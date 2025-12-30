Thuế tỉnh Sơn La thu ngân sách năm 2025 tăng hơn 35% so với cùng kỳ

(TBTCO) - Theo lãnh đạo Thuế tỉnh Sơn La, kết quả thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh năm 2025 do đơn vị thực hiện ước đạt 5.600 tỷ đồng, bằng 135,3% dự toán pháp lệnh, bằng 124,4% dự toán HĐND tỉnh, tăng 35,4% so với cùng kỳ.

Ngày 29/12, Thuế tỉnh Sơn La tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2025 và triển khai nhiệm vụ, giải pháp năm 2026.

Báo cáo của Thuế tỉnh Sơn La cho thấy, số thu từ thuế, phí ước đạt 4.377,5 tỷ đồng; số thu từ tiền sử dụng đất ước đạt 1.222,5 tỷ đồng; có 11/16 khoản thu đạt và vượt dự toán trung ương và HĐND tỉnh giao.

Lãnh đạo Thuế tỉnh Sơn La tặng Giấy khen cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong triển khai thực hiện 60 ngày cao điểm chuyển đổi mô hình từ thuế khoán sang kê khai đối với hộ kinh doanh.

Năm 2025, bám sát sự chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Bộ Tài chính, Cục Thuế và UBND tỉnh, Thuế tỉnh Sơn La đã chủ động triển khai thực hiện dự toán thu ngân sách nhà nước năm 2025; chỉ đạo các đơn vị xây dựng phương án thu theo từng quý, tháng và cụ thể cho từng công chức, lãnh đạo phụ trách triển khai thực hiện thu ngân sách trên địa bàn.

Tại hội nghị, Thuế tỉnh Sơn La đã tặng giấy khen cho 1 tập thể, 57 cá nhân có thành tích xuất sắc trong triển khai thực hiện 60 ngày cao điểm chuyển đổi mô hình từ thuế khoán sang kê khai đối với hộ kinh doanh và 16 cá nhân có thành tích xuất sắc trong triển khai thực hiện Đề án 06 của Chính phủ.

Đồng thời, tăng cường tuyên truyền, hỗ trợ người nộp thuế thực hiện các chính sách thuế mới; đặc biệt, đơn vị đã hoàn thành chiến dịch 60 ngày cao điểm chuyển đổi mô hình từ thuế khoán sang kê khai đối với hộ kinh doanh…

Lãnh đạo Thuế tỉnh Sơn La cho biết, năm 2026, tỉnh Sơn La được trung ương giao thu ngân sách trên địa bàn 4.756 tỷ đồng, HĐND tỉnh giao 5.050 tỷ đồng. Để phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách, Thuế tỉnh Sơn La tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền chính sách pháp luật thuế mới nhằm nâng cao nhận thức về việc chấp hành nghĩa vụ nộp thuế của người nộp thuế.

Cùng với đó, tổ chức các hội nghị đối thoại với doanh nghiệp để lắng nghe ý kiến người nộp thuế nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp, nâng cao hiệu lực quản lý thuế; triển khai thực hiện kê khai thuế qua mạng, nộp thuế điện tử, giảm thời gian làm thủ tục nộp thuế.

Tăng cường kiểm tra, rà soát việc kê khai, nộp thuế của các tổ chức, cá nhân; phát hiện kịp thời các trường hợp không đăng ký, kê khai thuế, kê khai không đúng, không đủ loại thuế, số thuế phải nộp vào ngân sách nhà nước để có biện pháp thu kịp thời; kiểm tra giám sát chặt chẽ việc hoàn thuế giá trị gia tăng, đảm bảo đúng đối tượng, chính sách pháp luật thuế. Chủ động triển khai các chương trình hiện đại hóa ngành thuế, chuyển đổi số trong các khâu quản lý thuế…