Chi cục Hải quan Khu vực VIII phấn đầu thu ngân sách vượt 17.500 tỷ đồng trong năm 2026

(TBTCO) - Chi cục Hải quan Khu vực VIII trong năm 2025 đã đạt được những thành tựu vượt trội nhờ sự đoàn kết, đổi mới và quyết tâm cải cách hành chính, hiện đại hóa quy trình hải quan, đồng hành cùng doanh nghiệp và thúc đẩy nền kinh tế tỉnh Quảng Ninh phát triển mạnh mẽ.

Ngày 31/12, Chi cục Hải quan Khu vực VIII đã tổ chức hội nghị Tổng kết công tác năm 2025, phương hướng nhiệm vụ năm 2026 và hội nghị công chức, người lao động năm 2025.

Theo báo cáo tại hội nghị, trong năm 2025, Chi cục Hải quan Khu vực VIII đã bám sát chỉ đạo của Trung ương, Bộ Tài chính, các cơ quan ngành và Tỉnh ủy Quảng Ninh để triển khai các nhiệm vụ chính trị và cải cách hành chính, hướng đến mô hình chính quyền hiện đại, hiệu quả, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp. Bằng việc áp dụng các biện pháp đổi mới, sáng tạo, Chi cục đã đạt được nhiều kết quả nổi bật trong công tác cải cách hành chính, nâng cao năng lực cạnh tranh và phòng, chống buôn lậu.

Quang cảnh hội nghị Tổng kết công tác năm 2025, phương hướng nhiệm vụ năm 2026 và hội nghị công chức, người lao động năm 2025 của Chi cục Hải quan Khu vực VIII. Ảnh Tiến Dũng

Xây dựng và kiện toàn bộ máy tổ chức

Năm 2025, Chi cục Hải quan Khu vực VIII đã tổ chức lại bộ máy từ 18 đơn vị của Cục Hải quan Quảng Ninh thành 13 đơn vị thuộc Chi cục. Việc kiện toàn này giúp tăng cường sự hiệu quả và tính linh hoạt trong công tác quản lý hải quan, đồng thời duy trì sự ổn định và không làm ảnh hưởng đến hoạt động xuất nhập khẩu của doanh nghiệp. Việc bổ nhiệm lãnh đạo tại các đơn vị cũng đã phản ánh sự đoàn kết, hợp tác giữa các cán bộ công chức trong toàn bộ Chi cục.

Đặc biệt, từ tháng 6/2025, Đảng bộ Chi cục Hải quan Khu vực VIII đã chuyển từ Đảng bộ cấp trên cơ sở trực thuộc Tỉnh ủy thành Đảng bộ cơ sở trực thuộc Đảng bộ Uỷ ban nhân dân tỉnh. Sự thay đổi này không chỉ nâng cao hiệu quả lãnh đạo mà còn khẳng định sự chủ động, linh hoạt trong công tác chỉ đạo điều hành của lãnh đạo Chi cục.

Lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh trao huân chương lao động hạng III cho đồng chí Nguyễn Văn Nghiên nguyên Bí thư Đảng ủy, Chi cục trưởng Chi cục Hải quan Khu vực VIII. Ảnh Tiến Dũng

Chi cục Hải quan Khu vực VIII tiếp tục tập trung vào công tác cải cách hành chính, đặc biệt là hiện đại hóa quy trình hải quan và hỗ trợ doanh nghiệp. Dựa trên các chỉ đạo của Chính phủ và Bộ Tài chính, Chi cục đã đẩy mạnh việc thực hiện công điện số 22/CĐ-TTg, cắt giảm thủ tục hành chính, cải thiện môi trường kinh doanh và thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội. Trong năm 2025, Chi cục đã tổ chức thành công hai hội nghị đối thoại với doanh nghiệp và hơn 500 lượt doanh nghiệp đã tham gia các cuộc gặp gỡ, chia sẻ vướng mắc, đồng thời nhận được sự hỗ trợ về thủ tục.

Trao tặng bằng khen của Thủ tướng chính phủ cho các cá nhân đạt thành tích tốt. Ảnh Tiến Dũng

Đặc biệt, Chi cục cũng tích cực nghiên cứu và kiến nghị cắt giảm nhóm hàng hóa kiểm tra chuyên ngành, đồng thời đơn giản hóa các thủ tục hành chính. Với những biện pháp này, Chi cục đã tạo ra môi trường thuận lợi cho doanh nghiệp phát triển, đồng thời giúp cải thiện chỉ số DDCI (Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành và địa phương) của Quảng Ninh.

Đáng chú ý, năm 2025, Chi cục Hải quan Khu vực VIII tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, nâng cao hiệu quả công tác quản lý hải quan. Các ứng dụng như “Vietnam Customs Data” và kết nối AIS với E-manifest đã giúp giám sát các phương tiện tàu biển xuất nhập cảnh một cách hiệu quả. Bên cạnh đó, các thủ tục hành chính liên quan đến xuất nhập khẩu đều được thực hiện qua dịch vụ công trực tuyến cấp độ 3 và 4, giúp doanh nghiệp tiết kiệm thời gian và chi phí.

Hệ thống VNACCS/VCIS được triển khai để phân công công chức kiểm tra hồ sơ tự động, đảm bảo quá trình thông quan hàng hóa diễn ra nhanh chóng và chính xác. Đến nay, 100% thủ tục hải quan đã được thực hiện qua hệ thống điện tử, giúp tăng cường sự minh bạch và giảm thiểu sự can thiệp của con người.

Phát triển doanh nghiệp và tăng trưởng xuất nhập khẩu

Bằng những nỗ lực cải cách hành chính và hiện đại hóa hải quan, Chi cục Hải quan Khu vực VIII đã thu hút được hơn 700 doanh nghiệp mới tham gia vào hoạt động xuất nhập khẩu qua địa bàn, nâng tổng số doanh nghiệp lên gần 3.000. Sự gia tăng này không chỉ thể hiện sự phát triển mạnh mẽ của khu vực mà còn phản ánh môi trường đầu tư, kinh doanh ngày càng trở nên thuận lợi.

Kim ngạch xuất nhập khẩu qua khu vực đạt hơn 23,7 tỷ USD, tăng trưởng 27,2% về tờ khai và 25% về kim ngạch so với cùng kỳ năm trước, số thu NSNN từ do đxuất nhập khẩu đơn vị thực hiện đạt 16.250 tỷ đồng.

Ông Lê Văn Ánh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh phát biểu chỉ đạo tại hội nghị. Ảnh Tiến Dũng

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, ông Lê Văn Ánh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh đánh giá năm 2025, mặc dù tỉnh Quảng Ninh trải qua nhiều biến động, đặc biệt là quá trình sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy chính quyền địa phương 2 cấp, song tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh vẫn đạt nhiều kết quả tích cực. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh khẳng định, kết quả thu NSNN năm 2025 có đóng góp quan trọng của ngành Hải quan, đồng thời nhấn mạnh nhiệm vụ thu ngân sách năm 2026 tiếp tục nặng nề, đòi hỏi sự chủ động, quyết liệt và đồng bộ ngay từ đầu năm.

Ngoài công tác tạo thuận lợi cho doanh nghiệp, Chi cục Hải quan Khu vực VIII cũng tập trung mạnh vào công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới. Trong năm 2025, Chi cục đã phát hiện và bắt giữ 446 vụ buôn lậu với trị giá hàng hóa lên đến hơn 20 tỷ đồng, vượt chỉ tiêu về số vụ và trị giá hàng hóa.

Chia sẻ tại hội nghị, ông Phạm Quốc Hưng - Chi cục trưởng Chi cục Hải quan khu vực VIII khẳng định: Các hành động quyết liệt này đã góp phần ngăn chặn kịp thời những hoạt động gian lận, bảo vệ an ninh trật tự và môi trường kinh doanh lành mạnh.

ông Phạm Quốc Hưng - Chi cục trưởng Chi cục Hải quan khu vực VIII phát biểu tại hội nghị. Ảnh Tiến Dũng

Bên cạnh đó, Chi cục cũng tiếp tục duy trì công tác kiểm tra sau thông quan và quản lý rủi ro. Các chỉ tiêu về công tác kiểm tra và thu ngân sách nhà nước đều đạt và vượt mức yêu cầu, thể hiện sự hiệu quả trong công tác giám sát và quản lý.

Bước vào năm 2026, Chi cục Hải quan Khu vực VIII tiếp tục phát huy những thành tựu đã đạt được và hướng tới một năm đầy thách thức và cơ hội. Chủ đề năm 2026 là “Đoàn kết – Kỷ cương – Chuyên nghiệp – Sáng tạo”, với các mục tiêu trọng tâm như nâng cao chất lượng hoạt động đảng bộ, tăng cường kỷ cương trong công tác hải quan và tiếp tục phát huy sáng tạo trong công tác hỗ trợ doanh nghiệp.