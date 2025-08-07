Sáng sớm ngày 7/8, tỷ giá trung tâm VND với đồng USD tại Ngân hàng Nhà nước (NHNN) công bố mức 25.232 VND/USD USD, tăng 13 VND so với phiên giao dịch trước. Trong khi đó, trên thị trường Mỹ, chỉ số US Dollar Index (DXY) đo lường biến động đồng bạc xanh với 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) giảm 0,56%, hiện ở mức 98,23.

Đồng USD bắt đầu suy yếu vào phiên giao dịch thứ hôm qua. Ảnh tư liệu

Diễn biến thị trường trong nước

* Tỷ giá tham khảo tại Sở giao dịch NHNN mua vào - bán ra điều chỉnh tăng, hiện ở mức: 24.021 VND/USD - 26.443 VND/USD.

Tỷ giá USD trong nước vào sáng nay tại các NHTM giảm. Cụ thể, Vietinbank hiện giao dịch ở mức 25.890 - 26.400 VND/USD, giảm 30 VND so với phiên giao dịch trước.

Tỷ giá USD tại các NHTM mua vào và bán ra như sau:

Tỷ giá USD Mua vào Bán ra Vietcombank 26.030 VND 26.420 VND Vietinbank 25.890 VND 26.400 VND BIDV 26.055 VND 26.415 VND

* Tỷ giá EUR tại Sở giao dịch NHNN mua vào - bán ra điều chỉnh tăng, hiện ở mức: 27.737 VND - 30.657 VND

Tỷ giá EUR tại các NHTM mua vào và bán ra như sau:

Tỷ giá EUR Mua vào Bán ra Vietcombank 29.590 VND 31.150 VND Vietinbank 29.617 VND 31.327 VND BIDV 29.954 VND 31.184 VND

* Tỷ giá Yên Nhật tại Sở giao dịch NHNN mua vào - bán ra ở mức: 162 VND - 179 VND.

Tỷ giá đồng Yên tại các NHTM mua vào và bán ra như sau:

Tỷ giá Yên Nhật Mua vào Bán ra Vietcombank 171.67 VND 182.57 VND Vietinbank 173.63 VND 183.33 VND BIDV 174.81 VND 182.50 VND

Tại thị trường "chợ đen", tỷ giá USD chợ đen tính đến 4h30 ngày 7/8/2025 giảm 10 đồng chiều mua vào và tăng 5 đồng chiều bán ra, so với phiên giao dịch ngày hôm qua, giao dịch quanh mốc 26.415 - 26.500 đồng/USD.

Diễn biến thị trường thế giới

Trên thị trường Mỹ, chỉ số DXY hiện ở mức mức 98,23 điểm, giảm 0,56%.

Đồng USD suy yếu vào phiên giao dịch thứ Tư, trong khi đồng EUR tăng lên mức cao nhất một tuần, trong bối cảnh giới đầu tư gia tăng kỳ vọng rằng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ cắt giảm lãi suất nhiều hơn so với dự kiến.

Đồng bạc xanh đã giảm mạnh sau báo cáo này, xóa bớt phần lớn đà tăng ghi nhận trong tháng 7 - tháng đầu tiên trong năm mà chỉ số USD tăng trở lại.

Trên thị trường tiền tệ, đồng EUR tăng 0,76%, lên mức 1,1662 USD, mức cao nhất kể từ ngày 28/7. Riêng trong phiên thứ Sáu trước đó, đồng tiền chung châu Âu đã tăng 1,48%.

So với đồng Yên Nhật, đồng USD giảm 0,35%, xuống còn 147,09 yên. Trước đó, vào thứ Sáu, đồng USD đã mất tới 2,24% so với đồng Yên, mức giảm mạnh nhất trong một ngày kể từ tháng 1/2023.

Đồng Bảng Anh tăng 0,47%, lên mức 1,3362 USD, trước thềm cuộc họp của Ngân hàng Trung ương Anh (BoE) vào thứ Năm, trong đó thị trường kỳ vọng BoE sẽ cắt giảm lãi suất 25 điểm cơ bản.

So với đồng Franc Thụy Sĩ, đồng USD giảm 0,17%, xuống còn 0,806 Franc./.