Ngày 8/12: Giá cà phê và hồ tiêu bình ổn sáng đầu tuần

Giá cà phê trong nước hôm nay (8/12) tại khu vực Tây Nguyên không thay đổi, dao động trong khoảng 103.300 - 104.000 đồng/kg. Trong khi đó, giá tiêu Đắk Lắk được thu mua ở mức 149.000 đồng/kg, đi ngang so với hôm qua.

Giá cà phê trong nước hôm nay tại khu vực Tây Nguyên không thay đổi. Ảnh tư liệu

Giá cà dao động trong khoảng 103.300 - 104.000 đồng/kg

Giá cà phê trong nước hôm nay tại khu vực Tây Nguyên không thay đổi, dao động trong khoảng 103.300 - 104.000 đồng/kg. Cụ thể, tại tỉnh Lâm Đồng, khu vực Di Linh, Bảo Lộc và Lâm Hà giao dịch cùng mức 103.300 đ/kg.

Tại tỉnh Đắk Lắk, khu vực Cư M'gar hôm nay đang thu mua cà phê ở mức 104.000 đ/kg. Khu vực Ea H'leo và Buôn Hồ giao dịch ở mức giá 103.900 đ/kg. Đắk Nông (tỉnh Lâm Đồng), thương lái Gia Nghĩa và Đắk R'lấp lần lượt giao dịch ở mức 104.000 và 103.900 đ/kg.

Tại tỉnh Gia Lai, khu vực Chư Prông đang giao dịch với giá 103.600 đ/kg, còn Pleiku và La Grai đang ở mức 103.500 đ/kg.

Tuần từ 1/12 đến 7/12, giá cà phê tại khu vực Tây Nguyên giảm mạnh từ 8.000 đến 8.500 đồng/kg. Cụ thể, tại Lâm Đồng, giá cà phê giảm 8.000 đồng/kg. Tại Đắk Lắk và Gia Lai, giá cà phê giảm đến 8.300 đồng/kg. Giá cà phê tại Đắk Nông có mức giảm lớn nhất 8.500 đồng/kg so với tháng trước.

Trên thị trường thế giới, giá cà phê Robusta trên sàn London đồng loạt đi xuống. Cụ thể, kỳ giao tháng 1/2026 giảm 7 USD/tấn còn 4.295 USD/tấn; kỳ giao tháng 3/2026 giảm mạnh hơn, ở mức 4.178 USD/tấn.

Trên sàn New York, giá cà phê Arabica cũng ghi nhận đồng loạt giảm trong các kỳ giao hàng. Theo đó, kỳ giao tháng 12/2025 giảm 5,7 cent/lb xuống 406,25 cent/lb; kỳ giao tháng 3/2026 giảm 5,65 cent/lb còn 374,85 cent/lb.

Theo Reuters và Barchart, giá cà phê Robusta khép lại tuần giao dịch trong sắc đỏ với mức giảm 6%. Nguyên nhân đến từ việc thiệt hại mùa vụ tại Việt Nam sau bão ít nặng nề hơn dự báo ban đầu. Bên cạnh đó, sản lượng Robusta đạt mức kỷ lục ở Brazil cũng gây sức ép lớn lên giá.

Giá tiêu ổn định

Giá tiêu trong nước hôm nay đi ngang. Cụ thể, giá tiêu Đắk Lắk được thu mua ở mức 149.000 đồng/kg, không thay đổi so với hôm qua. Giá tiêu Chư Sê (Gia Lai) thu mua ở mức 147.500 đồng/kg. Giá tiêu Đắk Nông ở mức 149.000 đồng/kg.

Tại khu vực Đông Nam Bộ, giá tiêu Bà Rịa - Vũng Tàu hiện ở mức 147.500 đồng/kg; tại Bình Phước giá tiêu ở mức 148,000 đồng/kg.

Tính đến hết tháng 11/2025, tổng lượng tiêu xuất khẩu đạt 225.009 tấn với giá trị gần 1,52 tỷ USD. Con số này vượt xa mức của các năm trước và được xem là kỷ lục mới của ngành. Lượng xuất khẩu giảm nhẹ nhưng giá trị tăng hơn 24% nhờ giá xuất khẩu duy trì ở mức cao trên 6.600 USD/tấn với tiêu đen và hơn 8.600 USD/tấn với tiêu trắng.

Cập nhật giá tiêu thế giới từ Hiệp hội Hồ tiêu Quốc tế (IPC), kết thúc phiên giao dịch gần nhất, IPC niêm yết giá tiêu đen Lampung của Indonesia đạt 6.995 USD/tấn, giá tiêu trắng Muntok đạt 9.643 USD/tấn.

Giá tiêu đen ASTA 570 của Brazil ở mức 6.150 USD/tấn.

Giá tiêu đen ASTA của Malaysia ở mức 9.000 USD/tấn; giá tiêu trắng ASTA đạt 12.000 USD/tấn.

Giá tiêu đen Việt Nam hôm nay giao dịch ở 6.500 USD/tấn với loại 500 g/l; loại 550 g/l mức 6.700 USD/tấn; giá tiêu trắng ở mức 9.250 USD/tấn./.