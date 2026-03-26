Ngày 26/3: Giá cao su tự nhiên có xu hướng dao động ở mức cao

Giá cao su tại Nhật Bản kỳ hạn xa hôm nay bật tăng.

Giá cao su thế giới

Kết thúc phiên giao dịch, giá cao su kỳ hạn tháng 4/2026 tại Thái Lan tăng 0,09% (1 Baht/kg).

Tại Nhật Bản, giá cao su kỳ hạn tháng 4/2026 đi ngang mức 350 Yên/kg.

Tại Trung Quốc, giá cao su kỳ hạn tháng 4 tăng 0,09% (15 Nhân dân tệ) lên mức 16,210 Nhân dân tệ/tấn.

Trên Sàn giao dịch Singapore (SICOM), hợp đồng cao su kỳ hạn tháng 4 giao dịch gần nhất ở mức 360,7 cent Mỹ/kg, tăng 1,2%.

Trong khi đó, giá cao su kỳ hạn xa tại Nhật Bản bật tăng khi giá cao su butadiene tăng mạnh gần đây, khiến cao su tự nhiên có xu hướng dao động ở mức cao trong ngắn hạn.

Trên Sàn Giao dịch Osaka (OSE), hợp đồng cao su giao tháng 8/2026 tăng 3,8 Yên, tương đương 1,06% lên 360,7 Yên (2,27 USD)/kg.

Tại Sàn Giao dịch Tương lai Thượng Hải (SHFE), hợp đồng cao su giao tháng 5 tăng 60 Nhân dân tệ, tương đương 0,37%, lên 16.225 Nhân dân tệ (2.355,14 USD)/tấn.

Ngược lại, hợp đồng cao su butadiene tháng 5 trên SHFE giảm nhẹ 10 Nhân dân tệ, tương đương 0,06% xuống còn 16.800 Nhân dân tệ (2.438,60 USD)/tấn.

Báo cáo từ Tianfeng Futures cho biết, sự tăng giá của hợp đồng cao su tổng hợp xuất phát từ sự kết hợp của các rủi ro địa chính trị, chi phí đầu vào cao và sự thu hẹp nguồn cung. Giá dầu thô liên tục ở mức cao đã tạo kỳ vọng tăng chi phí trên toàn chuỗi ngành năng lượng và hóa chất, khiến cao su tổng hợp có xu hướng dao động ở mức cao trong ngắn hạn.

Nhu cầu cao từ xuất khẩu lốp xe đã hỗ trợ cho thị trường, nhưng chi phí cao su butadiene tăng đang gây áp lực lớn cho các nhà sản xuất lốp, khiến họ tìm kiếm lựa chọn thay thế. Giá cao su butadiene tăng cao cũng đã hỗ trợ giá cao su tự nhiên nhờ hiệu ứng thay thế.

Giá cao su trong nước

Trong nước, giá thu mua mủ cao su tại nhiều doanh nghiệp vẫn duy trì ổn định. Cụ thể, tại Công ty MangYang, giá thu mua mủ nước ở mức 458 - 463 đồng/TSC (loại 2 - loại 1), mủ đông tạp khoảng 404 - 459 đồng/DRC (loại 2 - loại 1).

Công ty Phú Riềng, chào giá thu mua mủ tạp bình ổn ở mức 390 đồng/DRC, giá thu mua mủ nước 420 đồng/TSC.

Công ty Bình Long, giá cao su thu mua bình ổn tại Nhà máy ở mức 432 đồng/độ TSC/kg; giá thu mua tại đội sản xuất 422 đồng/TSC/kg; giá mủ tạp bình ổn (DRC 60%) 14.000 đồng/kg.

Công ty Cao su Bà Rịa cũng báo giá thu mua mủ nước ở mức 420 đồng/độ TSC/kg (áp dụng cho độ TSC từ 25 đến dưới 30); mủ đông DRC (35 - 44%) ở mức 14.600 đồng/kg, mủ nguyên liệu 18.100 đồng/kg.

Việc giá cao su trong nước duy trì ổn định cho thấy nguồn cung nguyên liệu hiện vẫn tương đối cân bằng, trong khi nhu cầu thu mua từ doanh nghiệp chưa có sự đột biến. Đồng thời, thị trường nội địa cũng ít chịu tác động tức thời từ biến động ngắn hạn trên các sàn quốc tế./.