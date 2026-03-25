Thị trường

Ngày 25/3: Giá bạc trong nước và thế giới đảo chiều giảm

Giá bạc trong nước và thế giới hôm nay (25/3) quay đầu giảm sau phiên phục hồi trước đó. Trong nước, giá bạc giảm, hiện được niêm yết ở mức 2.243.000 đồng/lượng (mua vào) và 2.273.000 đồng/lượng (bán ra). Trên thị trường thế giới, giá bạc niêm yết ở ngưỡng 67,42 USD/ounce.
Giá bạc trong nước và thế giới hôm nay quay đầu giảm. Ảnh minh họa

Giá bạc hôm nay tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý, giá bạc niêm yết ở mức 2.636.000 đồng/lượng (mua vào) và 2.718.000 đồng/lượng (bán ra) tại Hà Nội. Ngoài ra, theo khảo sát tại các địa điểm giao dịch khác ở Hà Nội, giá bạc trong nước giảm, hiện được niêm yết ở mức 2.243.000 đồng/lượng (mua vào) và 2.273.000 đồng/lượng (bán ra).

Tại TP. Hồ Chí Minh giá bạc hiện ở mức 2.245.000 đồng/lượng (mua vào) và 2.278.000 đồng/lượng (bán ra).

Giá bạc thế giới điều chỉnh giảm, hiện ở mức giá 1.835.000 đồng/ounce (mua vào) và 1.840.000 đồng/ounce (bán ra).

Cụ thể thông tin mới nhất về giá bạc trong nước tại hai thị trường lớn nhất Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh ngày 25/3/2026:

Loại bạc Đơn vị TP. Hà Nội TP. Hồ Chí Minh
Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra
Bạc 99.9 1 lượng 2.243.000 2.273.000 2.245.000 2.278.000
1 kg 59.808.000 60.606.000 59.860.000 60.757.000
Bạc 99.99 1 lượng 2.251.000 2.281.000 2.252.000 2.283.000
1 kg 60.014.000 60.818.000 60.056.000 60.869.000

Trên thị trường thế giới, giá bạc thế giới niêm yết ở ngưỡng 67,42 USD/ounce.

Thị trường bạc diễn biến khá thất thường khi nhà đầu tư tiếp tục cân nhắc tác động đan xen từ căng thẳng địa chính trị và áp lực lạm phát trên phạm vi toàn cầu.

Trong phiên sáng ngày thứ Hai, giá bạc giảm sâu ngay từ đầu phiên nhưng nhanh chóng thu hẹp đà lao dốc và quay đầu phục hồi sau khi xuất hiện những tín hiệu tích cực liên quan đến tình hình Trung Đông. Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết các cuộc trao đổi giữa Mỹ và Iran vào cuối tuần trước đã đạt được những tiến triển mang tính “hiệu quả và tích cực”.

Theo ông Christopher Lewis, chuyên gia phân tích kim loại quý tại FX Empire, các thông tin trái chiều đang khiến tâm lý thị trường trở nên nhạy cảm hơn, khiến giá bạc biến động mạnh theo từng dòng tin.

Trên thực tế, đà tăng trước đó của bạc đã suy yếu đáng kể sau giai đoạn điều chỉnh mạnh trong vài tháng gần đây, đặc biệt sau khi kim loại này từng ghi nhận nhịp tăng ấn tượng. Việc điều chỉnh là diễn biến bình thường, bởi thị trường khó duy trì xu hướng đi lên liên tục trong thời gian dài.

Cập nhật mới nhất về giá bạc thế giới ngày 25/3/2026:

Đơn vị VND
Mua vào Bán ra
1 ounce 1.835.000 1.840.000
1 chỉ 221.247 221.880
1 lượng 2.212.000 2.219.000
1 kg 58.999.000 59.168.000
Xuân Cường (tổng hợp)
Từ khóa:
giá bạc trong nước thị trường bạc

Bài liên quan

Dành cho bạn

Đọc thêm

Dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 năm nay kéo dài 4 ngày, đây là dịp nhiều gia đình lên kế hoạch đi du lịch, thăm thân khiến nhu cầu đi lại tăng mạnh, kéo theo giá vé máy bay, tàu hỏa tăng khoảng 20 - 50% trên nhiều chặng, không ít tuyến ghi nhận tình trạng “cháy vé” khi người dân đặt sớm để giữ chỗ.
Giá bạc trong nước hôm nay (24/3) tăng trở lại sau chuỗi ngày giảm sâu, trong khi bạc thế giới phục hồi nhẹ, giúp thị trường kim loại quý dần lấy lại đà tăng.
Giá cà phê trong nước hôm nay (24/3) tiếp tục duy trì mặt bằng cao sau đợt tăng mạnh trong tuần trước. Hiện cà phê tại các vùng trọng điểm khu vực Tây Nguyên dao động trong khoảng 93.000 - 94.000 đồng/kg. Trong khi đó, giá tiêu ổn định nhưng vẫn là mức thấp nhất kể từ tháng 7/2025.
Giá lúa gạo hôm nay (24/3) tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long tiếp tục lặng sóng khi giá nhiều mặt hàng giữ nguyên, giao dịch mua bán khá chậm. Trong bối cảnh vụ đông xuân bước vào cao điểm thu hoạch, nông dân ở nhiều địa phương vẫn kém vui vì giá lúa giảm sâu, đầu ra khó khăn.
Giá cao su thế giới hôm nay (24/3) phân hóa giữa các sàn châu Á do lo ngại nguồn cung sẽ dồi dào hơn. Trong nước, giá cao su tại các doanh nghiệp không biến động.
Giá heo hơi hôm nay (24/3) tăng - giảm trái chiều tại nhiều địa phương. Trong đó, giá heo tại miền Bắc và miền Trung giảm nhẹ, trong khi thương lái tại miền Nam thu mua heo với mức giá cao, nhiều nơi duy trì mốc 69.000 đồng/kg.
Giá thép trên các sàn giao dịch chủ chốt châu Á hôm nay (24/3) nhích nhẹ trong khi quặng sắt tiếp đà giảm. Thị trường vẫn tiếp tục thận trọng trước căng thẳng thương mại toàn cầu, dù giá sắt thép có diễn biến tích cực hơn vào tháng 3.
(TBTCO) - Giá phân bón được dự báo duy trì xu hướng tăng trong nửa đầu năm 2026 và neo ở mức cao do nguồn cung toàn cầu bị siết chặt.
Xem thêm

Mới nhất Đọc nhiều

