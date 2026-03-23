Sáng ngày 23/3 tỷ giá trung tâm VND với đồng USD tại Ngân hàng Nhà nước ở mức 25.090 VND, tăng 5 VND so với phiên giao dịch trước. Trên thị trường Mỹ, Chỉ số USD Index (DXY) đo lường biến động đồng bạc xanh với 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) đứng ở mức 99,5 điểm.

Ảnh minh họa

Diễn biến thị trường trong nước

* Tỷ giá tham khảo tại Sở Giao dịch Ngân hàng Nhà nước mua vào - bán ra hiện ở mức: 23.881 - 26.289 VND/USD.

Tỷ giá USD trong nước vào sáng nay tại các ngân hàng thương mại tăng, Cụ thể, Vietinbank hiện giao dịch ở mức 26.100 - 26.339 VND/USD.

Tỷ giá USD tại các ngân hàng thương mại mua vào và bán ra như sau:

Tỷ giá USD Mua vào Bán ra Vietcombank 26.069 đồng 26.339 đồng Vietinbank 26.100 đồng 26.339 đồng BIDV 26.115 đồng 26.335 đồng

* Tỷ giá EUR tại Sở Giao dịch Ngân hàng Nhà nước mua vào - bán ra hiện ở mức: 27.586 - 30.490 VND/EUR.

Tỷ giá EUR tại các ngân hàng thương mại mua vào và bán ra như sau:

Tỷ giá EUR Mua vào Bán ra Vietcombank 29.658 đồng 31.221 đồng Vietinbank 29.853 đồng 31.213 đồng BIDV 29.895 đồng 31.155 đồng

* Tỷ giá Yên Nhật tại Sở Giao dịch Ngân hàng Nhà nước mua vào - bán ra hiện ở mức: 151 - 167 VND/Yên Nhật.

Tỷ giá Yên Nhật tại các ngân hàng thương mại mua vào và bán ra như sau:

Tỷ giá Yên Nhật Mua vào Bán ra Vietcombank 160.76 đồng 170.97 đồng Vietinbank 160.46 đồng 169.96 đồng BIDV 161.50 đồng 170.50 đồng

Tại thị trường tự do, tỷ giá USD 'chợ đen' tính đến 4h30 ngày 23/3/2026, tăng 190 đồng ở cả chiều mua và chiều bán so với phiên giao dịch trước, giao dịch quanh mốc 27.900 - 27.950 đồng/USD.

Diễn biến thị trường thế giới

Trên thị trường Mỹ, chỉ số US Dollar Index, đo lường biến động đồng bạc xanh với 6 đồng tiền chủ chốt đứng ở mức 99,5 điểm.

Trong tuần trước, đồng USD suy yếu, chỉ số đô la Mỹ lùi xuống dưới ngưỡng 100 điểm, chốt phiên cuối tuần ở mức 99,5. Diễn biến này phản ánh tâm lý thận trọng của giới đầu tư sau khi Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) quyết định giữ nguyên lãi suất, đồng thời phát đi những tín hiệu chưa nghiêng hẳn về nới lỏng chính sách tiền tệ.

Trên bình diện địa chính trị, xung đột tại Iran bước sang tuần thứ ba với nhiều diễn biến phức tạp. Eo biển Hormuz tiếp tục bị phong tỏa, trong khi giá dầu duy trì ở mức cao, làm gia tăng lo ngại về nguy cơ gián đoạn nguồn cung năng lượng toàn cầu.

Yếu tố năng lượng đang nổi lên là biến số then chốt. Căng thẳng tại Trung Đông đẩy giá dầu tăng cao, kéo theo nguy cơ chi phí nhiên liệu và vận tải leo thang, từ đó gây áp lực lên mặt bằng giá cả. Nếu xu hướng này kéo dài, tiến trình giảm lạm phát có thể bị chững lại, đi ngược với kỳ vọng của thị trường.

Các dữ liệu cho thấy, thị trường chưa hoàn toàn chuyển sang trạng thái bi quan đối với đồng USD. Dù xu hướng chung có phần bất lợi, song quy mô vị thế bán ròng vẫn ở mức hạn chế, phản ánh sự thận trọng của nhà đầu tư trước những biến động khó lường.

Nhìn tổng thể, diễn biến địa chính trị tại Trung Đông, đặc biệt là tác động đến giá năng lượng, sẽ tiếp tục giữ vai trò quyết định đối với dự báo lạm phát và định hướng chính sách tiền tệ. Sự suy yếu gần đây của đồng USD vì vậy được đánh giá chủ yếu mang tính tạm thời, chưa phản ánh sự thay đổi căn bản về xu hướng./.