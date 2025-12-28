(TBTCO) - Cục Hải quan đã ban hành văn bản hoả tốc chỉ đạo các đơn vị hải quan trên cả nước về việc bố trí nhân lực túc trực để hỗ trợ doanh nghiệp, bảo đảm hoạt động xuất nhập khẩu không bị gián đoạn trong dịp nghỉ Tết Dương lịch 4 ngày (1/1 - 4/1/2026).

Theo Cục Hải quan, ngày 25/12/2025, Bộ Nội vụ có thông báo số 12590/TB-BNV về việc hoán đổi ngày làm việc dịp nghi tết Dương lịch năm 2026 đối với cản bộ, công chức viên chức và người lao động của các cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sụ nghiệp công lập và doanh nghiệp (sau đây gọi tăt là công chức, viên chức).

Hải quan bố trí lực lượng trực, bảo đảm thông quan cho doanh nghiệp Tết Dương lịch 2026

Vì vậy, công chức, viên chức được hoán đối ngày làm việc từ thứ Sáu ngày 2/1/2026 sang ngày nghỉ hằng tuần thứ Bảy ngày 10/1/2026. Như vậy, dịp nghỉ Tết Dương lịch năm 2026, công chức, viên chức được nghỉ 4 ngày liên tục từ thứ Năm ngày 1/1/2026 đền hết Chủ nhật ngày 4/1/2026 (làm bù vào thứ Bảy ngày 1/1/2026).

Căn cứ vào văn bản của Bộ Nội vụ, Cục Hải quan ban hành công văn hoả tốc thông báo lịch nghỉ Tết Dương lịch 4 ngày (1/1 - 4/1/2026), đồng thời yêu cầu các đơn vị hải quan bố trí lãnh đạo, công chức trực thường xuyên để hỗ trợ doanh nghiệp, bảo đảm hoạt động xuất nhập khẩu không bị gián đoạn.

Theo thông báo của Cục Hải quan, công chức, viên chức và người lao động trong toàn đơn vị được nghỉ Tết Dương lịch 2026 liên tục từ ngày 1 đến ngày 4/1/2026. Ngày thứ Sáu 2/1/2026 được hoán đổi sang làm bù vào thứ Bảy 10/1/2026 theo hướng dẫn của Bộ Nội vụ./.