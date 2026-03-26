Ngày 26/3: Giá bạc trong nước giảm, thế giới tiếp tục điều chỉnh

Giá bạc trong nước và thế giới hôm nay (26/3) vẫn chịu áp lực từ lãi suất Mỹ tăng cao và căng thẳng địa chính trị. Ảnh minh họa

Giá bạc hôm nay tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý, giá bạc niêm yết ở mức 2.752.000 đồng/lượng (mua vào) và 2.837.000 đồng/lượng (bán ra) tại Hà Nội. Ngoài ra, theo khảo sát tại các địa điểm giao dịch khác ở Hà Nội, giá bạc trong nước giảm, hiện được niêm yết ở mức 2.362.000 đồng/lượng (mua vào) và 2.392.000 đồng/lượng (bán ra).

Tại TP. Hồ Chí Minh giá bạc cùng xu hướng, hiện ở mức 2.364.000 đồng/lượng (mua vào) và 2.397.000 đồng/lượng (bán ra).

Giá bạc thế giới điều chỉnh giảm, hiện ở mức giá 1.900.000 đồng/ounce (mua vào) và 1.905.000 đồng/ounce (bán ra).

Cụ thể thông tin mới nhất về giá bạc trong nước tại hai thị trường lớn nhất Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh ngày 26/3/2026:

Loại bạc Đơn vị TP. Hà Nội (VND) TP. Hồ Chí Minh (VND) Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra Bạc 99.9 1 lượng 2.362.000 2.392.000 2.364.000 2.397.000 1 kg 62.979.000 63.777.000 63.031.000 63.928.000 Bạc 99.99 1 lượng 2.369.000 2.400.000 2.371.000 2.401.000 1 kg 63.185.000 63.989.000 63.227.000 64.040.000

Trên thị trường thế giới, giá bạc thế giới niêm yết ở ngưỡng 73,05 USD/ounce.

Theo nhận định của chuyên gia phân tích kim loại quý Christopher Lewis từ FX Empire, thị trường bạc vẫn đang trải qua những biến động đáng kể khi căng thẳng tại Trung Đông chưa có dấu hiệu hạ nhiệt, qua đó làm suy yếu tâm lý chấp nhận rủi ro của nhà đầu tư trên phạm vi toàn cầu.

Ông cũng cho rằng, ngoài yếu tố địa chính trị, xu hướng duy trì mặt bằng lãi suất cao tại Mỹ tiếp tục tạo áp lực lên giá bạc. Trong bối cảnh lãi suất tăng, đồng USD có xu hướng mạnh lên, khiến bạc được định giá bằng đồng tiền này trở nên kém hấp dẫn hơn.

Cập nhật mới nhất về giá bạc thế giới ngày 26/3/2026: