(TBTCO) - Tính đến ngày 25/12/2025, Chi cục Hải quan khu vực XII thu ngân sách nhà nước được 20.823 tỷ đồng, đạt 101,7%.

Thu ngân sách vượt chỉ tiêu

Theo Chi cục Hải quan khu vực XII, năm 2025, nền kinh tế thế giới tiếp tục diễn biến phức tạp với tăng trưởng chậm, Hoa Kỳ áp dụng thuế đối ứng tác động mạnh mẽ tới kinh tế thế giới. Trong nước, kinh tế có dấu hiệu phục hồi nhưng chưa bền vững; sức mua và nhu cầu xuất nhập khẩu của doanh nghiệp còn hạn chế; nhiều chính sách, quy định mới trong lĩnh vực hải quan, thuế, thương mại quốc tế được ban hành đòi hỏi cơ quan Hải quan phải thích ứng nhanh, đảm bảo vừa tạo thuận lợi thương mại, vừa quản lý chặt chẽ, đúng quy định.

Chi cục Hải quan khu vực XII thu ngân sách vượt chỉ tiêu đề ra.

Năm 2025, Chi cục được giao dự toán thu ngân sách nhà nước là 20.480 tỷ đồng (trong đó, thu trên địa bàn thành phố Đà Nẵng là 7.560 tỷ đồng và thu trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi là 12.920 tỷ đồng).

Lãnh đạo Chi cục Hải quan khu vực XII cho hay, xác định nhiệm vụ thu ngân sách Nhà nước là một trong những nhiệm vụ chính trị quan trọng, do đó, ngay từ đầu năm, sau khi thực hiện mô hình tổ chức bộ máy mới, tập thể lãnh đạo Chi cục đã cùng đội ngũ cán bộ, lãnh đạo chủ chốt đề ra các giải pháp thiết thực, phù hợp, sát với tình hình thực tế của đơn vị để hoàn thành chỉ tiêu được giao.

Tính đến ngày 25/12/2025, số thu ngân sách nhà nước của Chi cục Hải quan khu vực XII là 20.823 tỷ đồng, đạt 101,7% so với chỉ tiêu giao (20.480 tỷ đồng), đạt 98,8% chỉ tiêu phấn đấu.

Theo lãnh đạo Chi cục Hải quan khu vực XII, thời gian qua chi cục đã triển khai thực hiện đầy đủ các quy định của pháp luật hải quan, các quy trình thủ tục hải quan; giải quyết nhanh chóng, kịp thời, chính xác các yêu cầu của doanh nghiệp, người dân trong thực hiện thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát hải quan. Đồng thời, đẩy mạnh triển khai các ứng dụng mới tạo điều kiện thuận lợi tối đa cho hoạt động xuất nhập khẩu, xuất nhập cảnh trên địa bàn.

Nhiều giải pháp tăng thu ngân sách

Chi cục Hải quan khu vực XII cho hay, năm 2026 chi cục được giao chỉ tiêu thu nộp ngân sách nhà nước là 18.100 tỷ đồng, trong đó địa bàn Quảng Ngãi là 10.800 tỷ đồng, Đà Nẵng là 7.300 tỷ đồng. Do đó thời gian tới chi cục thực hiện quyết liệt các giải pháp thu để đạt được mục tiêu này. Đồng thời, tăng cường công tác thu hồi nợ đọng, thực hiện thu đúng, thu đủ nộp kịp thời vào ngân sách nhà nước, không để phát sinh nợ mới; Tăng cường quản lý và chống thất thu về giá, tăng cường công tác kiểm tra gian lận về phân loại và số lượng hàng hóa xuất nhập khẩu.

Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến các văn bản pháp luật liên quan đến lĩnh vực hải quan và các quy định có liên quan; hỗ trợ cho người khai hải quan, người nộp thuế, tạo thuận lợi thương mại nhằm phục vụ tốt cho đầu tư, du lịch tại địa bàn phát triển. Triển khai công tác phát triển quan hệ đối tác Hải quan - Doanh nghiệp và các bên liên quan theo hướng thực chất, có chiều sâu.

Bên cạnh đó, chi cục tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ được UBND thành phố Đà Nẵng giao trong việc triển khai Nghị quyết số 136/2024/QH15 và Nghị quyết số 259/2025/QH15 liên quan đến Khu Thương mại tự do Đà Nẵng.

Lãnh đạo Chi cục Hải quan khu vực XIII cũng cho hay, năm 2026, đơn vị tiếp tục tổ chức thực hiện tốt công tác giám sát quản lý về hải quan, giải quyết kịp thời vướng mắc; thông quan nhanh hàng hoá xuất nhập khẩu, phương tiện, hành khách xuất nhập cảnh. Tiếp tục nghiên cứu, tham mưu triển khai thực hiện mô hình thông quan tập trung tại Chi cục Hải quan khu vực XII theo lộ trình của Cục Hải quan.