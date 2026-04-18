Thuế - Hải quan

Quảng Ninh: Hải quan vươn lên ngôi đầu chỉ số SIPAS phục vụ người dân doanh nghiệp

Song Linh

[email protected]
07:06 | 18/04/2026
(TBTCO) - Từ vị trí thứ 2 năm 2024, Chi cục Hải quan khu vực VIII đã bứt phá vươn lên dẫn đầu Chỉ số SIPAS năm 2025 với tỷ lệ hài lòng đạt 97,97%, khẳng định rõ nét chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp.
aa
Ngày 17/4, tỉnh Quảng Ninh tổ chức Hội nghị công bố kết quả xếp hạng các chỉ số PAR INDEX, SIPAS, DDCI, CGI năm 2025 đối với các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn.

Quảng Ninh: Hải quan vươn lên ngôi đầu chỉ số SIPAS phục vụ người dân doanh nghiệp. Ảnh: CTVAH

Theo kết quả công bố, Chi cục Hải quan khu vực VIII xuất sắc dẫn đầu Chỉ số SIPAS (Chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước) trong khối các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh, với tỷ lệ hài lòng đạt 97,97%. So với năm 2024, đơn vị không chỉ tăng về mức độ hài lòng (97,64%) mà còn bứt phá từ vị trí thứ 2 lên dẫn đầu bảng xếp hạng.

Đây cũng là mức tỷ lệ hài lòng cao nhất mà Chi cục Hải quan khu vực VIII đạt được kể từ khi tỉnh Quảng Ninh triển khai đánh giá SIPAS đối với các cơ quan Trung ương từ năm 2018 đến nay.

Kết quả này đạt được trong bối cảnh năm 2025, đơn vị cùng toàn ngành triển khai mô hình tổ chức bộ máy mới, chuyển đổi từ Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh sang Chi cục Hải quan khu vực VIII và chính thức đi vào hoạt động từ ngày 15/3/2025. Việc nhanh chóng ổn định tổ chức, bảo đảm công tác lãnh đạo, điều hành thông suốt, kịp thời đã góp phần duy trì hiệu quả phục vụ người dân, doanh nghiệp.

Tỷ lệ hài lòng ở mức cao cho thấy hiệu quả trong công tác chỉ đạo, điều hành của đơn vị, đặc biệt là việc thực hiện nghiêm công khai, minh bạch thông tin chính sách; hướng dẫn đầy đủ, kịp thời các thủ tục hành chính bằng nhiều hình thức, giúp người dân, doanh nghiệp dễ dàng tiếp cận và thực hiện.

Bên cạnh đó, Chi cục Hải quan khu vực VIII tiếp tục đẩy mạnh vai trò đồng hành cùng doanh nghiệp thông qua việc chủ động nắm bắt, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong hoạt động xuất nhập khẩu, xuất nhập cảnh, thương mại, đầu tư; đồng thời khuyến khích sự tham gia của người dân, tổ chức trong quá trình xây dựng và hoàn thiện chính sách.

Công tác giải quyết thủ tục hành chính được duy trì nhanh chóng, chính xác với tổng số 530.883 hồ sơ được xử lý trong năm 2025, bảo đảm 100% đúng hạn và trước hạn. Dịch vụ công trực tuyến toàn trình tiếp tục được triển khai ổn định, không gián đoạn, với 76,68% hồ sơ được tiếp nhận qua phương thức trực tuyến.

Đáng chú ý, hệ thống đánh giá chất lượng phục vụ của công chức Hải quan tiếp tục phát huy hiệu quả như một kênh tương tác trực tiếp, giúp tiếp nhận kịp thời các phản hồi từ doanh nghiệp, qua đó chấn chỉnh, nâng cao kỷ luật, kỷ cương công vụ và chất lượng phục vụ.

Trong năm 2025, đơn vị đã công khai, hỗ trợ người dân, tổ chức tiếp cận đầy đủ 35 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền Chi cục và 134 thủ tục thuộc thẩm quyền Hải quan cửa khẩu, ngoài cửa khẩu. Đặc biệt, không phát sinh phản ánh, kiến nghị cần xử lý liên quan đến quy định hành chính và hành vi hành chính tại đơn vị./.

Việc vươn lên dẫn đầu Chỉ số SIPAS năm 2025 tiếp tục khẳng định những nỗ lực cải cách, hiện đại hóa và định hướng lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ của Chi cục Hải quan khu vực VIII, góp phần nâng cao môi trường đầu tư, kinh doanh trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.
Song Linh
Từ khóa:
Hải quan vươn lên chỉ số sipas chi cục hải quan

Dành cho bạn

Đọc thêm

(TBTCO) - Trong quý I/2026, xuất khẩu dầu thô và xăng dầu của cả nước giảm mạnh cả về lượng và trị giá, trong khi nhập khẩu xăng dầu tăng đột biến để đáp ứng nhu cầu sản xuất trong nước.
(TBTCO) - Trong bối cảnh chuyển đổi phương thức quản lý thuế, việc minh bạch dòng tiền được xem là yếu tố quan trọng giúp hộ kinh doanh nâng cao hiệu quả hoạt động, đồng thời tiếp cận các cơ hội phát triển mới với sự hỗ trợ từ cơ quan thuế và các đơn vị liên quan.
Số liệu mới nhất vừa được Cục Hải quan công bố cho thấy, kim ngạch xuất nhập khẩu 3 tháng đầu năm 2026 đạt gần 250 tỷ USD, tăng 23% so với cùng kỳ. Thị trường Mỹ, Trung Quốc, EU tiếp tục dẫn dắt thương mại.
(TBTCO) - Trong giai đoạn 2022 - 2025, tổng lượng khí thải được giảm do chuyển đổi sang sử dụng xe điện ước tính khoảng xấp xỉ 256.000 tấn CO - mỗi năm. Việc giảm thiểu lượng CO - này hỗ trợ quá trình cắt giảm carbon trong lĩnh vực giao thông vận tải của Việt Nam và góp phần thực hiện cam kết không phát thải ròng được công bố tại COP26.
(TBTCO) - Trước hướng dẫn của cơ quan Thuế một số tỉnh, thành phố về vấn đề hộ kinh doanh có doanh thu dưới 500 triệu đồng/năm dừng sử dụng hóa đơn điện tử, Cục Thuế vừa cho biết, việc quản lý, sử dụng hóa đơn điện tử tiếp tục thực hiện theo đúng quy định pháp luật hiện hành.
(TBTCO) - Thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW của Bộ Chính trị, hàng loạt cơ quan, đơn vị hành chính - sự nghiệp và doanh nghiệp đã thực hiện sáp nhập, giải thể từ đầu năm 2025. Việc thay đổi mô hình tổ chức khiến người lao động gặp một số vướng mắc về quyết toán thuế thu nhập cá nhân.
(TBTCO) - Để định hình mô hình quản trị thuế hiện đại, đáp ứng yêu cầu cải cách và chuyển đổi số, lãnh đạo Cục Thuế yêu cầu ngành cần tiếp cận chuyển đổi số với tư duy hệ thống, không làm rời rạc từng phần mà phải đồng bộ từ nghiệp vụ, dữ liệu đến công nghệ. Mỗi giải pháp đưa ra phải trả lời được câu hỏi: nâng cao hiệu quả quản lý ra sao và tạo thuận lợi cho người nộp thuế như thế nào.
(TBTCO) - Thuế tỉnh Quảng Ngãi vừa tổ chức Hội nghị tập huấn lớp bồi dưỡng chuyên đề "Kỹ năng phân tích rủi ro và kiểm tra xử lý về hóa đơn, chứng từ " dành cho công chức đang công tác tại các bộ phận kiểm tra, quản lý doanh nghiệp thuộc Thuế tỉnh.
Xem thêm

Mới nhất Đọc nhiều

