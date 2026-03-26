Ngày 26/3: Giá cao su tự nhiên có xu hướng dao động ở mức cao

Giá cao su tại Nhật Bản kỳ hạn xa hôm nay (26/3) bật tăng khi giá cao su butadiene tăng mạnh gần đây, khiến cao su tự nhiên có xu hướng dao động ở mức cao trong ngắn hạn.
Giá cao su tại Nhật Bản kỳ hạn xa hôm nay bật tăng. Ảnh minh họa

Giá cao su thế giới

Kết thúc phiên giao dịch, giá cao su kỳ hạn tháng 4/2026 tại Thái Lan tăng 0,09% (1 Baht/kg).

Tại Nhật Bản, giá cao su kỳ hạn tháng 4/2026 đi ngang mức 350 Yên/kg.

Tại Trung Quốc, giá cao su kỳ hạn tháng 4 tăng 0,09% (15 Nhân dân tệ) lên mức 16,210 Nhân dân tệ/tấn.

Trên Sàn giao dịch Singapore (SICOM), hợp đồng cao su kỳ hạn tháng 4 giao dịch gần nhất ở mức 360,7 cent Mỹ/kg, tăng 1,2%.

Trong khi đó, giá cao su kỳ hạn xa tại Nhật Bản bật tăng khi giá cao su butadiene tăng mạnh gần đây, khiến cao su tự nhiên có xu hướng dao động ở mức cao trong ngắn hạn.

Trên Sàn Giao dịch Osaka (OSE), hợp đồng cao su giao tháng 8/2026 tăng 3,8 Yên, tương đương 1,06% lên 360,7 Yên (2,27 USD)/kg.

Tại Sàn Giao dịch Tương lai Thượng Hải (SHFE), hợp đồng cao su giao tháng 5 tăng 60 Nhân dân tệ, tương đương 0,37%, lên 16.225 Nhân dân tệ (2.355,14 USD)/tấn.

Ngược lại, hợp đồng cao su butadiene tháng 5 trên SHFE giảm nhẹ 10 Nhân dân tệ, tương đương 0,06% xuống còn 16.800 Nhân dân tệ (2.438,60 USD)/tấn.

Báo cáo từ Tianfeng Futures cho biết, sự tăng giá của hợp đồng cao su tổng hợp xuất phát từ sự kết hợp của các rủi ro địa chính trị, chi phí đầu vào cao và sự thu hẹp nguồn cung. Giá dầu thô liên tục ở mức cao đã tạo kỳ vọng tăng chi phí trên toàn chuỗi ngành năng lượng và hóa chất, khiến cao su tổng hợp có xu hướng dao động ở mức cao trong ngắn hạn.

Nhu cầu cao từ xuất khẩu lốp xe đã hỗ trợ cho thị trường, nhưng chi phí cao su butadiene tăng đang gây áp lực lớn cho các nhà sản xuất lốp, khiến họ tìm kiếm lựa chọn thay thế. Giá cao su butadiene tăng cao cũng đã hỗ trợ giá cao su tự nhiên nhờ hiệu ứng thay thế.

Giá cao su trong nước

Trong nước, giá thu mua mủ cao su tại nhiều doanh nghiệp vẫn duy trì ổn định. Cụ thể, tại Công ty MangYang, giá thu mua mủ nước ở mức 458 - 463 đồng/TSC (loại 2 - loại 1), mủ đông tạp khoảng 404 - 459 đồng/DRC (loại 2 - loại 1).

Công ty Phú Riềng, chào giá thu mua mủ tạp bình ổn ở mức 390 đồng/DRC, giá thu mua mủ nước 420 đồng/TSC.

Công ty Bình Long, giá cao su thu mua bình ổn tại Nhà máy ở mức 432 đồng/độ TSC/kg; giá thu mua tại đội sản xuất 422 đồng/TSC/kg; giá mủ tạp bình ổn (DRC 60%) 14.000 đồng/kg.

Công ty Cao su Bà Rịa cũng báo giá thu mua mủ nước ở mức 420 đồng/độ TSC/kg (áp dụng cho độ TSC từ 25 đến dưới 30); mủ đông DRC (35 - 44%) ở mức 14.600 đồng/kg, mủ nguyên liệu 18.100 đồng/kg.

Việc giá cao su trong nước duy trì ổn định cho thấy nguồn cung nguyên liệu hiện vẫn tương đối cân bằng, trong khi nhu cầu thu mua từ doanh nghiệp chưa có sự đột biến. Đồng thời, thị trường nội địa cũng ít chịu tác động tức thời từ biến động ngắn hạn trên các sàn quốc tế./.

Xuân Cường (tổng hợp)
Ngày 25/3, Cục Hải quan công bố số liệu hoạt động xuất nhập khẩu cho thấy, nửa đầu tháng 3/2026 bật tăng mạnh so với nửa cuối tháng trước, đưa tổng kim ngạch từ đầu năm đến 15/3 lên hơn 197 tỷ USD. Đáng chú ý, xuất khẩu tiếp tục duy trì đà tăng hơn 17% so với cùng kỳ, khẳng định vai trò động lực của khu vực sản xuất, đặc biệt là khối FDI.
(TBTCO) - Ngày 25/3, Cục Quản lý dược (Bộ Y tế) đã có văn bản gửi sở y tế các tỉnh, thành phố về việc cảnh báo thuốc giả, thuốc lưu hành trái phép trên thị trường đối với thuốc tiêm YEZTUGO.
Giá cà phê trong nước hôm nay (25/3) điều chỉnh giảm khoảng 300 - 500 đồng/kg. Hiện cà phê tại các vùng trọng điểm khu vực Tây Nguyên dao động trong khoảng 92.600 - 93.700 đồng/kg. Trong khi đó, giá tiêu vẫn duy trì ổn định sau nhiều phiên biến động trước đó.
Giá lúa gạo hôm nay (25/3) tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long tiếp tục lặng sóng khi giá nhiều mặt hàng giữ nguyên, giao dịch mua bán khá chậm. Dù một số loại gạo nguyên liệu nhích nhẹ, hoạt động mua bán vẫn diễn ra chậm khi thương lái và doanh nghiệp còn thận trọng, chờ tín hiệu rõ ràng hơn từ thị trường trong nước và xuất khẩu.
Giá thép, quặng sắt hôm nay (25/3) đồng loạt tăng do chi phí vận tải cao trong bối cảnh giá dầu khí toàn cầu leo thang. Trong nước, giá thép xây dựng cũng tăng mạnh, dao động 14.440 - 15.020 đồng/kg.
Giá cao su thế giới hôm nay (25/3) biến động trái chiều. Cụ thể, giá cao su kỳ hạn tháng 4 tại Trung Quốc tăng 90 Nhân dân tệ lên mức 16,195 Nhân dân tệ/tấn. Ngược lại, giá cao su tại Nhật Bản lao dốc do áp lực bán kỹ thuật sau kỳ nghỉ dài, trong khi lo ngại suy thoái kinh tế toàn cầu gia tăng bởi giá năng lượng cao.
Dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 năm nay kéo dài 4 ngày, đây là dịp nhiều gia đình lên kế hoạch đi du lịch, thăm thân khiến nhu cầu đi lại tăng mạnh, kéo theo giá vé máy bay, tàu hỏa tăng khoảng 20 - 50% trên nhiều chặng, không ít tuyến ghi nhận tình trạng “cháy vé” khi người dân đặt sớm để giữ chỗ.
Giá cà phê trong nước hôm nay (24/3) tiếp tục duy trì mặt bằng cao sau đợt tăng mạnh trong tuần trước. Hiện cà phê tại các vùng trọng điểm khu vực Tây Nguyên dao động trong khoảng 93.000 - 94.000 đồng/kg. Trong khi đó, giá tiêu ổn định nhưng vẫn là mức thấp nhất kể từ tháng 7/2025.
