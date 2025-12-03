Ngày 3/12: Giá dầu thế giới quay đầu giảm

Giá dầu thế giới hôm nay (3/12) quay đầu giảm nhẹ trong bối cảnh lo ngại rủi ro địa chính trị gia tăng, sau các vụ tấn công vào hạ tầng năng lượng Nga và căng thẳng Mỹ - Venezuela. Cụ thể, giá dầu Brent ở mốc 62,99 USD/thùng, giảm 0,18%, giá dầu WTI ở mốc 59,16 USD/thùng, giảm 0,27%..

Giá dầu WTI hôm nay ở mốc 59,16 USD/thùng, giảm 0,27%. Ảnh tư liệu

Ghi nhận trên Oilprice lúc 4h30 ngày 3/12/2025 (theo giờ Việt Nam), giá dầu Brent ở mốc 62,99 USD/thùng, giảm 0,18% (tương đương giảm 0,28 USD/thùng). Tương tự, giá dầu WTI ở mốc 59,16 USD/thùng, giảm 0,27% (tương đương giảm 0,16 USD/thùng).

Giá dầu thế giới gần như không đổi trong phiên hôm nay khi thị trường cân nhắc tác động từ các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái của Ukraine nhằm vào cơ sở năng lượng của Nga, cùng với căng thẳng gia tăng giữa Mỹ và Venezuela.

“Áp lực từ tình trạng dư cung trên thị trường toàn cầu đã được bù đắp bởi các vụ tấn công leo thang vào hạ tầng của Nga cuối tuần qua, cùng với căng thẳng giữa Mỹ và Venezuela”, chuyên gia Janiv Shah của Rystad Energy nhận định. “Phí rủi ro địa chính trị đã tăng trong vài phiên gần đây khi các tàu mang cờ Nga cũng trở thành mục tiêu”.

Cùng ngày, Tập đoàn Đường ống Caspian cho biết đã nối lại hoạt động xuất khẩu từ một điểm neo tại cảng Biển Đen sau vụ tấn công lớn bằng drone hôm 29/11.

Thị trường tiếp tục chịu sức ép khi Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố hôm thứ Bảy rằng “không phận phía trên và xung quanh Venezuela” được xem là đóng cửa, động thái khiến thị trường dầu gia tăng bất ổn, trong bối cảnh Venezuela vẫn là nhà sản xuất lớn của khu vực./.