(TBTCO) - Để bảo đảm hoạt động xuất nhập khẩu thông suốt, phục vụ kịp thời doanh nghiệp trong dịp Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán năm 2026, Cục Hải quan yêu cầu các đơn vị trực thuộc chủ động bố trí cán bộ, công chức trực làm việc, xử lý thủ tục hải quan và các tình huống phát sinh theo quy định.

Cục Hải quan vừa có Công văn số 43630/CHQ-VP gửi các đơn vị hải quan về việc trực Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán năm 2026.

Hải quan bố trí lực lượng thông quan cho doanh nghiệp dịp Tết 2026.

Thời gian nghỉ Tết năm 2026 được thực hiện cụ thể như sau, nghỉ Tết Dương lịch 1 ngày, thứ Năm, ngày 1/1/2026, nghỉ Tết Nguyên đán 9 ngày liên tục, bắt đầu từ thứ Bảy, ngày 14/2/2026 đến hết Chủ nhật, ngày 22/2/2026 (tức từ ngày 27 tháng Chạp năm Ất Tỵ đến hết ngày mùng 6 tháng Giêng năm Bính Ngọ).

Tại công văn nêu trên, Cục Hải quan yêu cầu, trong thời gian nghỉ lễ, các đơn vị căn cứ nhu cầu công tác, tình hình thực tế tại địa bàn để phân công, bố trí lực lượng trực bảo đảm giải quyết công việc, duy trì hoạt động thông quan, không để xảy ra ách tắc hàng hóa, nhất là đối với các lô hàng phục vụ sản xuất, kinh doanh, xuất nhập khẩu đầu năm. Đồng thời, bảo đảm an toàn trụ sở, tài sản cơ quan, hệ thống công nghệ thông tin vận hành ổn định, thông suốt.

Cục Hải quan yêu cầu các đơn vị chủ động nắm tình hình, kịp thời xử lý các vấn đề phát sinh trong thời gian nghỉ lễ, thực hiện đầy đủ chế độ thông tin, báo cáo theo quy định, tăng cường phối hợp giữa các bộ phận nghiệp vụ nhằm hỗ trợ doanh nghiệp nhanh chóng, hiệu quả.