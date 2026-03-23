Giá bạc “bốc hơi” 14%, kéo dài chuỗi 8 phiên đi xuống

Thị trường hàng hóa tuần qua ghi nhận sự phân hóa rõ nét khi bạc lao dốc dưới áp lực lãi suất cao, trong khi cà phê bứt phá nhờ cú siết nguồn cung.

Giá bạc COMEX lần đầu tiên kể từ cuối năm 2025 lùi về 69,7 USD/ounce

Theo dữ liệu của Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam (MXV), tuần qua, thị trường kim loại tiếp tục gây chú ý cho các nhà đầu từ trong nước và quốc tế khi 9/10 mặt hàng chủ chốt chìm trong sắc đỏ. Nổi bật, giá bạc lao dốc hơn 14% - mức giảm sâu nhất toàn thị trường, đồng thời kéo dài chuỗi 8 phiên đi xuống. Kết thúc phiên 20/3, giá bạc COMEX lần đầu tiên kể từ cuối năm 2025 xuyên thủng ngưỡng 70 USD/ounce, lùi về 69,7 USD/ounce.

Bảng giá kim loại.

MXV cho biết, áp lực lên giá bạc đến từ các yếu tố vĩ mô và dòng tiền. Việc lạm phát lõi tại Mỹ duy trì ở mức cao buộc Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) giữ lãi suất trong vùng 3,5 - 3,75%, đẩy lợi suất trái phiếu Chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm lên 4,39%. Môi trường lãi suất cao làm gia tăng chi phí cơ hội, khiến các tài sản không sinh lời như kim loại quý bạc kém hấp dẫn hơn.

Trong nước, giá bạc cũng điều chỉnh mạnh theo xu hướng thế giới. Ghi nhận trong sáng 22/3, bạc nguyên liệu 999 dao động quanh 2,194 - 2,229 triệu đồng/lượng, trong khi bạc miếng 999 ở mức 2,549 - 2,628 triệu đồng/lượng. Dù vậy, lực mua từ nhà đầu tư cá nhân vẫn gia tăng, cho thấy xu hướng tích lũy ở vùng giá thấp.

Bên cạnh đó, rủi ro gián đoạn nguồn cung năng lượng tại Trung Đông khiến giá dầu duy trì ở mức cao, làm gia tăng lo ngại về lạm phát đình trệ. Trong bối cảnh này, dòng tiền có xu hướng dịch chuyển sang USD và trái phiếu, thay vì kim loại quý.

Đáng chú ý, áp lực bán càng gia tăng khi các quỹ ETF đẩy mạnh xả hàng. Tính đến ngày 21/3, lượng bạc vật chất do các quỹ nắm giữ đã giảm 225 tấn so với tuần trước, xuống còn 28.017 tấn.

Ở chiều ngược lại, thị trường vật chất vẫn phát đi tín hiệu thắt chặt. Trung Quốc nhập khẩu hơn 790 tấn bạc trong hai tháng đầu năm 2026, riêng tháng 2 đạt mức cao kỷ lục khoảng 470 tấn. Trong khi đó, nguồn cung giao ngay tiếp tục suy giảm, với tồn kho tại sàn SHFE giảm 46% so với đầu năm và lượng bạc đủ điều kiện giao hàng tại COMEX giảm 38%, xuống 2.463 tấn.

Nguồn cung giảm mạnh, vốn đầu cơ gia tăng mua vào trên thị trường cà phê

Ngược lại, sắc xanh lại chiếm ưu thế trên nhóm nguyên liệu công nghiệp. Trong đó, thị trường cà phê ghi nhận đà tăng mạnh đồng loạt trên cả hai mặt hàng chủ chốt. Cụ thể, hợp đồng Arabica giao tháng 5 tăng 8,63%, lên 6.828 USD/tấn, trong khi Robusta cùng kỳ hạn tăng 6%, lên 6.664 USD/tấn.

Theo MXV, động lực chính đến từ tác động dây chuyền của căng thẳng leo thang tại Trung Đông, khiến hoạt động vận tải qua eo biển Hormuz bị gián đoạn. Giá dầu thô tăng cao kéo theo chi phí đầu vào như dầu diesel, phân bón và vật tư nông nghiệp leo thang, buộc giá cà phê phải điều chỉnh theo mặt bằng chi phí sản xuất mới.

Bảng giá nguyên liệu công nghiệp.

Về nguồn cung, hoạt động xuất khẩu từ các quốc gia sản xuất chủ chốt tiếp tục suy yếu. Tại Brazil, giá cà phê ở mức thấp trong khi đồng Real mạnh lên đã làm giảm đáng kể động lực bán ra. Theo Hiệp hội Các nhà xuất khẩu cà phê Brazil (CECAFE), xuất khẩu cà phê nhân xô trong tháng 2, bao gồm cả Arabica và Robusta giảm 27% so với cùng kỳ năm ngoái, xuống còn 137.670 tấn.

Tại Việt Nam, số liệu từ Cục Hải quan cho thấy, xuất khẩu cà phê trong tháng 2 đạt 142.300 tấn, giảm 20% so với cùng kỳ. Trong khi đó, Colombia ghi nhận mức giảm sâu hơn, với xuất khẩu tháng 2 chỉ đạt 48.420 tấn, thấp hơn 32% so với cùng kỳ năm trước.

Về tồn kho, “lớp đệm” cung ứng toàn cầu trên sàn ICE vẫn ở trạng thái suy giảm. Tính đến ngày gần nhất, tồn kho Arabica dù đã có dấu hiệu phục hồi nhưng vẫn thấp hơn gần 30% so với cùng kỳ năm ngoái, ở mức hơn 552.000 bao (loại 60 kg). Đáng chú ý, lượng cà phê có xuất xứ từ Brazil trong kho ICE chỉ đạt hơn 21.500 bao, chiếm khoảng 4% tổng tồn kho. Diễn biến này cho thấy, mặt bằng giá hiện tại vẫn chưa đủ hấp dẫn để khuyến khích các nhà xuất khẩu đưa hàng lên sàn, khiến nguồn cung dự trữ tiếp tục bị thắt chặt.

Bên cạnh yếu tố cung - cầu, dòng vốn đầu cơ cũng quay trở lại thị trường trong tuần qua. Theo báo cáo Cam kết nhà đầu tư, tính đến ngày 17/3, vị thế mua ròng của các quỹ quản lý tiền tệ đối với Arabica đã tăng gần 6.000 hợp đồng (tương đương 30%), lên mức 24.252 hợp đồng.

Tại thị trường nội địa, giá cà phê nhân xô khu vực Tây Nguyên tăng 3.400 đồng/kg trong tuần, lên mức 94.000 đồng/kg.