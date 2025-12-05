Doanh nghiệp cần phối hợp với cơ quan chức năng để tự bảo vệ mình

(TBTCO) - Ông Giang Văn Hiển, Phó trưởng Thuế TP. Hồ Chí Minh cho rằng, việc phòng, chống gian lận về thuế không chỉ là việc của cơ quan chức năng, mà chính các doanh nghiệp cũng cần phối hợp để cùng phòng, tránh cho chính mình và cho cộng đồng chung.

Sáng ngày 5/12, Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư TP. Hồ Chí Minh (ITPC) phối hợp cùng Thuế TP. Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị đối thoại doanh nghiệp và chính quyền thành phố lần thứ 269.

Tại buổi đối thoại, bà Cao Thị Phi Vân, Phó Giám đốc ITPC cho biết, trước khi hội nghị diễn ra, ban tổ chức đã nhận được khoảng 50 vấn đề đến từ 23 doanh nghiệp. Theo đó, hội nghị sẽ tập trung giải đáp thắc mắc cho 23 doanh nghiệp này trước, sau đó sẽ đối thoại trực tiếp nếu doanh nghiệp có thêm câu hỏi.

Đại diện Thuế TP. Hồ Chí Minh tiếp nhận và giải đáp nhiều vướng mắc cho các doanh nghiệp. Ảnh: Việt Dũng

Với phương châm “Lấy người nộp thuế làm trung tâm phục vụ, lắng nghe, chia sẻ, đồng hành để cùng phát triển”, đại diện Thuế TP. Hồ Chí Minh đã tập trung tiếp nhận ý kiến, kiến nghị của doanh nghiệp; giải đáp các vướng mắc trong quá trình thực hiện chính sách thuế, đặc biệt là các quy định mới có hiệu lực từ 1/7/2025 theo Luật Thuế GTGT, Nghị định 181, Thông tư 69 và các nội dung liên quan đến hoàn thuế, chi phí được trừ, hóa đơn điện tử, kiểm tra thuế và chuyển nhượng bất động sản.

Trước những thắc mắc của doanh nghiệp về rủi ro liên quan đến hoá đơn, đại diện Thuế Thành phố đã giải đáp và cho biết thêm, chủ trương của Nhà nước hiện nay là xây dựng cơ chế, chính sách thông thoáng, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp trong hoạt động sản xuất - kinh doanh; đồng thời trao quyền tự khai, tự nộp, tự chịu trách nhiệm cho người nộp thuế. Tuy nhiên, thực tế cho thấy đã có một số cá nhân, tổ chức lợi dụng chính sách cởi mở này để trục lợi, thông qua việc thành lập doanh nghiệp không nhằm mục đích kinh doanh thực sự, mà để mua bán hóa đơn, thực hiện các hành vi phi pháp.

Đại diện một doanh nghiệp đặt câu hỏi tại Hội nghị. Ảnh: Việt Dũng

Theo ông Giang Văn Hiển, Phó trưởng Thuế TP. Hồ Chí Minh, cơ quan thuế đã nắm bắt được các hành vi vi phạm này và liên tục đổi mới phương thức quản lý. Trong đó có việc áp dụng hệ số K như một biện pháp nhằm ngăn chặn tình trạng lợi dụng mua bán hóa đơn để trục lợi. Thời gian qua, báo chí cũng phản ánh nhiều vụ việc bị xử lý rất nặng liên quan đến hành vi mua bán, sử dụng hóa đơn trái phép.

“So với trước đây, khi còn sử dụng hóa đơn giấy, việc xác minh, tra cứu thông tin rất khó khăn, cơ sở dữ liệu để doanh nghiệp tự đối soát gần như không có. Song, hiện nay, với hóa đơn điện tử và các cổng thông tin của ngành thuế, doanh nghiệp hoàn toàn có thể kiểm tra được đơn vị bán hàng có đang hoạt động thực tế hay không, có bỏ địa chỉ kinh doanh hay đã bị cơ quan chức năng kết luận vi phạm hay chưa. Đây là công cụ quan trọng để doanh nghiệp chủ động tự bảo vệ mình”, ông Hiển nói.

Phó trưởng Thuế TP. Hồ Chí Minh cũng lưu ý thêm rằng, việc phòng, chống gian lận hóa đơn không phải là việc riêng của cơ quan thuế hay cơ quan chức năng, mà là trách nhiệm của cả cộng đồng doanh nghiệp. Nếu hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp là thật, việc chứng minh là không khó. Do đó, mỗi doanh nghiệp cần xây dựng quy trình kiểm soát nội bộ chặt chẽ, tuyên truyền cho cán bộ, nhân viên về trách nhiệm trong giao dịch kinh doanh, đặc biệt là việc lựa chọn đối tác.

Hội nghị thu hút được sự quan tâm của nhiều doanh nghiệp trên địa bàn. Ảnh: Việt Dũng

Cụ thể, doanh nghiệp cần kiểm tra kỹ thông tin đối tác, từ thời gian hoạt động, nhân thân, địa chỉ trụ sở… Bởi chính doanh nghiệp là bên hiểu rõ nhất các giao dịch phát sinh thực tế hằng ngày. Trong khi đó, cơ quan thuế thường chỉ phát hiện thông qua quyết toán, phân tích dữ liệu, hoặc hệ số rủi ro sau vài tháng, thậm chí khi doanh nghiệp vi phạm đã bỏ địa chỉ kinh doanh.

Với hệ thống công nghệ thông tin, cơ quan thuế có thể truy vết hàng trăm giao dịch, phối hợp với Công an để xử lý. Đáng lưu ý, pháp luật không chỉ xử lý nghiêm bên bán hóa đơn, mà cả bên mua hóa đơn trái phép cũng bị xử lý rất nặng. Vì vậy, mỗi doanh nghiệp cần tự tạo ra “hàng rào an toàn” cho mình, để bảo vệ uy tín, vị thế trên thị trường, tránh rủi ro phát sinh từ những sai phạm, kể cả khi sai phạm đến từ các khâu, bộ phận mà doanh nghiệp chưa kiểm soát chặt.

Cơ quan thuế cam kết sẽ đồng hành, chia sẻ rủi ro và triển khai nhiều biện pháp hỗ trợ doanh nghiệp trong quá trình sản xuất – kinh doanh. Tuy nhiên, sự hiệu quả chỉ đến khi có sự phối hợp chặt chẽ từ chính doanh nghiệp. Khi phát hiện các dấu hiệu vi phạm, doanh nghiệp cần kịp thời cung cấp thông tin cho cơ quan chức năng, nếu không, các hành vi sai phạm sẽ có nguy cơ lây lan và sớm muộn cũng quay ngược trở lại gây rủi ro cho chính doanh nghiệp.

Theo quy định pháp luật, trường hợp phát hiện vi phạm mà không tố giác cũng có thể bị xử lý. Do đó, mục tiêu cuối cùng là xây dựng một môi trường kinh doanh lành mạnh, công bằng, minh bạch, nơi các hoạt động kinh doanh thực chất sẽ được pháp luật và cơ quan thuế bảo vệ.

“Thời gian tới, nhiệm vụ thu ngân sách còn rất nặng nề. Thuế TP. Hồ Chí Minh mong tiếp tục nhận được sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của Bộ Tài chính, Cục Thuế, Thành ủy, HĐND, UBND TP. Hồ Chí Minh; cùng sự đồng hành tích cực của cộng đồng doanh nghiệp và các hiệp hội”, ông Giang Văn Hiển, Phó trưởng Thuế TP. Hồ Chí Minh chia sẻ.