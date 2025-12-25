(TBTCO) - Chiều ngày 25/12/2025, được sự đồng ý của Lãnh đạo Bộ Tài chính, Cục Hải quan tổ chức Lễ ghi nhận sự kiện tổng kim ngạch xuất nhập khẩu của Việt Nam đạt mốc 900 tỷ USD. Đại diện Bộ Tài chính, Thứ trưởng Nguyễn Đức Chi tham dự sự kiện.

10 năm quy mô kim ngạch đạt 5.520 tỷ USD

Tại sự kiện, Cục Hải quan cho biết, nhìn vào con số thống kê kim ngạch xuất nhập khẩu của Việt Nam trong những năm gần đây càng thấy rõ sự vươn lên mạnh mẽ của hoạt động xuất nhập khẩu.

Tổng trị giá xuất nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam trong 10 năm, giai đoạn 2015 - 2024 đã đạt 5.520 tỷ USD. Trong đó, tổng trị giá xuất nhập khập khẩu năm 2015 đạt khoảng 328 tỷ USD thì đến năm 2024, con số này đã lên đến 786 tỷ USD, gấp 2,4 lần (tương ứng tăng tới 458 tỷ USD) so với trị giá xuất nhập khẩu của 10 năm trước.

Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi cùng tập thể lãnh đạo Cục Hải quan thực hiện nghi thức ghi nhận kim ngạch xuất nhập khẩu cán mốc 900 tỷ USD. Ảnh: HQ

Theo Cục Hải quan, tổng trị giá xuất nhập khẩu dự kiến cán mốc 900 tỷ USD vào khoảng thời gian từ ngày 22 - 26/12/2025.

​Như vậy, xuất nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam đã đạt các cột mốc quan trọng. Lần đầu tiên xuất nhập khẩu của Việt Nam cán mốc 100 tỷ USD khi Việt Nam chính thức gia nhập Tổ chức Thương mại thế giới (WTO) năm 2007 và liên tiếp chinh phục các cột mốc mới: mốc 200 tỷ USD năm 2011; 300 tỷ USD vào năm 2015; 400 tỷ USD năm 2017; 500 tỷ USD năm 2019; 700 tỷ USD năm 2022. Năm 2025 xác lập mốc 900 tỷ USD.

Đáng chú ý, 6 năm gần đây, dù phải đối mặt với nhiều biến động mang tính toàn cầu như đại dịch Covid-19, cuộc chiến thuế quan giữa Hoa Kỳ và nhiều quốc gia lớn, nhưng xuất nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam vẫn có sự tăng trưởng vượt trội, là điểm sáng trong bối cảnh nhiều khó khăn và thách thức.

Nếu tính từ dấu mốc 100 tỷ USD vào năm 2007 (thời điểm Việt Nam chính thức gia nhập Tổ chức Thương mại thế giới – WTO), đến nay, sau gần 20 năm, quy mô kim ngạch xuất nhập khẩu của Việt Nam đã gấp 9 lần.

Ước cả năm 2025, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu của Việt Nam đạt 920 tỷ USD, tăng 16,9% (tương ứng tăng 133,07 tỷ USD) so với năm 2024. Trong đó, trị giá nhập khẩu năm 2025 ước tính đạt 449,41 tỷ USD, tăng 18% (tương ứng tăng 68,42 tỷ USD) và trị giá xuất khẩu ước tính đạt 470,59 tỷ USD, tăng 15,9% (tương ứng tăng 64,65 tỷ USD).

Kết quả trên đã đưa Việt Nam gia nhập nhóm 25 nền kinh tế có quy mô xuất nhập khẩu lớn nhất thế giới. Theo WTO, hiện nay Việt Nam xếp thứ 21 thế giới về xuất khẩu và xếp thứ 20 về nhập khẩu, tăng 11 bậc về xuất khẩu và 12 bậc về nhập khẩu so với 10 năm trước. Đây được coi là một bước tiến vượt bậc về lĩnh vực xuất nhập khẩu hàng hóa của nước ta.

10 năm gần đây, cán cân thương mại hàng hóa thặng dư liên tiếp, đưa Việt Nam vào vị thế xuất siêu ổn định hơn với con số thặng dư trên 20 tỷ USD/năm, liên tiếp trong 3 năm gần đây (năm 2025, dự kiến xuất siêu 21,2 tỷ USD).

Hiện nay, Việt Nam có quan hệ thương mại với hơn 230 nước và vùng lãnh thổ, trong đó có 34 thị trường xuất khẩu và 24 thị trường nhập khẩu đạt trên 1 tỷ USD.

Trung Quốc vẫn là đối tác lớn nhất của Việt Nam trong năm 2025 với kim ngạch ước đạt 252 tỷ USD, tăng 26,5% so với năm trước; trong khi Hoa Kỳ xếp thứ 2 với 170 tỷ USD, tăng 26,5%.

Đặc biệt, Việt Nam đã trở thành đối tác thương mại lớn thứ 8 của Hoa Kỳ và là thị trường xuất khẩu lớn thứ 4 của Hoa Kỳ tại khu vực ASEAN… Như vậy, riêng hai thị trường lớn kể trên chiếm tỷ trọng tới 46% tổng kim ngạch xuất nhập khẩu cả nước.

Việt Nam lần đầu tiên đạt mốc 900 tỷ USD

Phát biểu tại sự kiện, ông Nguyễn Văn Thọ - Cục trưởng Cục Hải quan khẳng định, trong bối cảnh khó khăn đó, kinh tế Việt Nam vẫn đạt nhiều thành tựu tích cực, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu của Việt Nam lần đầu tiên đạt mốc 900 tỷ USD, mức cao nhất từ trước đến nay, tiếp tục khẳng định Việt Nam là nền kinh tế có độ mở lớn, hội nhập sâu rộng và là điểm sáng trong thương mại khu vực cũng như toàn cầu.

Cục trưởng Nguyễn Văn Thọ phát biểu tại sự kiện. Ảnh: HQ

Đây là sự kiện đánh dấu mốc quan trọng của nền kinh tế, không chỉ phản ánh nỗ lực vượt bậc của cộng đồng doanh nghiệp, mà còn là minh chứng sinh động cho đường lối đúng đắn của Đảng, sự điều hành quyết liệt của Chính phủ, sự nỗ lực của các Bộ, ngành nói chung và của Bộ Tài chính, lực lượng Hải quan nói riêng.

Con số 900 tỷ USD là kết quả của sự lãnh đạo, chỉ đạo đúng đắn, kịp thời, quyết liệt của Đảng, Chính phủ, các Bộ, Ban, ngành được thể hiện qua các Nghị quyết, chương trình, kế hoạch thúc đẩy các hoạt động sản xuất, kinh doanh, đặc biệt là bộ tứ trụ cột Nghị quết để đưa đất nước tiến vào kỷ nguyên mới, kiến tạo môi trường thuận lợi, tăng trưởng kinh tế và nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia. Nhờ đó kinh tế vĩ mô cơ bản được ổn định, các cân đối lớn của nền kinh tế được đảm bảo, tăng trưởng được thúc đẩy.

Đặc biệt, ngành Hải quan đã bám sát chỉ đạo điều hành của Chính phủ, xác định vai trò then chốt trong việc điều tiết, hỗ trợ và tạo môi trường thuận lợi, tác động trực tiếp đến kim ngạch xuất nhập khẩu, lãnh đạo Bộ Tài chính đã chỉ đạo các đơn vị nghiên cứu,ban hành nhiều kế hoạch, chương trình hành động cụ thể, kịp thời, thông qua các chính sách về thuế, tài chính, hải quan, hỗ trợ doanh nghiệp và ổn định kinh tế vĩ mô, thúc đẩy xuất khẩu và tối ưu hóa nhập khẩu, góp phần vào cán cân thương mại quốc gia./.