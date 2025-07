Hải quan triệt phá nhiều vụ buôn lậu, trốn thuế khủng qua đường biển

Bắt giữ, xử lý 2 vụ buôn lậu dầu DO trên biển Liên quan đến chống buôn lậu trên biển, Cục Hải quan cho biết, trong thời gian triển khai quyết liệt cao điểm chống buôn lậu, Chi cục Điều tra chống buôn lậu (nòng cốt là Đội Kiểm soát chống buôn lậu số 2 - Đội 2) đã phát hiện, bắt giữ, xử lý 9 vụ việc (trong đó có 2 vụ chủ trì bắt giữ; 7 vụ chuyển tin ban đầu và phối hợp). Điển hình, ngày 26/5/2025, trên vùng biển thuộc tỉnh Khánh Hòa, Đội 2 chủ trì, phối hợp với lực lượng chức năng trong và ngoài ngành tiến hành kiểm tra tàu gỗ số hiệu KH-0757 do ông Nguyễn Đức Dũng, điều khiển. Qua kiểm tra, phát hiện tàu gỗ số hiệu KH-0757 vận chuyển khoảng 20.000 lít chất lỏng nghi là dầu DO không có hóa đơn, chứng từ chứng minh tính hợp pháp. Tiếp đến ngày 28/5/2025, trên vùng biển thuộc tỉnh Ninh Thuận, Đội 2 - Chi cục Điều tra chống buôn lậu chủ trì, phối hợp với Phòng Phòng chống tội phạm vi phạm – Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 kiểm tra tàu mang biển kiểm soát TH-91658-TS do ông Huỳnh Thanh Phong, sinh ngày 19/7/1978 điều khiển có biểu hiện nghi vấn. Qua kiểm tra, phát hiện tàu mang biển kiểm soát TH-91658-TS vận chuyển khoảng 75.000 lít chất lỏng nghi là dầu DO không có hóa đơn, chứng từ chứng minh tính hợp pháp. Trị giá lô hàng vi phạm ước tính khoảng 1,3 tỷ đồng.