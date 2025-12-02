Ngày 2/12: Giá cà phê và hồ tiêu đồng loạt giảm mạnh

Giá cà phê trong nước hôm nay (2/12) giảm mạnh từ 800 - 1.300 đồng/kg tại các vùng trọng điểm khu vực Tây Nguyên. Hiện cà phê trong nước giao dịch từ 110.500 - 111.300 đồng/kg; giá tiêu cũng giảm mạnh từ 1.000 - 2.000 đồng/kg so với ngày hôm qua.

Giá cà phê trong nước hôm nay giao dịch từ 110.500 - 111.300 đồng/kg. Ảnh tư liệu

Giá cà phê giảm mạnh từ 800 - 1.300 đồng/kg

Giá cà phê trong nước hôm nay (2/12) giảm mạnh từ 800 - 1.300 đồng/kg tại các vùng trọng điểm khu vực Tây Nguyên. Hiện cà phê trong nước giao dịch từ 110.500 - 111.300 đồng/kg.

Cụ thể, giá cà phê hôm nay tại tỉnh Đắk Lắk giảm giá mạnh nhất trong vùng, giảm 1.300 đồng/kg so với ngày hôm qua, đạt mức 111.300 đồng/kg. Đắk Lắk là địa phương có mức giá cà phê thu mua cao nhất trên cả nước hôm nay.

Tương tự, giá cà phê hôm nay tại tỉnh Lâm Đồng cũng giảm 800 đồng/kg, giao dịch ở mức 110.500 đồng/kg; tại tỉnh Gia Lai giao dịch ở mức 110.700 đồng/kg, giảm đến 1.200 đồng/kg.

Trên thị trường thế giới, giá cà phê Robusta trên sàn London giảm nhẹ đồng loạt qua các kỳ giao hàng. Cụ thể, kỳ giao tháng 1/2026 giảm 93 USD/tấn, đạt mức 4472 USD/tấn. Trong khi hợp đồng giao kỳ hạn tháng 9/2026 giảm 63 USD/tấn, đạt mức 4165 USD/tấn.

Trên sàn New York, giá cà phê Arabica cũng ghi nhận giảm giá đồng loạt trong các kỳ giao hàng. Kỳ giao tháng 12/2025 giảm 1,5 cent/lb, đạt mức 411,5 cent/lb. Hợp đồng giao tháng 9/2026 giảm nhẹ 0,75 cent/lb, đạt mức 337,35 cent/lb.

Giá cà phê Arabica Brazil tiếp tục biến động trái chiều so với phiên giao dịch trước. Cụ thể: kỳ giao hàng tháng 12/2025 đạt mức 467,75 cent/lb, giảm 2,0 cent/lb so với phiên giao dịch trước. Trái lại, kỳ giao hàng tháng 9/2026 tăng đến 3,85 cent/lb, đạt mức 412,0 cent/lb.

Giá tiêu giảm mạnh

Giá tiêu trong nước hôm nay (2/12) cũng giảm mạnh từ 1.000 - 2.000 đồng/kg so với ngày hôm qua. Hiện giá tiêu trong nước giao dịch trong khoảng 148.500 - 150.000 đồng/kg.

Cụ thể, tại Gia Lai hôm nay giao dịch hạt tiêu với giá 148.500 đồng/kg, giảm sâu nhất cả nước, giảm 2.000 đồng/kg trong sáng nay.

Đắk Lắk và Lâm Đồng giao dịch hồ tiêu với giá 150.000 đồng/kg, giảm 1.000 đồng/kg. Đây cũng là 2 địa phương có mức giá hạt tiêu cao nhất trên cả nước trong ngày hôm nay.

Đồng Nai và TP. Hồ Chí Minh cũng giảm 1.000 đồng/kg, hiện đang giao dịch ở mức 149.000 đồng/kg.

Trên thị trường thế giới, giá tiêu biến động mạnh tại thị trường Indonesia. Các thị trường khác đều ổn định giá so với phiên giao dịch hôm qua.

Cụ thể, giá tiêu đen Lampung của Indonesia giao dịch ở mức 6.989 USD/tấn, giảm đến 2% so với phiên trước; giá tiêu trắng Muntok cũng giảm mạnh 0,84%, hiện đang giao dịch ở mức 9.636 USD/tấn.

Giá tiêu trắng của Việt Nam hôm nay không thay đổi, neo cao ở mức 9.250 USD/tấn; tiêu đen loại 500 gr/l đi ngang, đạt mức 6.500 USD/tấn; tiêu đen loại 550 gr/l đạt 6.700 USD/tấn.

Tại Malaysia, giá tiêu đen ASTA hiện đang ổn định ở mức 9.200 USD/tấn; tiêu trắng đạt 12.300 USD/tấn.

Ở Brazil, giá tiêu duy trì quanh 6.100 USD/tấn, không có thay đổi so với ngày hôm qua./.