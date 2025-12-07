Ngày 6/12: Giá heo hơi cả nước đồng loạt chạm mốc 61.000 đồng/kg

Giá heo hơi hôm nay (7/12) tiếp tục đi lên tại cả ba miền, trong đó miền Bắc và miền Trung phổ biến ở mức 60.000 - 61.000 đồng/kg, còn miền Nam tăng 1.000 - 2.000 đồng/kg, tiến sát mốc 60.000 đồng/kg.

Giá heo hơi hôm nay tiếp tục đi lên tại cả ba miền. Ảnh tư liệu

Thị trường heo hơi trong nước sáng 7/12 ghi nhận xu hướng tăng giá rõ rệt ở cả ba miền, phản ánh sức mua phục hồi mạnh khi bước vào giai đoạn cận Tết Dương lịch và trước thềm Tết Nguyên đán.

Tại miền Bắc, giá heo hơi hôm nay tiếp tục tăng và duy trì mặt bằng cao nhất cả nước. Đáng chú ý, chỉ còn ba địa phương gồm Lạng Sơn, Điện Biên và Lai Châu giao dịch ở mức 59.000 đồng/kg, thấp nhất khu vực. Hầu hết các tỉnh, thành còn lại đều duy trì giá trong khoảng 60.000 - 61.000 đồng/kg. Các trung tâm tiêu thụ lớn như Hà Nội, Hải Phòng, Bắc Ninh và Phú Thọ tiếp tục đứng ở nhóm giá cao, phản ánh nhu cầu ổn định và lượng cung không quá dồi dào trong giai đoạn cuối năm.

Việc giá heo hơi đạt 61.000 đồng/kg trong nhiều ngày liên tiếp cho thấy thị trường miền Bắc đang ở chu kỳ tăng rõ rệt, đặc biệt trong bối cảnh nguồn cung heo hơi tại các trang trại nhỏ lẻ giảm do thời tiết lạnh và dịch bệnh diễn biến phức tạp.

Tại khu vực miền Trung - Tây Nguyên, giá heo hơi sáng nay cũng có xu hướng đi lên. Thanh Hóa và Nghệ An là hai địa phương đầu tiên trong khu vực chạm mốc 61.000 đồng/kg, mức tăng ổn định của nhiều ngày gần đây.

Tại phần lớn các tỉnh khác như Hà Tĩnh, Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Gia Lai hay Khánh Hòa, giá heo hơi duy trì từ 58.000 - 59.000 đồng/kg, cho thấy nhu cầu đang tăng trở lại trong giai đoạn cận Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán.

Các thương lái cho biết, lượng heo đạt chuẩn xuất chuồng không nhiều, trong khi chi phí thức ăn và vận chuyển tăng khiến giá thành chăn nuôi cao hơn. Điều này góp phần tạo áp lực lên nguồn cung, từ đó đẩy giá heo hơi nội địa tăng nhanh hơn dự báo.

Tại miền Nam, giá heo hơi sáng nay tăng giá rõ rệt. Hầu hết tỉnh thành đều được điều chỉnh tăng từ 1.000 đến 2.000 đồng/kg, đưa mặt bằng giá toàn khu vực lên 57.000 - 60.000 đồng/kg.

Đồng Nai và Tây Ninh là hai địa phương có mức giá cao nhất, đạt 60.000 đồng/kg, trong khi TP. Hồ Chí Minh, Bình Dương, Cà Mau, Vĩnh Long và Cần Thơ dao động 56.000 - 58.000 đồng/kg.

Giá heo tăng liên tục tại miền Nam được đánh giá là phù hợp với diễn biến thị trường khi nguồn cung giảm nhẹ do ảnh hưởng của thời tiết và chi phí chăn nuôi tăng cao. Thương lái dự báo mức giá này có thể còn tiếp tục duy trì trong tuần tới./.