Ngày 25/3: Giá thép thế giới và trong nước đồng loạt tăng mạnh

Giá thép trên sàn giao dịch

Kết thúc phiên giao dịch ngày 24/3, giá thép thanh kỳ hạn tháng 4/2026 trên Sàn Thượng Hải tăng 0,86% (27 Nhân dân tệ) lên mức 3.150 nhân dân tệ/tấn.

Trên Sàn Đại Liên, giá quặng sắt kỳ hạn tháng 4/2026 giảm 0,48% (4 nhân dân tệ) về mức 835 nhân dân tệ/tấn.

Trên Sàn Singapore, giá quặng sắt kỳ hạn tháng 4/2026 đi ngang mức 108,23 USD/tấn.

Giá quặng sắt kỳ hạn trong phiên giao dịch hôm nay tăng mạnh do cước vận tải biển duy trì ở mức cao, trong khi các nguyên liệu sản xuất thép khác như than cốc và than luyện cốc cũng đi lên khi nhiều quốc gia đẩy mạnh nhập khẩu than nhằm đáp ứng nhu cầu năng lượng trong bối cảnh giá dầu và khí đốt toàn cầu tăng mạnh.

Hợp đồng quặng sắt giao tháng 5/2026 được giao dịch nhiều nhất trên Sàn giao dịch hàng hóa Đại Liên (DCE) tăng 0,92%, lên mức 819 Nhân dân tệ/tấn, tương đương 118,57 USD/tấn.

Theo ghi nhận từ Shanghai Metals Market, trong bối cảnh căng thẳng tại Trung Đông, giá quặng sắt và than cốc vẫn giữ vững đà tăng, nhờ tác động từ chi phí vận tải biển gia tăng.

Trên thị trường nguyên liệu, giá than luyện cốc và cốc trên DCE tăng mạnh lần lượt 10,97% và 6,92%. Trong khi đó, các sản phẩm thép trên Sàn giao dịch kỳ hạn Thượng Hải cũng ghi nhận đà tăng. Giá thép cây tăng 0,9%, thép cuộn cán nóng tăng 0,97%, thép dây tăng 1,86% và thép không gỉ tăng 0,25%.

Thị trường trong nước

Cập nhật từ SteelOnline.vn, giá thép tại khu vực miền Bắc, miền Trung và miền Nam hôm nay điều chỉnh tăng mạnh, hiện giá thép dao động từ 14.440 - 15.020 đồng/kg cho các sản phẩm như CB240 và D10 CB300.

Tại miền Bắc, Thép Việt Đức: Thép cuộn CB240 tăng 1.300 đồng/kg ở mức 14.800 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 tăng 1.950 đồng/kg hiện đang ở mức 14.800 đồng/kg. Thép Hòa Phát: Thép cuộn CB240 tăng 1.120 đồng/kg ở mức 14.920 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 tăng 1.420 đồng/kg, hiện ở mức 15.020 đồng/kg.

Thép Việt Sing: Thép cuộn CB240 tăng 1.110 đồng/kg giá 14.750 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 tăng 1.320 đồng/kg giá 14.750 đồng/kg. Thép Việt Ý: Thép cuộn CB240 tăng 1.160 đồng/kg giá 14.800 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 tăng 1.820 đồng/kg, hiện ở mức giá 14.700 đồng/kg. Thép VAS: Thép cuộn CB240 tăng 1.320 đồng/kg giá 14.850 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 tăng 1.510 đồng/kg giá 14.640 đồng/kg.

Tại miền Trung, Thép Việt Đức: Thép cuộn CB240 tăng 1.100 đồng/kg có giá 15.050 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 tăng 1.300 đồng/kg hiện đang ở mức 14.850 đồng/kg. Thép Hòa Phát: Thép cuộn CB240 tăng 1.120 đồng/kg ở mức 14.920 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 tăng 1.320 ở mức 14.920 đồng/kg. Thép VAS: Thép cuộn CB240 tăng 1.110 đồng/kg ở mức 14.750 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 tăng 1.310 đồng/kg ở mức 14.440 đồng/kg.

Tại miền Nam, Thép Hòa Phát: Thép cuộn CB240 tăng 1.020 đồng/kg ở mức 14.820 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 tăng 1.220 đồng/kg ở mức 14.820 đồng/kg. Thép VAS: Thép cuộn CB240 tăng 1.220 đồng/kg giá 13.530 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 tăng 1.810 đồng/kg là 14.540 đồng/kg. Thép TungHo: Thép cuộn CB240 tăng 1.720 đồng/kg có giá 14.750 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 tăng 1.920 đồng/kg, hiện ở mức 14.440 đồng/kg./.