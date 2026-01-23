Thuế TP. Huế tập huấn, giải đáp kịp thời những vướng mắc của người nộp thuế

(TBTCO) - Hội nghị đã được lãnh đạo Thuế TP. Huế và các phòng chức năng chia sẻ, cập nhật các chính sách thuế mới, đồng thời, đối thoại với người nộp thuế để giúp chủ động thích ứng, giảm thiểu rủi ro pháp lý trong quá trình tuân thủ pháp luật thuế.

Chiều ngày 22/1, Thuế TP. Huế tổ chức Hội nghị tập huấn chính sách thuế mới; đối thoại và khen thưởng người nộp thuế.

Tại hội nghị, Thuế TP. Huế đã chia sẻ, cập nhật các chính sách thuế mới vừa được Quốc hội, Chính phủ, Bộ Tài chính ban hành và các nghị định liên quan đến xử phạt vi phạm hành chính về thuế, hóa đơn; một số điều và biện pháp tổ chức, hướng dẫn thi hành Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp; quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thuế giá trị gia tăng, Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt, Luật Phí và lệ phí và hướng dẫn về cơ chế, chính sách đặc biệt phát triển kinh tế tư nhân.

Lãnh đạo Thuế TP. Huế tặng Giấy khen của Cục trưởng Cục Thuế cho 3 tổ chức, doanh nghiệp chấp hành tốt chính sách, pháp luật thuế.

Việc triển khai các chính sách này nhằm tạo điều kiện để các tổ chức, doanh nghiệp chủ động thích ứng, thực hiện đúng quy định, giảm thiểu rủi ro pháp lý trong quá trình tuân thủ pháp luật thuế.

Các doanh nghiệp cũng chia sẻ các khó khăn, vướng mắc liên quan đến quy định về hóa đơn chứng từ, chính sách ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp, thủ tục ủy quyền quyết toán thuế, hồ sơ liên quan đến thuê tài sản cá nhân, hoạt động thanh toán không dùng tiền mặt… Những khó khăn này được lãnh đạo Thuế thành phố và các phòng ban liên quan giải đáp, hướng dẫn chi tiết nhằm giảm thiểu những vấn đề pháp lý nảy sinh.

Ông Lê Văn Dũng - Phó Trưởng Thuế TP. Huế cho hay, trong bối cảnh ngành Thuế vừa thực hiện sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy, vừa triển khai đồng loạt nhiều chính sách thuế mới, song Thuế thành phố luôn bám sát phương châm lấy người nộp thuế làm trung tâm phục vụ.

Lãnh đạo Thuế TP. Huế và các phòng chức năng giải đáp kịp thời những vướng mắc của người nộp thuế.

Quang cảnh hội nghị.

Theo đó, công tác tuyên truyền, hỗ trợ người nộp thuế luôn được ngành thuế xác định là một trong những trụ cột then chốt góp phần bảo đảm thu ngân sách nhà nước hiệu quả, vừa là cầu nối đưa chính sách thuế đi vào cuộc sống, nâng cao mức độ tuân thủ tự nguyện. Cùng với đó, ngành thuế tiếp tục chuyển đổi toàn diện để tăng cường hiệu quả kiểm tra, giám sát và nâng cao chất lượng phục vụ, tăng cường sự hài lòng của người nộp thuế./.