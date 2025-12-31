(TBTCO) - UBND TP. Hà Nội vừa công bố 10 dấu ấn nổi bật năm 2025 của Thủ đô, trong đó có kết quả ấn tượng là thu ngân sách lần đầu vượt mốc trên 600 nghìn tỷ đồng.

10 dấu ấn nổi bật năm 2025 của Hà Nội gồm:

Đổi mới mạnh mẽ tư duy, phương thức, phong cách lãnh đạo theo hướng "hành động - thực chất"

Bước vào giai đoạn mới với khối lượng công việc lớn, nhiều vấn đề khó, phức tạp, chưa có tiền lệ, đòi hỏi sự vào cuộc quyết liệt hơn, kỷ cương hơn và hiệu quả thực chất hơn của cả hệ thống chính trị, Đảng bộ Thành phố tiếp tục đổi mới mạnh mẽ tư tuy, phương thức, phong cách lãnh đạo để mọi chủ trương đều phải xuất phát từ thực tiễn, mọi hành động phải đo đếm được bằng kết quả cụ thể, mọi cam kết phải được thực hiện đến cùng.

Đại hội đại biểu Đảng bộ TP. Hà Nội - hiện thực hóa tầm nhìn Thủ đô trong kỷ nguyên mới

Diễn ra từ ngày 15 - 17/10/2025, Đại hội đại biểu Đảng bộ TP. Hà Nội lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2025 - 2030 với chủ đề “Phát huy truyền thống ngàn năm văn hiến và anh hùng; đoàn kết xây dựng đảng bộ trong sạch, vững mạnh; tiên phong, đột phá trong kỷ nguyên mới; phát triển Thủ đô văn minh, hiện đại, hạnh phúc” đã thành công tốt đẹp.

Dấu ấn bản sắc sâu đậm Hà Nội trong chuỗi hoạt động Kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9

Dưới sự chỉ đạo sát sao của Trung ương, Hà Nội đã triển khai bài bản, khoa học, tổ chức thành công các hoạt động kỷ niệm ngày lễ lớn, sự kiện chính trị quan trọng của đất nước, Thủ đô với điểm nhấn là chuỗi các hoạt động kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9 (A80), Lễ kỷ niệm diễu binh, diễu hành sáng 2/9 tại Quảng trường Ba Đình lịch sử - nơi Nhân dân không chỉ là khán giả, mà là chủ thể của Ngày hội non sông, cùng nhau viết tiếp trang sử vẻ vang trong hành trình đưa đất nước bước vào kỷ nguyên mới.

Gương mẫu sắp xếp, vận hành hiệu quả mô hình chính quyền địa phương 2 cấp

Cùng với cả nước, từ ngày 1/7/2025 Hà Nội chính thức thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, gần dân, sát với dân hơn. Sau sắp xếp, tổ chức bộ máy của thành phố được tinh gọn. 126 xã, phường mới hình thành cho thấy sự hợp lý về mặt địa giới hành chính, bảo đảm sự hòa hợp về văn hóa, đồng thời mở ra không gian phát triển mới cho mỗi địa phương.

Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn Hà Nội đến hết 25/12/2025 là 668.520 tỷ đồng. Ảnh: TL

Thu ngân sách lần đầu vượt mốc trên 600 nghìn tỷ đồng

Bứt phá, sáng tạo, vượt lên những khó khăn, cùng sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, sự chung sức, đồng lòng của nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp, kinh tế - xã hội của Thủ đô năm 2025 đạt kết quả tích cực trên nhiều ngành, lĩnh vực: hoàn thành và vượt mức 24/24 chỉ tiêu kinh tế - xã hội. GRDP tăng trưởng khoảng 8,2%.

Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn thành phố đến hết 25/12/2025 là 668.520 tỷ đồng, đạt 130,1% dự toán, tăng 37,8% so với cùng kỳ năm 2024. Kinh tế tiếp tục giữ vững ổn định vĩ mô, kiểm soát lạm phát và bảo đảm các cân đối lớn. Những kết quả về kinh tế - xã hội đạt được trong năm 2025 là tiền đề quan trọng để Hà Nội hướng tới mục tiêu tăng trưởng 2 con số trong những năm tiếp theo.

Tiên phong trong chuyển đổi số, phát triển khoa học công nghệ và đổi mới, sáng tạo

Hà Nội khẳng định vai trò là địa phương tiên phong trong thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia.

Chỉ số Chuyển đổi số (DTI) xếp thứ nhất toàn quốc, dẫn đầu ở cả 4 chỉ số chính; chỉ số Đổi mới sáng tạo (PII) năm 2025 giữ vị trí số 1 năm thứ ba liên tiếp. Hình thành hơn 5.000 tổ công nghệ số cộng đồng, đưa chuyển đổi số đến sát đời sống người dân. Tiên phong đưa 4 thủ tục hành chính trong Đảng lên Cổng dịch vụ công quốc gia. Ứng dụng "Công dân Thủ đô số - iHaNoi" (với 9 tính năng mới ra mắt ngày 10/10/2025) - được đánh giá là nền tảng công dân số thành công nhất cả nước.

Ngày 25/12/2025, Hà Nội ra mắt "Mạng lưới Đổi mới sáng tạo thành phố", thể hiện rõ quyết tâm tiên phong, đột phá phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Khởi công nhiều công trình hạ tầng chiến lược, mở rộng không gian phát triển mới của Thủ đô, gắn với hoàn thiện thể chế và lập Quy hoạch tổng thể Thủ đô với tầm nhìn 100 năm

Năm 2025 đánh dấu bước chuyển mình mạnh mẽ của Hà Nội trong đầu tư hạ tầng với hàng loạt công trình lớn mang tính chiến lược được khởi công; gắn việc hoàn thiện thể chế và lập quy hoạch tổng thể Thủ đô với tầm nhìn 100 năm. Các dự án trọng điểm được khởi công trong năm 2025 không chỉ tạo động lực phát triển kinh tế, mà còn mở rộng không gian đô thị, thúc đẩy kết nối vùng, giải quyết căn cơ những vấn đề tồn tại nhiều năm như ùn tắc giao thông, ô nhiễm môi trường…

Khẳng định vị thế dẫn đầu trong giáo dục - đào tạo, thể dục thể thao; không ngừng nâng cao an sinh và phúc lợi xã hội

Giáo dục Thủ đô vươn lên mạnh mẽ, dẫn đầu về chất lượng giáo dục toàn diện và mũi nhọn. Tỷ lệ tốt nghiệp THPT năm 2025 đạt 99,91% (xếp thứ 2 cả nước). Đặc biệt, đầu tháng 12, Hà Nội được UNESCO công nhận là thành viên Mạng lưới các thành phố học tập toàn cầu.

Hà Nội tiếp tục tiên phong đi đầu trong một số hoạt động chăm lo an sinh và phúc lợi xã hội. Chỉ số Phát triển con người (HDI) của Hà Nội đạt mức cao nhất cả nước. Thành phố hoàn thành mục tiêu xóa nhà tạm, nhà dột nát và duy trì không còn hộ nghèo theo chuẩn đa chiều.

Hà Nội ghi dấu ấn tiên phong, xuất sắc trong các hoạt động thể thao. Tại các giải vô địch châu Á đạt 62 Huy chương Vàng, 38 Huy chương Bạc và 41 Huy chương Đồng. Đại hội Thể thao Đông Nam Á - SEA Games 33, thể thao Hà Nội tiếp tục khẳng định vai trò đầu tàu khi đóng góp 29/87 Huy chương Vàng của Đoàn Thể thao Việt Nam (chiếm hơn 33%).

Phối cảnh dự án Khu đô thị thể thao Olympic tại Hà Nội. Ảnh: TL

Bứt phá phát triển du lịch, phát huy vai trò Thành phố sáng tạo và Trung tâm công nghiệp văn hóa

Năm 2025, du lịch Hà Nội bứt phá toàn diện, điểm nhấn là Bộ 80 sản phẩm du lịch tiêu biểu, trải rộng từ di sản - lịch sử, sinh thái - nghỉ dưỡng, nghệ thuật - sáng tạo, kinh tế đêm, đến nông nghiệp - làng nghề, tạo dấu ấn riêng góp phần đưa du lịch Hà Nội bứt phá lập kỷ lục 33,7 triệu lượt khách trong năm 2025, trong đó khách quốc tế ước đạt 7,82 triệu lượt khách, tăng 22,76% và trên 25,88 triệu lượt khách nội địa, tăng 20,32%.

Đảm bảo vững chắc quốc phòng - an ninh; mở rộng đối ngoại, nâng tầm vị thế của Hà Nội

Quốc phòng, an ninh và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn Thủ đô tiếp tục được giữ vững. Hà Nội bảo đảm an toàn tuyệt đối cho gần 3.000 sự kiện chính trị, đối ngoại quan trọng, đặc biệt là các hoạt động kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9.

Đối ngoại và hội nhập quốc tế được nâng tầm, Hà Nội tiếp tục khẳng định vai trò là trung tâm đối ngoại của đất nước. Đẩy mạnh giao lưu, hợp tác với các tỉnh, thành phố. Đã tổ chức 6 đoàn công tác cấp cao và chủ trì tiếp đón 29 đoàn quốc tế. Ký kết 2 thỏa thuận quốc tế cấp tỉnh với Nhật Bản và Liên Bang Nga. Ghi dấu ấn sâu đậm về công tác bảo đảm an ninh, an toàn sự kiện hơn 100 quốc gia trên thế giới tới Hà Nội tham dự Lễ mở ký “Công ước Hà Nội” - biểu tượng của hòa bình trong kỷ nguyên số./.