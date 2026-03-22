Ngày 22/3: Giá bạc trong nước và thế giới giảm mạnh

Giá bạc trong nước và thế giới hôm nay (22/3) chịu áp lực khi lợi suất trái phiếu tăng cao làm suy yếu nhu cầu kim loại quý và gia tăng rủi ro điều chỉnh trong ngắn hạn.

Giá bạc trong nước và thế giới hôm nay chịu áp lực khi lợi suất trái phiếu tăng cao.

Giá bạc hôm nay tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý, giá bạc giảm mạnh, niêm yết ở mức 2.549.000 đồng/lượng (mua vào) và 2.628.000 đồng/lượng (bán ra) tại Hà Nội. Ngoài ra, theo khảo sát tại các địa điểm giao dịch khác ở Hà Nội, giá bạc trong nước giảm, hiện được niêm yết ở mức 2.194.000 đồng/lượng (mua vào) và 2.223.000 đồng/lượng (bán ra).

Tại TP. Hồ Chí Minh giá bạc hiện ở mức 2.196.000 đồng/lượng (mua vào) và 2.229.000 đồng/lượng (bán ra).

Giá bạc thế giới quay đầu giảm, hiện ở mức giá 1.781.000 đồng/ounce (mua vào) và 1.786.000 đồng/ounce (bán ra).

Cụ thể thông tin mới nhất về giá bạc trong nước tại hai thị trường lớn nhất Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh ngày 22/3/2026:

Loại bạc Đơn vị TP. Hà Nội TP. Hồ Chí Minh Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra Bạc 99.9 1 lượng 2.194.000 2.223.000 2.196.000 2.229.000 1 kg 58.495.000 59.293.000 58.547.000 59.444.000 Bạc 99.99 1 lượng 2.201.000 2.231.000 2.203.000 2.233.000 1 kg 58.701.000 59.505.000 58.743.000 59.556.000

Trên thị trường thế giới, giá bạc thế giới niêm yết ở ngưỡng 69,63 USD/ounce, giảm 4,27 USD so với ngày 21/3.

Giá bạc đang chịu áp lực đáng kể trong bối cảnh lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ, đặc biệt là kỳ hạn 10 năm, tiếp tục xu hướng đi lên. Diễn biến này làm suy giảm sức hấp dẫn của kim loại quý, đồng thời tạo ra môi trường kém thuận lợi cho các nhà đầu tư nắm giữ bạc trong ngắn hạn.

Trong phiên giao dịch cuối tuần, giá bạc đã lùi xuống dưới ngưỡng 70 USD/ounce khi lợi suất trái phiếu không chỉ tăng tại Mỹ mà còn lan rộng sang các nền kinh tế lớn như Đức. Xu hướng này thúc đẩy dòng vốn dịch chuyển khỏi nhóm tài sản trú ẩn sang các kênh đầu tư có khả năng sinh lời cao hơn.

Theo chuyên gia phân tích kim loại quý Christopher Lewis của FX Empire, các mốc lợi suất 4,30% và 4,35% của trái phiếu chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm đang đóng vai trò then chốt. Nếu vượt qua các ngưỡng này, áp lực bán trên thị trường kim loại quý có thể gia tăng, trong đó bạc được đánh giá là nhạy cảm hơn so với vàng trước biến động lãi suất.

Ở chiều ngược lại, nếu lợi suất trái phiếu có dấu hiệu hạ nhiệt, giá bạc có thể phục hồi với mục tiêu gần nhất quanh vùng 75 USD/ounce. Dù vậy, xu hướng chung vẫn chưa thực sự tích cực khi các tín hiệu kỹ thuật chưa cho thấy sự cải thiện rõ ràng.

