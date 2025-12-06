Chứng khoán Mirae Asset bị phạt 700 triệu đồng do có nhiều vi phạm

(TBTCO) - Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) mới đây ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với Công ty cổ phần Chứng khoán Mirae Asset (Mirae Asset, mã Ck: MAS).

Theo quyết định xử phạt Công ty cổ phần Chứng khoán Mirae Asset bị phạt tiền 250 triệu đồng do có hành vi không đảm bảo các thông tin trong hồ sơ chào bán hoặc phát hành trái phiếu riêng lẻ có đầy đủ các nội dung theo quy định phải có trong hồ sơ.

Quyết định xử phạt có nêu, bản công bố thông tin (CBTT) trước đợt phát hành trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ của 2 tổ chức phát hành do Mirae Asset cung cấp dịch vụ tư vấn phát hành chưa nêu thông tin cụ thể của mục đích phát hành trái phiếu gồm thông tin về chương trình, dự án đầu tư, cụ thể tình trạng pháp lý và các rủi ro đầu tư của chương trình, dự án.

Ảnh minh họa

Mirae Asset cũng bị phạt tiền 60 triệu đồng do có hành vi vi phạm quy định về chứng khoán được phép giao dịch ký quỹ. Tại một số thời điểm, công ty giải ngân ký quỹ cho khách hàng mua một số mã chứng khoán không nằm trong danh sách chứng khoán được phép giao dịch ký quỹ. Công ty cũng bị phạt 125 triệu đồng do cho khách hàng thực hiện giao dịch ký quỹ vượt quá sức mua hiện có trên tài khoản giao dịch ký quỹ của khách hàng.

Doanh nghiệp này còn bị xử phạt 150 triệu đồng do có hành vi báo cáo có nội dung sai lệch; bị phạt 55 triệu đồng vì CBTT không đầy đủ nội dung theo quy định pháp luật và bị phạt 60 triệu đồng vì hành vi báo cáo không đúng thời hạn theo quy định.

Ngoài xử phạt hành chính, Mirae Asset bị buộc báo cáo thông tin chính xác đối với hành vi vi phạm báo cáo có nội dung sai lệch. Tổng số tiền phạt đối với Mirae Asset là 700 triệu đồng.

Bên cạnh đó, UBCKNN cũng ban hành quyết định xử phạt 92,5 triệu đồng đối với Tập đoàn Ngọc Thiên Global do không gửi nội dung công bố thông tin cho HNX theo quy định. Các tài liệu chưa báo cáo trải dài nhiều kỳ, gồm BCTC bán niên 2021-2025, BCTC năm 2022-2024, báo cáo tình hình sử dụng vốn từ phát hành trái phiếu, báo cáo tình hình thanh toán lãi - gốc trái phiếu, cùng báo cáo thực hiện cam kết với trái chủ trong giai đoạn 2021-2025./.