Hải quan bảo trì eCustoms V5, doanh nghiệp chủ động kế hoạch thông quan trong ngày 26/12

(TBTCO) - Chiều ngày 23/12, Cục Hải quan ban hành công văn hỏa tốc gửi các đơn vị hải quan để thông báo đến cộng đồng doanh nghiệp về việc thực hiện bảo trì hệ thống thông quan điện tử tập trung eCustoms V5 và hệ thống giá tính thuế GTT02 trong ngày 26/12/2025.

Theo thông báo hỏa tốc số 1247/CNTT-PTUD của Cục Hải quan, thời gian bảo trì dự kiến từ 18h00' đến 23h59' ngày 26/12/2025 (thứ Sáu). Trong khoảng thời gian này, hệ thống eCustoms V5 và GTT02 có thể bị gián đoạn, ảnh hưởng nhất định đến việc thực hiện thủ tục hải quan, thông quan hàng hóa của doanh nghiệp.

Hải quan bảo trì hệ thống eCustoms V5 trong ngày 26/12.

Để hạn chế tác động, Cục Hải quan yêu cầu các Chi cục Hải quan khu vực thông báo kịp thời tới cán bộ công chức, cộng đồng doanh nghiệp và đại lý hải quan trên địa bàn quản lý, đồng thời chủ động bố trí, sắp xếp thời gian giải quyết thủ tục phù hợp, giảm thiểu tối đa ách tắc trong hoạt động xuất nhập khẩu.