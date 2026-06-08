Ngày 8/6: Giá bạc nối dài chuỗi ngày suy giảm

Giá bạc trong nước và thế giới hôm nay đồng loạt giảm sâu. Ảnh minh họa

Cập nhật lúc 8h30 ngày 8/6, giá bạc miếng Phú Quý 999 tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý niêm yết ở mức 2.546.000 đồng/lượng (mua vào) và 2.625.000 đồng/lượng (bán ra), giảm so với mức 2.567.000 đồng/lượng (mua vào) và 2.646.000 đồng/lượng (bán ra) niêm yết sáng hôm qua.

Giá các thương hiệu bạc khác niêm yết trên Phú Quý cụ thể như sau. Cụ thể, bạc 999 loại 10 lượng, 5 lượng ở mức 2.546.000 đồng/lượng (mua vào) và 2.625.000 đồng/lượng (bán ra); đồng bạc mỹ nghệ Phú Quý 999 ở mức 2.546.000 đồng/lượng (mua vào) và 2.995.000 đồng/lượng (bán ra); bạc thỏi Phú Quý 999 1kilo ở mức 67.893.164 đồng/lượng (mua vào) và 69.999.825 đồng/lượng (bán ra).

Cập nhật bảng giá bạc lúc 8h30 ngày 8/6/2026 tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý:

Trên thị trường quốc tế, tại thời điểm 8h30 ngày 8/6, giá bạc giao ngay dao động ở mức 67,4865 USD/ounce, giảm 0,52% so với ngày hôm qua. Tính chung cả tuần, kim loại quý này đã mất tới 9,89% giá trị.

Đáng chú ý, ngưỡng 70 USD/ounce được xem là vùng hỗ trợ tâm lý quan trọng đã chính thức bị xuyên thủng. Đây cũng là mức giá thấp nhất của bạc kể từ cuối tháng 3/2026.

Không chỉ thị trường giao ngay, giá bạc hợp đồng tương lai giao tháng 7 cũng chịu áp lực bán mạnh. Kết thúc phiên cuối tuần, giá hợp đồng tương lai giảm 6,58%, xuống còn 69,1 USD/ounce. Tính trong cả tuần, hợp đồng bạc tương lai đã giảm khoảng 8,93%, phản ánh tâm lý thận trọng ngày càng gia tăng của giới đầu tư đối với nhóm kim loại quý.

Theo các chuyên gia, nguyên nhân chính khiến giá bạc giảm sâu đến từ báo cáo việc làm mới công bố tại Mỹ. Các số liệu tích cực hơn kỳ vọng cho thấy thị trường lao động Mỹ vẫn duy trì sức mạnh đáng kể bất chấp môi trường lãi suất cao.

Việc giá bạc thế giới mất gần 10% chỉ trong một tuần cho thấy tâm lý thị trường đang rất nhạy cảm trước các thông tin liên quan đến lãi suất, tăng trưởng kinh tế và nhu cầu công nghiệp.

Trong ngắn hạn, áp lực từ chính sách tiền tệ của Mỹ và triển vọng tiêu thụ bạc suy yếu có thể tiếp tục ảnh hưởng đến diễn biến giá.

Tuy nhiên, xét trong dài hạn, nhiều tổ chức tài chính quốc tế vẫn đánh giá bạc là một trong những kim loại quý có tiềm năng tăng trưởng nhờ nguồn cung hạn chế và nhu cầu sử dụng ngày càng lớn trong các ngành công nghiệp chiến lược./.