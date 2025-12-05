50 gương mặt góp phần bồi đắp niềm tin thị trường vốn

Cuộc bình chọn Doanh nghiệp niêm yết 2025:

(TBTCO) - 50 doanh nghiệp xuất sắc ở 3 hạng mục Báo cáo thường niên, Báo cáo quản trị công ty và Báo cáo phát triển bền vững được chính thức vinh danh là những gương mặt đang bền bỉ bồi đắp niềm tin trên thị trường vốn.

Góp sức xây dựng thị trường tài chính lành mạnh

Hội nghị Doanh nghiệp niêm yết và Lễ trao giải Cuộc bình chọn Doanh nghiệp niêm yết 2025 (VLCA) được tổ chức ngày 3/12/2025 vừa qua tại TP. Hồ Chí Minh - nơi Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HoSE) ra đời và chứng kiến những phiên giao dịch đầu tiên của thị trường cách đây 25 năm.

Hội nghị Doanh nghiệp niêm yết là hoạt động thường niên của HoSE, nơi tăng cường giao lưu, kết nối giữa cơ quan quản lý với các thành viên thị trường. Năm 2025 đánh dấu 25 năm thị trường chứng khoán Việt Nam chính thức đi vào hoạt động và cũng là hành trình 25 năm “Nâng giá trị - vững niềm tin” của HoSE, ghi dấu ấn trưởng thành cùng sự đồng hành quý báu của các cơ quan quản lý, doanh nghiệp niêm yết, công ty chứng khoán, nhà đầu tư và toàn thể thành viên thị trường.

Bà Vũ Thị Chân Phương - Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Lê Toàn

Bên cạnh Hội nghị Doanh nghiệp niêm yết, VLCA đánh dấu chặng đường 18 năm thực hiện sứ mệnh thúc đẩy các doanh nghiệp niêm yết công bố thông tin minh bạch, chuyên nghiệp, hướng đến phát triển bền vững. Cuộc bình chọn là khởi nguồn cho rất nhiều hoạt động tạo giá trị gia tăng cho doanh nghiệp, cho thị trường chứng khoán Việt Nam trong công tác quản trị rủi ro, quan hệ với nhà đầu tư, thiết lập báo cáo phát triển bền vững và quản trị doanh nghiệp theo các thông lệ tốt của quốc tế.

Qua 18 năm, Cuộc bình chọn đã trở thành biểu tượng đẹp cho nỗ lực góp sức xây dựng thị trường tài chính lành mạnh tại Việt Nam.

Sự kiện năm nay còn chứng kiến nhiều dấu mốc đáng tự hào của thị trường chứng khoán Việt Nam, như chỉ số VN-Index đạt mức lịch sử và thanh khoản đã có thời điểm lên tới hơn 80.000 tỷ đồng trong một phiên giao dịch.

Bên cạnh đó, thị trường cũng ghi nhận nhiều dấu mốc mang tính bước ngoặt. Đầu tiên là hệ thống công nghệ thông tin mới KRX chính thức được đưa vào vận hành ổn định, an toàn. Hệ thống mới nâng cấp toàn diện hạ tầng công nghệ, hỗ trợ thị trường gia tăng quy mô và chiều sâu, mở được các sản phẩm mới.

Đặc biệt, trong năm 2025, tổ chức xếp hạng FTSE Russell công bố thị trường chứng khoán Việt Nam đã đáp ứng toàn bộ các tiêu chí chính thức và được nâng hạng từ thị trường cận biên lên thị trường mới nổi thứ cấp.

“Đây cũng là khởi đầu cho một giai đoạn phát triển mới, yêu cầu cải cách ngày càng sâu rộng hơn nữa để đạt những mục tiêu dài hạn trong tương lai” - bà Vũ Thị Chân Phương - Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chia sẻ trong hội nghị.

Nâng tầm vị thế của các doanh nghiệp

Đứng trước giai đoạn phát triển mới của thị trường, câu chuyện minh bạch, quản trị công ty tốt, phát triển bền vững của các doanh nghiệp niêm yết được xem là yếu tố cốt lõi để thị trường chứng khoán phát triển bền vững, thu hút mạnh dòng vốn nước ngoài.

Bà Phương đánh giá cao việc nhiều doanh nghiệp chủ động lập Báo cáo phát triển bền vững, tăng cường minh bạch thông tin, công bố thông tin bằng tiếng Anh và áp dụng thông lệ quốc tế. “Tôi cho rằng, đây là nhu cầu cấp thiết mà các doanh nghiệp cần làm khi thị trường bước sang giai đoạn mới” - bà Phương nhấn mạnh.

Việc công bố thông tin bằng tiếng Anh có vai trò rất quan trọng, là một trong những tiêu chí mà tổ chức nâng hạng thị trường đưa ra. Nếu chỉ có thông tin bằng tiếng Việt, nhà đầu tư nước ngoài sẽ rất khó khăn trong việc tiếp cận thông tin hoạt động sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp niêm yết.

Bà Nguyễn Thị Việt Hà - Quyền Chủ tịch HoSE chia sẻ, giai đoạn 2025 - 2030, thị trường vốn Việt Nam bước vào một chu kỳ phát triển mới, với những yêu cầu cao hơn về minh bạch, bền vững và hội nhập sâu rộng. Những doanh nghiệp duy trì được chất lượng ổn định qua nhiều mùa VLCA có thể được xem là nhóm có nền tảng quản trị và công bố thông tin tiệm cận chuẩn quốc tế, từ đó, gia tăng khả năng thu hút dòng vốn ngoại và quỹ đầu tư theo chuẩn ESG.

Đồng quan điểm, ông Lương Hải Sinh - Chủ tịch Hội đồng Thành viên Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam cho rằng, cần tiếp tục nâng cao chất lượng quản trị, chuẩn hóa hoạt động công bố thông tin, đặc biệt là công bố thông tin bằng tiếng Anh, nhằm đáp ứng kỳ vọng của dòng vốn quốc tế và gia tăng sức hấp dẫn của thị trường. Đồng thời, việc thúc đẩy thực hiện ESG và phát triển bền vững không chỉ là xu hướng toàn cầu, mà còn là lợi thế giúp doanh nghiệp tăng sức cạnh tranh, quản trị rủi ro hiệu quả và mang lại giá trị lâu dài cho người lao động.

Năm 2025 là năm bản lề của thị trường chứng khoán Việt Nam trên hành trình bứt phá để gia tăng chất lượng theo cấp độ của thị trường mới nổi. Cộng hưởng với tinh thần của Nghị quyết số 68-NQ/TW về phát triển kinh tế tư nhân, thị trường đang đứng trước cơ hội rất lớn để thu hút vốn đầu tư quốc tế. Với nguồn vốn bền vững này, nhà đầu tư sẵn sàng trả giá cao hơn cho những doanh nghiệp thực hiện tốt về quản trị minh bạch và hiệu quả. Những thành tố phi tài chính đó thể hiện năng lực cạnh tranh, uy tín và giá trị dài hạn của doanh nghiệp.

“Hướng tới mục tiêu này, VLCA không chỉ dừng lại ở việc bình chọn và vinh danh. Chúng tôi hướng tới nâng tầm vị thế của các doanh nghiệp trên thị trường, thúc đẩy thực hành quản trị tiên tiến, đảm bảo quyền lợi của cổ đông, tạo niềm tin với các nhà đầu tư” - bà Trần Anh Đào, Phó Tổng giám đốc Phụ trách Ban điều hành HoSE, Trưởng Ban Tổ chức, Chủ tịch Hội đồng Bình chọn VLCA 2025 nói.

Đồng thời, năm 2025 đánh dấu tròn một thập kỷ hình thành tư duy về quản trị công ty tại Việt Nam, bắt đầu với những chuyển động mạnh mẽ từ khung pháp lý với sự thúc đẩy của các cơ quan quản lý thị trường, đến sự thay đổi trong nhận thức của cộng đồng doanh nghiệp. Thập kỷ này không chỉ ghi nhận sự hoàn thiện về luật pháp, mà quan trọng hơn, chứng kiến sự trưởng thành trong nhận thức của cộng đồng doanh nghiệp về quản trị công ty như một yếu tố chiến lược, chứ không còn là yêu cầu tuân thủ tối thiểu.

“Việt Nam đang trên lộ trình cải thiện chất lượng quản trị công ty với mong muốn trở thành một trong 5 quốc gia có hệ thống quản trị doanh nghiệp tốt nhất khu vực ASEAN. Điều này không chỉ là một mục tiêu, chiến lược quan trọng, mà còn là nền tảng để Việt Nam nâng cao năng lực cạnh tranh, thu hút vốn đầu tư nước ngoài và tạo dựng hình ảnh tích cực trong mắt cộng đồng tài chính quốc tế” - bà Đào nhấn mạnh.