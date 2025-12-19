Hải quan phối hợp ngăn chặn vụ vận chuyển linh kiện súng quân dụng

(TBTCO) - Cục Hải quan cho biết, lực lượng hải quan vừa phối hợp phát hiện, ngăn chặn kịp thời vụ vận chuyển 149 linh kiện dùng để lắp ráp súng quân dụng trái phép tại Quảng Trị.

Trước đó, vào hồi 15 giờ 20 phút ngày 16/12/2025, Phòng Cảnh sát kinh tế (PC03), Công an tỉnh Quảng Trị chủ trì, phối hợp với Đội Kiểm soát Hải quan, Chi cục Hải quan khu vực IX và Công an xã Lao Bảo đã phát hiện, kiểm tra một vụ vận chuyển trái phép linh kiện súng quân dụng trên địa bàn.

Tang vật thu giữ

Cụ thể, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ tại khu vực khóm Tây Chín, xã Lao Bảo, tỉnh Quảng Trị, Tổ công tác phát hiện xe ô tô khách biển kiểm soát 50E-089.70 đang dừng, đỗ có biểu hiện nghi vấn và tiến hành kiểm tra theo quy định.

Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện trong hầm chứa hành lý của xe có 04 kiện hàng (thùng carton). Qua kiểm tra, bên trong các kiện hàng chứa tổng cộng 149 linh kiện, nghi là linh kiện dùng để lắp ráp súng quân dụng.

Lái xe ô tô khách biển kiểm soát 50E-089.70 khai nhận 04 kiện hàng trên được vận chuyển ra thành phố Hà Nội.