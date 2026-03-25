Ngày 25/3: Giá bạc trong nước và thế giới đảo chiều giảm

Giá bạc hôm nay tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý, giá bạc niêm yết ở mức 2.636.000 đồng/lượng (mua vào) và 2.718.000 đồng/lượng (bán ra) tại Hà Nội. Ngoài ra, theo khảo sát tại các địa điểm giao dịch khác ở Hà Nội, giá bạc trong nước giảm, hiện được niêm yết ở mức 2.243.000 đồng/lượng (mua vào) và 2.273.000 đồng/lượng (bán ra).

Tại TP. Hồ Chí Minh giá bạc hiện ở mức 2.245.000 đồng/lượng (mua vào) và 2.278.000 đồng/lượng (bán ra).

Giá bạc thế giới điều chỉnh giảm, hiện ở mức giá 1.835.000 đồng/ounce (mua vào) và 1.840.000 đồng/ounce (bán ra).

Cụ thể thông tin mới nhất về giá bạc trong nước tại hai thị trường lớn nhất Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh ngày 25/3/2026:

Loại bạc Đơn vị TP. Hà Nội TP. Hồ Chí Minh Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra Bạc 99.9 1 lượng 2.243.000 2.273.000 2.245.000 2.278.000 1 kg 59.808.000 60.606.000 59.860.000 60.757.000 Bạc 99.99 1 lượng 2.251.000 2.281.000 2.252.000 2.283.000 1 kg 60.014.000 60.818.000 60.056.000 60.869.000

Trên thị trường thế giới, giá bạc thế giới niêm yết ở ngưỡng 67,42 USD/ounce.

Thị trường bạc diễn biến khá thất thường khi nhà đầu tư tiếp tục cân nhắc tác động đan xen từ căng thẳng địa chính trị và áp lực lạm phát trên phạm vi toàn cầu. Trong phiên sáng ngày thứ Hai, giá bạc giảm sâu ngay từ đầu phiên nhưng nhanh chóng thu hẹp đà lao dốc và quay đầu phục hồi sau khi xuất hiện những tín hiệu tích cực liên quan đến tình hình Trung Đông. Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết các cuộc trao đổi giữa Mỹ và Iran vào cuối tuần trước đã đạt được những tiến triển mang tính “hiệu quả và tích cực”. Theo ông Christopher Lewis, chuyên gia phân tích kim loại quý tại FX Empire, các thông tin trái chiều đang khiến tâm lý thị trường trở nên nhạy cảm hơn, khiến giá bạc biến động mạnh theo từng dòng tin. Trên thực tế, đà tăng trước đó của bạc đã suy yếu đáng kể sau giai đoạn điều chỉnh mạnh trong vài tháng gần đây, đặc biệt sau khi kim loại này từng ghi nhận nhịp tăng ấn tượng. Việc điều chỉnh là diễn biến bình thường, bởi thị trường khó duy trì xu hướng đi lên liên tục trong thời gian dài. Cập nhật mới nhất về giá bạc thế giới ngày 25/3/2026: