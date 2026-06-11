Ngày 11/6: Giá heo hơi dao động từ 62.000 - 68.000 đồng/kg

Giá heo hơi hôm nay duy trì trạng thái ổn định trên cả nước. Ảnh: congthuong.vn

Tại miền Bắc, giá heo hơi hôm nay không có điều chỉnh mới. Các địa phương gồm Bắc Ninh, Hà Nội, Hải Phòng, Phú Thọ và Hưng Yên tiếp tục duy trì mức 68.000 đồng/kg, cao nhất khu vực.

Trong khi đó, Tuyên Quang, Cao Bằng, Thái Nguyên, Lạng Sơn, Quảng Ninh, Ninh Bình, Lào Cai, Lai Châu, Điện Biên và Sơn La vẫn giữ nguyên mức 67.000 đồng/kg.

Hiện giá heo hơi miền Bắc dao động từ 67.000 đồng/kg đến 68.000 đồng/kg.

Tại Miền Trung - Tây Nguyên, giá heo hơi hôm nay ổn định. Thanh Hóa, Nghệ An và Hà Tĩnh duy trì mức 67.000 đồng/kg, cao nhất khu vực.

Giá heo tại Quảng Trị giữ nguyên mức 66.000 đồng/kg. Trong khi đó, giá heo tại Huế, Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Gia Lai và Lâm Đồng tiếp tục giao dịch ở mức 64.000 đồng/kg; Đắk Lắk và Khánh Hòa duy trì mức 63.000 đồng/kg.

Hiện giá heo hơi khu vực miền Trung - Tây Nguyên dao động từ 63.000 đồng/kg đến 67.000 đồng/kg.

Tại miền Nam, giá heo hơi hôm nay đi ngang. Đồng Nai tiếp tục duy trì mức 65.000 đồng/kg, cao nhất khu vực.

Giá heo tại Tây Ninh, TP. Hồ Chí Minh và Cần Thơ giữ nguyên mức 64.000 đồng/kg. Đồng Tháp, An Giang và Vĩnh Long tiếp tục giao dịch ở mức 63.000 đồng/kg; Cà Mau duy trì mức 62.000 đồng/kg, thấp nhất cả nước.

Hiện giá heo hơi miền Nam dao động từ 62.000 đồng/kg đến 65.000 đồng/kg.

Nhìn chung, giá heo hơi hôm nay duy trì ổn định trên cả nước. Sau các phiên giảm liên tiếp trước đó, thị trường tạm thời chưa xuất hiện thêm điều chỉnh mới. Mức giá thấp nhất 62.000 đồng/kg vẫn ghi nhận tại Cà Mau, trong khi mức cao nhất 68.000 đồng/kg tiếp tục xuất hiện tại Bắc Ninh, Hà Nội, Hải Phòng, Phú Thọ và Hưng Yên./.