Ngày 17/4, tỉnh Quảng Ninh tổ chức Hội nghị công bố kết quả xếp hạng các chỉ số PAR INDEX, SIPAS, DDCI, CGI năm 2025 đối với các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn.

Quảng Ninh: Hải quan vươn lên ngôi đầu chỉ số SIPAS phục vụ người dân doanh nghiệp. Ảnh: CTVAH

Theo kết quả công bố, Chi cục Hải quan khu vực VIII xuất sắc dẫn đầu Chỉ số SIPAS (Chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước) trong khối các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh, với tỷ lệ hài lòng đạt 97,97%. So với năm 2024, đơn vị không chỉ tăng về mức độ hài lòng (97,64%) mà còn bứt phá từ vị trí thứ 2 lên dẫn đầu bảng xếp hạng.

Đây cũng là mức tỷ lệ hài lòng cao nhất mà Chi cục Hải quan khu vực VIII đạt được kể từ khi tỉnh Quảng Ninh triển khai đánh giá SIPAS đối với các cơ quan Trung ương từ năm 2018 đến nay.

Kết quả này đạt được trong bối cảnh năm 2025, đơn vị cùng toàn ngành triển khai mô hình tổ chức bộ máy mới, chuyển đổi từ Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh sang Chi cục Hải quan khu vực VIII và chính thức đi vào hoạt động từ ngày 15/3/2025. Việc nhanh chóng ổn định tổ chức, bảo đảm công tác lãnh đạo, điều hành thông suốt, kịp thời đã góp phần duy trì hiệu quả phục vụ người dân, doanh nghiệp.

Tỷ lệ hài lòng ở mức cao cho thấy hiệu quả trong công tác chỉ đạo, điều hành của đơn vị, đặc biệt là việc thực hiện nghiêm công khai, minh bạch thông tin chính sách; hướng dẫn đầy đủ, kịp thời các thủ tục hành chính bằng nhiều hình thức, giúp người dân, doanh nghiệp dễ dàng tiếp cận và thực hiện.

Bên cạnh đó, Chi cục Hải quan khu vực VIII tiếp tục đẩy mạnh vai trò đồng hành cùng doanh nghiệp thông qua việc chủ động nắm bắt, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong hoạt động xuất nhập khẩu, xuất nhập cảnh, thương mại, đầu tư; đồng thời khuyến khích sự tham gia của người dân, tổ chức trong quá trình xây dựng và hoàn thiện chính sách.

Công tác giải quyết thủ tục hành chính được duy trì nhanh chóng, chính xác với tổng số 530.883 hồ sơ được xử lý trong năm 2025, bảo đảm 100% đúng hạn và trước hạn. Dịch vụ công trực tuyến toàn trình tiếp tục được triển khai ổn định, không gián đoạn, với 76,68% hồ sơ được tiếp nhận qua phương thức trực tuyến.

Đáng chú ý, hệ thống đánh giá chất lượng phục vụ của công chức Hải quan tiếp tục phát huy hiệu quả như một kênh tương tác trực tiếp, giúp tiếp nhận kịp thời các phản hồi từ doanh nghiệp, qua đó chấn chỉnh, nâng cao kỷ luật, kỷ cương công vụ và chất lượng phục vụ.

Trong năm 2025, đơn vị đã công khai, hỗ trợ người dân, tổ chức tiếp cận đầy đủ 35 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền Chi cục và 134 thủ tục thuộc thẩm quyền Hải quan cửa khẩu, ngoài cửa khẩu. Đặc biệt, không phát sinh phản ánh, kiến nghị cần xử lý liên quan đến quy định hành chính và hành vi hành chính tại đơn vị./.