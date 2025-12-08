(TBTCO) - Sau phiên giao dịch hôm nay (8/12) đón thêm 1,9 tỷ cổ phiếu BSR, sàn HoSE sắp tiếp nhận cổ phiếu từ tân binh VIMID (VVS), VPBankS (VPX) và VPS (VCK).

Theo thông tin mới nhất từ Công ty cổ phần Chứng khoán VPS, Hội đồng Quản trị (HĐQT) vừa chính thức thông qua ngày giao dịch đầu tiên và mức giá tham chiếu cho cổ phiếu VCK tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HoSE).

Cụ thể, toàn bộ 1.482.315.700 cổ phiếu VCK sẽ lên sàn vào ngày 16/12/2025. Mức giá tham chiếu cho cổ phiếu trong ngày giao dịch đầu tiên là 60.000 đồng/cổ phiếu, tương đương giá IPO. Ước tính theo giá tham chiếu ngày đầu tiên chào sàn, vốn hóa thị trường của Chứng khoán VPS đạt 88.938 tỷ đồng.

Trong đợt IPO vừa hoàn tất hồi tháng 11/2025, đã có 19.952 nhà đầu tư đăng ký, với tổng lượng đặt mua 220,4 triệu cổ phiếu, vượt so với số lượng chào bán (202,31 triệu đơn vị). Sau phát hành, vốn điều lệ dự kiến tăng từ 12.800 tỷ đồng lên 14.823 tỷ đồng.

Trước đó, vào ngày 11/12, cổ phiếu VPX của Công ty cổ phần Chứng khoán VPBank (VPBankS) sẽ chào sàn HoSE với giá tham chiếu 33.900 đồng/cổ phiếu, khối lượng cổ phiếu niêm yết là 1,875 tỷ cổ phiếu, quy mô vốn hóa tương ứng gần 64.000 tỷ đồng. Tương tự VCK, cổ phiếu VPX chào sàn tại mức giá IPO.

Vào ngày 10/12, sàn HoSE cũng sẽ đón thêm “tân binh” là Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển máy Việt Nam (VIMID) - một doanh nghiệp chuyển niêm yết từ sàn UPCoM. Toàn bộ hơn 21,5 triệu cổ phiếu VVS sẽ được giao dịch tại HoSE. Giá chào sàn là 58.000 đồng/cổ phiếu, tương ứng quy mô vốn hoá xấp xỉ 1.248 tỷ đồng.

Biên độ dao động giá trong ngày giao dịch đầu tiên của các “hàng hoá” mới là +/- 20% so với giá tham chiếu. Quy mô vốn hoá chỉ riêng 3 “tân binh” đã xấp xỉ 154.200 tỷ đồng.

Quy mô vốn hoá thị trường trên sàn HOSE đạt 7,78 triệu tỷ đồng

Còn trong hôm nay (8/12), Công ty cổ phần Lọc hóa dầu Bình Sơn (BSR) đã hoàn thành phát hành 1,9 tỷ cổ phiếu thưởng để tăng vốn điều lệ lên hơn 50.000 tỷ đồng. Trong phiên giao dịch đầu tiên khi lượng cổ phiếu BSR mới về tài khoản nhà đầu tư, giá cổ phiếu giao dịch dưới giá tham chiếu trong phần lớn thời gian với giá đóng cửa cuối phiên đạt 14.900 đồng/cổ phiếu, giảm 1,97% so với phiên hôm qua.

Không riêng BSR, sắc đỏ áp đảo với khá nhiều cổ phiếu giảm điểm trong phiên 8/12, dù VN-Index tăng nhờ một vài trụ cột.

Như vậy, chỉ trong vỏn vẹn hơn một tuần, sàn HoSE đón 5,3 tỷ cổ phiếu mới.

Tính đến cuối tháng 11/2025, tổng cộng có 395 cổ phiếu đang niêm yết trên HoSE, 22 chứng chỉ quỹ (trong đó có 18 ETF) và 288 chứng quyền có bảo đảm (CW). Tổng giá trị vốn hóa thị trường trên sàn HoSE đạt khoảng 7,5 triệu tỷ đồng, tăng hơn 44% so với đầu năm 2024.

Cập nhật mới nhất đến cuối ngày 8/12, giá trị vốn hóa sàn HoSE đạt 7,78 triệu tỷ đồng. Lượng "hàng hoá" mới, đặc biệt từ hai công ty chứng khoán mới hoàn tất quá trình IPO và niêm yết trên sàn đã giúp gia tăng đáng kể quy mô.

Chia sẻ về tình hình niêm yết bổ sung và huy động vốn, bà Nguyễn Nam Anh - Giám đốc Phòng Quản lý miêm yết (HoSE) cho biết, đã có 176 đợt niêm yết bổ sung trên HoSE. Giá trị huy động hơn 55.300 tỷ đồng, tăng hơn 20% so với năm 2024. Giá trị niêm yết bổ sung và huy động theo mệnh giá là hơn 218.000 tỷ đồng.

Năm 2025, HoSE cũng giới thiệu 4 chỉ số đầu tư mới trên thị trường, gồm chỉ số VNMITECH, chỉ số VN50 Growth, chỉ số VNDIVIDEND và chỉ số VNSHINE dự kiến triển khai trong tháng 1/2026./.