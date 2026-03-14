Ngày 14/3: Giá cà phê đảo chiều tăng mạnh, hồ tiêu ở mức 144.000 đồng/kg

Giá cà phê trong nước hôm nay (14/3) đã phục hồi từ mức thấp nhất trong 3,5 tháng, tăng trở lại lên 93.200 - 94.000 đồng/kg. So với ngày hôm trước, giá thu mua tăng 1.200 - 1.600 đồng/kg. Trong khi đó, giá tiêu dao động trong khoảng 142.000 - 144.000 đồng/kg.

Giá cà phê tăng 1.200 - 1.600 đồng/kg

Cụ thể, tại Đắk Nông, giá cà phê tăng 1.200 đồng/kg, lên 94.000 đồng/kg. Đắk Lắk và Gia Lai cũng được các đại lý điều chỉnh tăng khoảng 1.300 đồng/kg, hiện giao dịch quanh mức 94.000 đồng/kg. Trong khi đó, Lâm Đồng ghi nhận mức tăng mạnh nhất khi tăng 1.600 đồng/kg, lên 93.200 đồng/kg.

Theo các thương lái, sau khi giảm mạnh trong những ngày trước đó, thị trường đang có nhịp phục hồi kỹ thuật khi nhu cầu mua trở lại và nguồn cung chưa tăng đột biến.

Trên thị trường quốc tế, giá cà phê cũng tăng mạnh. Cụ thể, trên sàn London, giá cà phê Robusta hợp đồng giao tháng 5/2026 tăng 2,03% (72 USD/tấn), lên 3.625 USD/tấn. Hợp đồng giao tháng 7/2026 tăng 1,76%, đạt 3.527 USD/tấn.

Trên sàn New York, giá cà phê Arabica giao tháng 5/2026 tăng 1,57% (4,5 US cent/pound), lên 291,9 US cent/pound. Hợp đồng giao tháng 7/2026 cũng tăng 1,51%, đạt 286,45 US cent/pound.

Giá cà phê được hỗ trợ phần nào từ căng thẳng địa chính trị tại Trung Đông, khi cuộc xung đột giữa Mỹ - Israel và Iran đang gây gián đoạn nhiều tuyến vận tải biển quan trọng. Sự gián đoạn này khiến chi phí vận tải và năng lượng toàn cầu tăng cao, qua đó ảnh hưởng tới chi phí logistics trong chuỗi cung ứng cà phê.

Giá tiêu giảm mạnh

Khảo sát tại các vùng trồng tiêu cho thấy, giá thu mua hôm nay dao động trong khoảng 142.000 - 144.000 đồng/kg, giảm 2.000 - 2.500 đồng/kg so với hôm qua.

Trong đó, Đắk Lắk và Đắk Nông (Lâm Đồng) ghi nhận mức giảm mạnh nhất 2.500 đồng/kg, đưa giá tiêu xuống còn 144.000 đồng/kg. Tại Bà Rịa - Vũng Tàu (TP. Hồ Chí Minh), giá tiêu giảm 2.000 đồng/kg, xuống 143.000 đồng/kg. Trong khi đó, Gia Lai và Đồng Nai cũng đồng loạt giảm 2.000 đồng/kg, hiện chỉ còn 142.000 đồng/kg, thấp nhất thị trường.

Trên thị trường quốc tế, dữ liệu từ Hiệp hội Hồ tiêu Quốc tế cho thấy, giá tiêu xuất khẩu có biến động nhẹ trong phiên giao dịch gần nhất. Cụ thể, giá tiêu đen Indonesia giảm 0,18% (13 USD/tấn), xuống còn 7.029 USD/tấn. Trong khi đó, giá tiêu tại các quốc gia sản xuất lớn khác nhìn chung vẫn ổn định.

Tiêu đen Brazil ASTA 570 được báo giá khoảng 6.100 USD/tấn, còn tiêu đen Malaysia duy trì mức 9.100 USD/tấn. Đối với Việt Nam, giá tiêu đen xuất khẩu hiện dao động trong khoảng 6.300 - 6.400 USD/tấn đối với các loại 500 g/l và 550 g/l.

Ở phân khúc tiêu trắng, giá tiêu trắng Muntok Indonesia giảm 17 USD/tấn, xuống 9.306 USD/tấn. Trong khi đó, giá tiêu trắng xuất khẩu của Việt Nam vẫn giữ ở mức 9.050 USD/tấn, còn Malaysia duy trì mức 12.100 USD/tấn./.