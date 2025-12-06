Ngày 6/12: Giá heo hơi tiếp tục tăng mạnh ở cả ba miền trên cả nước

Giá heo hơi hôm nay (6/12) tiếp tục tăng mạnh trên cả ba miền, với mức tăng phổ biến từ 1.000 đồng/kg đến 2.000 đồng/kg tại nhiều địa phương.

Giá heo hơi hôm nay tiếp tục tăng mạnh. Ảnh tư liệu

Tại miền Bắc, giá heo hơi hôm nay tiếp tục xu hướng tăng mạnh tại hầu hết các địa phương, hiện dao động quanh mức 59.000 - 61.000 đồng/kg.

Cụ thể, Tuyên Quang tăng mạnh 2.000 đồng/kg, đưa giá lên mức 61.000 đồng/kg. Các nơi như Cao Bằng, Quảng Ninh, Bắc Ninh, Hà Nội, Ninh Bình, Lào Cai, Lai Châu, Phú Thọ và Sơn La đồng loạt tăng 1.000 đồng/kg.

Sau điều chỉnh, Bắc Ninh, Hà Nội, Ninh Bình và Phú Thọ đạt 61.000 đồng/kg. Cao Bằng, Quảng Ninh, Sơn La và Lào Cai đạt lần lượt 60.000 đồng/kg. Lai Châu đạt 59.000 đồng/kg.

Trong khi đó, giá heo tại Thái Nguyên và Hưng Yên vẫn duy trì ở mức 61.000 đồng/kg. Lạng Sơn và Điện Biên giữ nguyên giá thu mua 59.000 đồng/kg đến 61.000 đồng/kg. Hải Phòng giữ ổn định ở mức 60.000 đồng/kg.

Tại khu vực miền Trung - Tây Nguyên, giá heo hơi sáng nay tăng giá tại hầu hết các nơi, với mức tăng cao nhất là 2.000 đồng/kg. Hiện giá heo hơi khu vực này dao động ở mức 58.000 - 61.000 đồng/kg.

Cụ thể, Thanh Hóa và Nghệ An cùng tăng mạnh 2.000 đồng/kg, đạt mức cao nhất miền là 61.000 đồng/kg.

Các nơi như Hà Tĩnh, Quảng Trị, Huế, Gia Lai, Đắk Lắk, Khánh Hòa và Lâm Đồng đồng loạt tăng 1.000 đồng/kg. Sau điều chỉnh, Hà Tĩnh, Lâm Đồng đạt 59.000 đồng/kg. Quảng Trị, Huế, Gia Lai, Đắk Lắk và Khánh Hòa cùng đạt mức 58.000 đồng/kg.

Trong khi đó, hai địa phương Đà Nẵng và Quảng Ngãi đều giữ nguyên giá thu mua ở mức 58.000 đồng/kg.

Tại miền Nam, giá heo hơi sáng nay tăng giá mạnh tại hầu hết địa phương, dao động ở mức 57.000 - 60.000 đồng/kg.

Cụ thể, Đồng Nai và Tây Ninh cùng tăng mạnh 2.000 đồng/kg, đạt mức cao nhất miền là 60.000 đồng/kg. Vĩnh Long cũng tăng 2.000 đồng/kg, đạt 58.000 đồng/kg.

Các tỉnh Đồng Tháp, An Giang, Cà Mau, TP. Hồ Chí Minh và Cần Thơ đồng loạt tăng 1.000 đồng/kg. Đồng Tháp đạt 58.000 đồng/kg. An Giang, Cần Thơ và Cà Mau cùng đạt 57.000 đồng/kg./.