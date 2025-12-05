Chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động của hộ kinh doanh

Thực hiện nộp thuế khoán sang kê khai ở Phú Thọ:

(TBTCO) - Trong những ngày qua, toàn ngành Thuế tỉnh Phú Thọ cùng ráo riết triển khai đồng bộ các nhóm nhiệm vụ, giải pháp, phấn đấu chuyển đổi 100% hộ kinh doanh đang hoạt động từ nộp thuế khoán sang nộp thuế kê khai. Đây là hoạt động thiết thực của Thuế tỉnh Phú Thọ nhằm cụ thể hóa Nghị quyết số 68/NQ-TW ngày 4/5/2025 của Bộ Chính trị tại địa bàn tỉnh Phú Thọ.

Chủ trương đúng

Nghị quyết số 68/NQ-TW nêu rõ: “Thực hiện cơ chế thị trường, không phân biệt đối xử giữa các doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế trong huy động, phân bổ và sử dụng các nguồn lực vốn, đất đai, tài nguyên, tài sản, công nghệ, nhân lực, dữ liệu và các nguồn lực tài nguyên khác. Rà soát, hoàn thiện các chính sách thuế, phí, lệ phí theo hướng bảo đảm đối xử công bằng giữa các thành phần kinh tế, giảm thuế suất, mở rộng cơ sở tính thuế, nhất là thu thuế điện tử khởi tạo từ máy tính tiền…”.

Đại diện lãnh đạo và công chức Thuế cơ sở 15 tỉnh Phú Thọ phổ biến, hướng dẫn hộ kinh doanh chuyển đổi từ nộp thuế khoán sang nộp thuế theo kê khai.

Đồng thời Nghị quyết cũng đã nêu rõ “Hỗ trợ thực chất, hiệu quả doanh nghiệp nhỏ, siêu nhỏ và hộ kinh doanh: Rà soát, hoàn thiện khung khổ pháp lý về kinh doanh cá thể; thu hẹp tối đa sự chênh lệch, tạo mọi điều kiện thuận lợi về tổ chức quản trị và chế độ tài chính, kế toán để khuyến khích hộ kinh doanh chuyển đổi thành doanh nghiệp.

Đẩy mạnh số hoá, minh bạch hoá, đơn giản hoá, dễ tuân thủ, dễ thực hiện đối với chế độ kế toán, thuế, bảo hiểm...để khuyến khích chuyển đổi hộ kinh doanh sang hoạt động theo mô hình doanh nghiệp. Xoá bỏ hình thức thuế khoán đối với hộ kinh doanh chậm nhất trong năm 2026...”.

Cùng với đó, Nghị quyết số 198/2025/QH15 ngày 17/5/2025 của Quốc hội về một số cơ chế, chính sách đặc biệt phát triển kinh tế tư nhân đã nêu rõ: hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh không áp dụng phương pháp khoán thuế từ ngày 1/1/2026. Hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh nộp thuế theo pháp luật về quản lý thuế.

Để chuyển đổi thực chất, hiệu quả Đề án, ngày 31/10/2025, Cục Thuế đã ký ban hành Quyết định số 3352/QĐ-CT về việc chỉ đạo các đơn vị trong toàn ngành Thuế tập trung triển khai Kế hoạch “60 ngày cao điểm chuyển đổi mô hình từ thuế khoán sang kê khai đối với hộ kinh doanh”.

Thực hiện chỉ đạo của Trung ương, Quốc hội, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 124/NQ-CP ngày 8/5/2025 chỉ đạo: Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với các cơ quan, địa phương tăng cường kỷ luật, kỷ cương tài chính, ngân sách nhà nước; mở rộng cơ sở thu, quản lý chặt chẽ các nguồn thu, nhất là thu từ thương mại điện tử, dịch vụ ăn uống, hoàn thành triển khai hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền trong quý II/2025; phấn đấu tăng thu ngân sách nhà nước năm 2025 trên 15%.

Trên cơ sở các Nghị quyết của Bộ Chính trị, Quốc hội và Chính phủ, ngày 6/10/2025, Bộ Tài chính đã ban hành Quyết định số 3389/QĐ-BTC phê duyệt Đề án “Chuyển đổi mô hình và phương pháp quản lý thuế đối với hộ kinh doanh xóa bỏ thuế khoán” với mục tiêu tiếp tục hiện đại hóa công tác quản lý thuế đối với hộ kinh doanh, xóa bỏ thuế khoán, thiết lập môi trường kinh doanh bình đẳng giữa hộ kinh doanh và doanh nghiệp...

Lòng dân đồng thuận

Để thực hiện hiệu quả Đề án 3389 của Bộ Tài chính và Quyết định số 3352/QĐ-CT của Cục Thuế, ngày 4/11/2025, Thuế tỉnh Phú Thọ đã ban hành Kế hoạch số 21/KH-PTH triển khai “60 ngày cao điểm chuyển đổi mô hình từ thuế khoán sang kê khai đối với hộ kinh doanh trên địa bàn tỉnh Phú Thọ”.

Với tinh thần “vượt nắng, thắng mưa”, hối hả ra quân, bám sát từng địa bàn, hộ kinh doanh, không quản ngày đêm “đi từng ngõ, gõ từng hộ”; tuyên truyền, hỗ trợ “không giới hạn, nói trọng tâm, cầm thay chỉ việc để hộ kinh doanh hiểu, hộ kinh doanh tin, hộ kinh doanh chuyển đổi" từ thuế khoán, sang kê khai thuế.

Công chức Thuế cơ sở 1 tỉnh Phú Thọ hướng dẫn hộ kinh doanh cài đặt và nộp thuế trên ứng dụng thuế điện tử eTax Mobile.

Cán bộ công chức thuế cũng tập trung hướng dẫn hộ kinh doanh cài đặt ứng dụng nộp thuế qua eTax Mobile (trên điện thoại), hướng dẫn sử dụng hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền và các điều kiện cần thiết khác để hộ kinh doanh hiểu rõ, chuẩn bị, thực hiện đúng quy định…

Với những việc làm cụ thể, với tinh thần trách nhiệm cao, ngành Thuế tỉnh Phú Thọ đã làm chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động của người dân, được các hộ kinh doanh và cá nhân kinh doanh đón nhận, hưởng ứng, đồng thuận với tinh thần tự giác cao, nhiều hộ kinh doanh đã chuyển đổi từ thuế khoán sang kê khai.

Ông Nguyễn Đức Kiên, kinh doanh tại số nhà 20, khu Thống Nhất, xã Kim Bôi, tỉnh Phú Thọ cho biết, tôi cũng đã nắm được việc hết tháng 12/2025 sẽ xóa bỏ hình thức thuế khoán chuyển sang phương pháp kê khai từ ngày 1/1/2026 do Thuế cơ sở 15 tỉnh Phú Thọ phổ biến và hướng dẫn.

“Ban đầu tôi đã rất băn khoăn, lo lắng, vì bao năm nay đã quen với việc kê khai và nộp thuế theo phương pháp khoán. Nhưng với cam kết đồng hành cùng hộ kinh doanh của cơ quan thuế đã giúp cho không chỉ cá nhân tôi mà tất cả các hộ kinh doanh hiểu rõ hơn về những việc mình cần làm khi chuyển đổi phương pháp tính thuế và không còn tâm lý hoang mang, quá lo lắng như trước” - ông Kiên bày tỏ.

Ông Kiên cho biết, được sự hỗ trợ, tuyên truyền của cán bộ thuế, trong tháng 11 vừa rồi tôi đã chuyển đổi sang hộ kê khai chứ không chờ đến ngày 1/1/2026.

Còn ông Đỗ Văn Suốt, chủ hộ kinh doanh có địa chỉ tại thôn Sơn Long, xã Tam Đảo, tỉnh Phú Thọ tâm sự: “Trước đây, hộ kinh doanh nộp thuế khoán theo tháng. Khi nghe thông tin có chủ trương xoá thuế khoán, chuyển sang nộp thuế theo kê khai, bản thân hộ kinh doanh cũng băn khoăn, lo lắng và chưa biết thực hư như thế nào và cách thức thực hiện ra sao.

Tuy nhiên, Thuế cơ sở 10 tỉnh Phú Thọ đã tổ chức hội nghị phổ biến hướng dẫn, hỗ trợ để hộ kinh doanh biết, thực hiện. Đặc biệt, Thuế cơ sở 10 đã cử trực tiếp công chức thuế đến tận hộ kinh doanh để phổ biến về chủ trương, nội dung chuyển đổi từ thuế khoán sang kê khai nên hộ kinh doanh đã nắm bắt được chủ trương, quy định mới về thuế, từ đó yên tâm chuyển đổi.

Một trường hợp khác là ông Nguyễn Thủy Long - Chủ hiệu sách Hoàng Long, có địa chỉ tại phường Vĩnh Yên, tỉnh phú Thọ nêu quan điểm: “Tôi rất đồng tình với chủ trương, chính sách, phương thức quản lý thuế mới đối với hộ kinh doanh của Đảng, Nhà nước.

“Tôi cho rằng, các hộ kinh doanh khi thực hiện nộp thuế theo chính sách mới sẽ được minh bách hóa và công bằng hóa trong kinh doanh cũng như việc thực hiện nộp thuế với Nhà nước” – ông Long nói.

Cùng chung quan điểm này, ông Nguyễn Danh Phi - cơ sở mua sắm Tâm Đức, xã Vạn Xuân, tỉnh Phú Thọ cho biết, cho đến nay, tôi đã nắm rõ hơn các quy định mới về quản lý thuế đối với hộ kinh doanh, đã sẵn sàng chuyển đổi từ nộp thuế khoán sang nộp thuế theo kê khai theo quy định.

Qua những câu chuyện đó có thể khẳng: “Ý Đảng đã hợp với lòng dân” trong việc triển khai chính sách xóa bỏ thuế khoán, chuyển sang kê khai thuế đối với hộ kinh doanh trên địa bàn tỉnh Phú Thọ; được nhân dân, hộ kinh doanh đồng thuận, đánh giá cao.

Điều này cũng được chứng minh qua những con số biết nói đạt được từ ngành Thuế tỉnh Phú Thọ. Cụ thể, tính đến hết tháng 11/2025, trên địa bàn tỉnh Phú Thọ có 77.487 hộ kinh doanh đã khảo sát thông tin, đạt 108% số hộ kinh doanh đang hoạt động lập bộ quản lý thuế; 364 hộ kinh doanh mới đăng ký và 304 hộ kinh doanh sử dụng hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền (lũy kế đến thời điểm hiện tại 3.565 hộ đăng ký và 3.062 hộ đã sử dụng hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền đạt tỉ lệ 86%).

Thuế tỉnh Phú Thọ phấn đấu đến 30/12/2025, 100% hộ kinh doanh thuộc diện phải sử dụng hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền thực hiện đăng ký và sử dụng hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền. Có 15.665 hộ kinh doanh cài đặt, sử dụng eTax Mobile (lũy kế đến thời điểm hiện tại 49.009 hộ sử dụng eTax Mobile).

Dự kiến sau chiến dịch “60 ngày cao điểm chuyển đổi mô hình từ thuế khoán sang kê khai đối với hộ kinh doanh trên địa bàn tỉnh Phú Thọ”, trên địa bàn tỉnh Phú Thọ sẽ có khoảng 65.000 hộ kinh doanh thuộc đối tượng chuyển đổi từ thuế khoán sang phương pháp kê khai từ ngày 1/1/2026./.