Ngày 23/3: Giá thép thế giới biến động nhẹ, trong nước đi ngang

Giá thép thế giới hôm nay (23/3) biến động nhẹ khi nhu cầu tại Trung Quốc hồi phục nhưng chịu áp lực từ tồn kho quặng sắt và rào cản nguồn cung từ BHP. Trong nước, giá thép tại các doanh nghiệp lớn tiếp tục ổn định, hiện giá thép dao động từ 12.520 - 13.950 đồng/kg cho các sản phẩm như CB240 và D10 CB300.

Giá thép trên sàn giao dịch

Kết thúc phiên giao dịch, giá thép thanh kỳ hạn tháng 4/2026 trên Sàn Thượng Hải giảm nhẹ 0,22% xuống ngưỡng 3.123 Nhân dân tệ/tấn, trong khi thép cuộn cán nóng cũng mất 0,18%. Ngược lại, các mặt hàng như thép dây và thép không gỉ lại ghi nhận sự khởi sắc với mức tăng lần lượt là 0,8% và 0,93%.

Đối với phân khúc nguyên liệu, giá quặng sắt đang trải qua giai đoạn giằng co quyết liệt giữa các kỳ hạn. Trong khi hợp đồng giao tháng 4/2026 trên sàn Đại Liên và Singapore đồng loạt giảm nhẹ, kỳ hạn tháng 5/2026 lại lội ngược dòng tăng 1,05% lên mức 118,29 USD/tấn.

Sự biến động này phần lớn xuất phát từ những lo ngại về nguồn cung do các hạn chế nhập khẩu quặng từ tập đoàn BHP, đặc biệt là dòng quặng Newman fines liên quan đến các tranh chấp hợp đồng chưa được tháo gỡ với đối tác Trung Quốc.

Triển vọng giá thép trong ngắn hạn được kỳ vọng sẽ nhận được sự hỗ trợ tích cực từ tín hiệu hồi phục của nhu cầu tiêu thụ thực tế. Số liệu cho thấy sản lượng gang nóng hàng ngày tại 242 nhà máy thép lớn đã tăng thêm 38.000 tấn, phản ánh sự ấm lại của hoạt động luyện kim. Mặc dù tồn kho thép xây dựng vẫn duy trì ở mức cao nhưng tốc độ tích lũy đã chậm lại đáng kể, mở ra dự báo thị trường sẽ chuyển sang giai đoạn tiêu thụ mạnh mẽ hơn khi các dự án hạ tầng đẩy nhanh tiến độ.

Thị trường trong nước

Cập nhật từ SteelOnline.vn, giá thép tại khu vực miền Bắc, miền Trung và miền Nam ổn định, hiện giá thép dao động từ 12.520 - 13.950 đồng/kg cho các sản phẩm như CB240 và D10 CB300.

Tại miền Bắc, Thép Việt Đức: Thép cuộn CB240 ở mức 13.500 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 có giá 12.850 đồng/kg; Thép Hòa Phát: Thép cuộn CB240 ở mức 13.800 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 ở mức 13.600 đồng/kg; Thép Việt Sing: Thép cuộn CB240 giá 13.640 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 giá 13.430 đồng/kg; Thép Việt Ý: Thép cuộn CB240 giá 13.640 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 giá 12.880 đồng/kg; Thép VAS: Thép cuộn CB240 giá 13.530 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 giá 13.130 đồng/kg.

Tại miền Trung, Thép Việt Đức: Thép cuộn CB240 có giá 13.950 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 là 13.550 đồng/kg; Thép Hòa Phát: Thép cuộn CB240 ở mức 13.800 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 ở mức 13.600 đồng/kg; Thép VAS: Thép cuộn CB240 ở mức 13.640 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 ở mức 13.130 đồng/kg.

Tại miền Nam, Thép Hòa Phát: Thép cuộn CB240 ở mức 13.800 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 ở mức 13.600 đồng/kg; Thép VAS: Thép cuộn CB240 giá 13.530 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 là 12.730 đồng/kg; Thép TungHo: Thép cuộn CB240 có giá 13.030 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 là 12.520 đồng/kg./.