá tiêu bật tăng mạnh, cà phê nối dài đà giảm

Tỷ giá USD hôm nay (8/6): Đồng USD mạnh nhất hai tháng, Nhật Bản trước ngưỡng phải can thiệp tỷ giá

Tỷ giá USD hôm nay (8/6): Đồng USD mạnh nhất hai tháng, Nhật Bản trước ngưỡng phải can thiệp tỷ giá

Tỷ giá USD hôm nay (6/6): Tỷ giá trung tâm tăng 4 tuần, DXY vượt 100 điểm khi thị trường cược Fed tăng lãi suất

Tỷ giá USD hôm nay (6/6): Tỷ giá trung tâm tăng 4 tuần, DXY vượt 100 điểm khi thị trường cược Fed tăng lãi suất

Giá vàng hôm nay ngày 8/6: Giá vàng tiếp tục giảm, tuột mốc 150 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay ngày 8/6: Giá vàng tiếp tục giảm, tuột mốc 150 triệu đồng/lượng

Ngày 7/6: Giá cà phê tiếp tục giảm mạnh, hồ tiêu neo ở mức cao

Ngày 7/6: Giá cà phê tiếp tục giảm mạnh, hồ tiêu neo ở mức cao

Ngày 6/6: Giá gas bán lẻ chưa xuất hiện điều chỉnh tăng hoặc giảm

Ngày 6/6: Giá gas bán lẻ chưa xuất hiện điều chỉnh tăng hoặc giảm

Ngày 8/6: Giá cà phê và hồ tiêu đồng loạt giảm

Ngày 8/6: Giá cà phê và hồ tiêu đồng loạt giảm

Infographics: 5 tháng đầu năm 2026, vốn đầu tư nước ngoài đăng ký vào Việt Nam đạt 24,81 tỷ USD

Infographics: 5 tháng đầu năm 2026, vốn đầu tư nước ngoài đăng ký vào Việt Nam đạt 24,81 tỷ USD

Ngày 7/6: Giá gas giữa các địa phương và thương hiệu có sự chênh lệch

Ngày 7/6: Giá gas giữa các địa phương và thương hiệu có sự chênh lệch