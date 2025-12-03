Thông tư số 200/2015/TT-BTC về giám sát vốn, xếp loại doanh nghiệp nhà nước tiếp tục có hiệu lực

(TBTCO) - Bộ Tài chính vừa ban hành Quyết định số 4009/QĐ-BTC công bố Thông tư số 200/2015/TT-BTC ngày 15/12/2015 hướng dẫn một số nội dung về giám sát đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp, giám sát tài chính, đánh giá hiệu quả hoạt động và công khai thông tin tài chính của doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp có vốn nhà nước (Thông tư 200) tiếp tục có hiệu lực.

Việc tiếp tục duy trì hiệu lực của Thông tư 200 nhằm thực thi Luật Quản lý và đầu tư vốn nhà nước tại doanh nghiệp (Luật số 68/2025/QH15).

Thông tư 200 từng được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số 77/2021/TT-BTC ngày 17/9/2021 của Bộ Tài chính. Theo Quyết định mới, các quy định này tiếp tục được áp dụng từ ngày 1/8/2025 cho đến khi có văn bản thay thế hoặc bãi bỏ.

Việc áp dụng Luật số 68/2025/QH15 và các văn bản quy phạm pháp luật quy định tại Điều 1 Quyết định này được thực hiện theo quy định tại khoản 3 Điều 58 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật (năm 2025). Trường hợp các văn bản quy phạm pháp luật có quy định khác nhau về cùng một vấn đề, thì áp dụng văn bản có hiệu lực pháp lý cao hơn.

Thông tư số 200/2015/TT-BTC về giám sát vốn, xếp loại doanh nghiệp nhà nước còn hiệu lực. Ảnh minh hoạ.

Việc công bố kịp thời Thông tư 200 tiếp tục có hiệu lực giúp bảo đảm sự thông suốt của khung pháp lý trong giám sát tài chính doanh nghiệp nhà nước, nhất là giai đoạn nhiều văn bản pháp luật mới đang được hoàn thiện theo Luật số 68/2025/QH15.

Các thông tư này quy định về tiêu chí tình hình chấp hành các quy định pháp luật hiện hành; tiêu chí phân loại doanh nghiệp để thực hiện đánh giá xếp loại doanh nghiệp.

Đơn cử, doanh nghiệp xếp loại A khi đáp ứng 2 điều kiện, đó là trong năm đánh giá xếp loại, doanh nghiệp không bị cơ quan có thẩm quyền xử phạt hành chính trong lĩnh vực thuế đối với nhóm hành vi khai sai dẫn đến thiếu số tiền thuế phải nộp hoặc tăng số tiền thuế được miễn, giảm, hoàn, không thu và nhóm hành vi trốn thuế; không bị hoặc bị cơ quan đại diện chủ sở hữu/cơ quan tài chính nhắc nhở bằng văn bản 1 lần về việc nộp báo cáo để thực hiện giám sát tài chính, báo cáo xếp loại doanh nghiệp, báo cáo tài chính không đúng quy định, không đúng thời hạn.

Doanh nghiệp xếp loại B thuộc một trong 2 trường hợp. Theo đó, trong năm đánh giá xếp loại, doanh nghiệp bị cơ quan có thẩm quyền xử phạt hành chính trong lĩnh vực thuế do có 1 hành vi vi phạm thuộc nhóm hành vi khai sai dẫn đến thiếu số tiền thuế phải nộp hoặc tăng số tiền thuế được miễn, giảm, hoàn, không thu; bị cơ quan đại diện chủ sở hữu/cơ quan tài chính nhắc nhở bằng văn bản 2 lần về việc nộp báo cáo để thực hiện giám sát tài chính, báo cáo xếp loại doanh nghiệp, báo cáo tài chính không đúng quy định, không đúng thời hạn.

Về phân loại doanh nghiệp để thực hiện đánh giá xếp loại doanh nghiệp, cơ quan đại diện chủ sở hữu căn cứ vào danh mục sản phẩm, dịch vụ công sử dụng ngân sách nhà nước từ nguồn kinh phí chi thường xuyên theo quy định của Chính phủ về giao nhiệm vụ, đặt hàng hoặc đấu thầu cung cấp sản phẩm, dịch vụ công sử dụng ngân sách nhà nước từ nguồn kinh phí chi thường xuyên để phân loại doanh nghiệp. Đối với doanh nghiệp an ninh quốc phòng, Cơ quan đại diện chủ sở hữu (Bộ Quốc phòng, Bộ Công an) quyết định phân loại doanh nghiệp cụ thể đối với từng doanh nghiệp.

Việc phân loại doanh nghiệp để thực hiện đánh giá xếp loại doanh nghiệp được cơ quan đại diện chủ sở hữu nêu cụ thể trong quyết định giao kế hoạch sản xuất, kinh doanh hàng năm cho từng doanh nghiệp...