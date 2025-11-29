Bộ Tài chính tổ chức kỳ thi kiểm toán viên và kế toán viên năm 2025

(TBTCO) - Ngày 29/11/2025, tại Hà Nội, Cục Quản lý, giám sát kế toán, kiểm toán (Bộ Tài chính) phối hợp với Học viện Chính sách và Phát triển (Bộ Tài chính) tổ chức khai mạc kỳ thi kiểm toán viên và kế toán viên năm 2025.

Tham dự lễ khai mạc tại Hội đồng thi miền Bắc có Cục trưởng Cục Quản lý, giám sát kế toán, kiểm toán Nguyễn Quốc Hưng - Chủ tịch Hội đồng thi, Trưởng Ban coi thi; Phó Cục trưởng Cục Quản lý, giám sát kế toán, kiểm toán Bùi Hữu Phú - Trưởng điểm thi;

Các Phó Trưởng điểm thi gồm: Phó Chủ tịch Hiệp hội Kế toán và kiểm toán Việt Nam Vũ Đức Chính; Phó Cục trưởng Cục Quản lý, giám sát kế toán, kiểm toán Trần Thị Kim Hoa; Phó Giám đốc Học viện Chính sách và Phát triển Nhữ Trọng Bách; Phó Cục trưởng Cục Quản lý, giám sát chính sách thuế, phí và lệ phí Trương Bá Tuấn; cùng sự có mặt của các giám thị và thí sinh.

Phó Cục trưởng Cục Quản lý, giám sát kế toán, kiểm toán Bùi Hữu Phú phát biểu khai mạc kỳ thi. Ảnh: Minh Đức

Phát biểu khai mạc kỳ thi, Phó Cục trưởng Cục Quản lý, giám sát kế toán, kiểm toán Bùi Hữu Phú cho biết, kỳ thi có ý nghĩa quan trọng, góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trong lĩnh vực kế toán, kiểm toán. Ban Tổ chức kỳ thi đã chuẩn bị chu đáo cơ sở vật chất, an ninh, an toàn, nhân sự coi thi, giám sát, bảo mật đề thi, đảm bảo kỳ thi diễn ra an toàn, công bằng, minh bạch.

Ông Bùi Hữu Phú đề nghị các bộ phận liên quan tới kỳ thi nâng cao trách nhiệm cá nhân, thực điện đúng các nội quy do Hội đồng thi ban hành và gửi lời chúc tới toàn thể thành viên trong Hội đồng thi cũng như các thí sinh hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Theo ông Phú, Ban Tổ chức đã thành lập 2 Hội đồng thi, khu vực miền Bắc tổ chức tại Học viện Chính sách và Phát triển (khu đô thị Nam An Khánh, xã An Khánh, Hà Nội) với 2.916 thí sinh đăng ký dự thi.

Khu vực miền Nam tổ chức tại Trường Đại học Tài chính Marketing (27 Tân Mỹ, phường Tân Thuận Tây, TP. Hồ Chí Minh) với 3.412 thí sinh đăng ký dự thi. Tổng số lượng thí sinh tăng hơn 800 thí sinh so với năm 2024.

Lễ khai mạc tại Hội đồng thi miền Bắc. Ảnh: Minh Đức

Cho tới nay, Bộ Tài chính đã cấp hơn 9.000 chứng chỉ kế toán viên, kiểm toán viên, góp phần phát triển đội ngũ hành nghề chuyên nghiệp có trình độ, đạo đức và đáp ứng yêu cầu thị trường kế toán, kiểm toán.

Phát biểu tại lễ khai mạc, PGS. TS. Nhữ Trọng Bách nhấn mạnh, việc Bộ Tài chính lần đầu lựa chọn Học viện Chính sách và Phát triển là địa điểm tổ chức mang ý nghĩa như một luồng gió mới, khẳng định năng lực cơ sở vật chất hiện đại của Học viện trong việc tham gia các hoạt động chuyên môn của Bộ Tài chính.

GS. TS. Nhữ Trọng Bách - Phó Giám đốc Học viện Chính sách và Phát triển phát biểu. Ảnh: Minh Đức

Khẳng định tầm quan trọng đặc biệt của chứng chỉ hành nghề đối với nền kinh tế - xã hội cũng như tính chất quan trọng, nghiêm túc và bảo mật tuyệt đối của kỳ thi, PGS. TS. Nhữ Trọng Bách yêu cầu đội ngũ cán bộ coi thi, giám sát phải đảm bảo sự công tâm, không để xảy ra bất kỳ sự can thiệp nào.

Với tinh thần hết lòng vì kỳ thi, Học viện Chính sách và Phát triển cam kết nỗ lực cao nhất để hoàn thành nhiệm vụ chính trị này, đồng thời bày tỏ định hướng chiến lược mở rộng hợp tác tổ chức thi tại các phân hiệu Đà Nẵng, Bắc Ninh trong tương lai (năm 2026) nhằm định vị vững chắc thương hiệu Học viện trong hệ sinh thái ngành Tài chính.

Được biết, kỳ thi diễn ra trong 3 ngày (30/11, 6/12 và 7/12), với các môn thi: Pháp luật về kinh tế và Luật doanh nghiệp; Tài chính và quản lý tài chính nâng cao; Thuế và quản lý thuế nâng cao; Kế toán tài chính, kế toán quản trị nâng cao; Kiểm toán và dịch vụ bảo đảm nâng cao; Phân tích hoạt động tài chính nâng cаo; 1 môn ngoại ngữ (trình độ C) của một trong 5 ngoại ngữ thông dụng: Anh, Nga, Pháp, Trung Quốc, Đức./.