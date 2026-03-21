Ngày 21/3: Giá thép thế giới giảm, trong nước đi ngang

Giá thép thế giới hôm nay (21/3) có xu hướng giảm nhẹ khi Trung Quốc nới lỏng hạn chế quặng sắt Jimblebar, giúp hạ nhiệt áp lực nguồn cung trong ngắn hạn. Trong nước, giá thép xây dựng tại khu vực miền Bắc, miền Trung và miền Nam duy trì ổn định.

Giá thép trên sàn giao dịch

Kết thúc phiên giao dịch, giá thép thanh kỳ hạn tháng 4/2026 trên Sàn Thượng Hải giảm 0,73% (23 Nhân dân tệ) về mức 3.130 Nhân dân tệ/tấn.

Trên Sàn Đại Liên, giá quặng sắt kỳ hạn tháng 4/2026 tăng 1,45% (12 nhân dân tệ) lên mức 838 Nhân dân tệ/tấn.

Trên Sàn Singapore, giá quặng sắt kỳ hạn tháng 4/2026 giảm 0,16 USD về mức 107,15 USD/tấn.

Trong khi đó, giá quặng sắt kỳ hạn tháng 5/2026 có dấu hiệu đi xuống khi nhà nước Trung Quốc nới lỏng một số hạn chế với quặng Jimblebar.

Hợp đồng quặng sắt giao tháng 5 nhiều nhất trên Sàn Hàng hóa Đại Liên (DCE) giảm 0,55% xuống 807,5 Nhân dân tệ/tấn, tương đương khoảng 117,04 USD/tấn.

Việc nới lỏng hạn chế mua các lô hàng của BHP Jimblebar đã có sẵn tại các cảng Trung Quốc giúp làm giảm lo ngại về nguồn cung trong tuần này, từ đó tạo áp lực giảm giá. Tuy nhiên, các lô hàng xuất khẩu đường biển vẫn bị cấm, dự kiến sẽ thắt chặt nguồn cung vào tuần tới và hỗ trợ giá ở mức nhất định.

Theo báo cáo của Shanghai Metals Market, sản lượng thép nóng trung bình hàng ngày từ 242 nhà máy thép được khảo sát tăng 38.000 tấn so với tuần trước và dự kiến sẽ tiếp tục tăng trong tuần tới. Tuy nhiên, giá giao ngay cao vẫn có thể hạn chế các giao dịch.

Các chỉ số thép trên Sàn Thượng Hải cũng đi xuống, với giá thép cây giảm 0,51%, thép cuộn cán nóng giảm 0,36%, thép thanh dây giảm 1,09% và thép không gỉ giảm 1,42%.

Thị trường trong nước

Theo dữ liệu từ SteelOnline, thị trường thép trong nước hiện chịu áp lực từ chi phí logistics và nguyên liệu đầu vào tăng, song nhu cầu chưa bứt phá khiến giá giữ trạng thái ổn định.

Cụ thể, tại miền Bắc, thép Hòa Phát niêm yết thép cuộn CB240 ở mức khoảng 13.800 đồng/kg và thép thanh vằn D10 CB300 ở mức 13.600 đồng/kg. Thép Việt Đức, Việt Ý, Việt Sing và VAS cũng duy trì mức giá tương đối ổn định, dao động quanh 12.850 - 13.640 đồng/kg tùy sản phẩm.

Tại miền Trung và miền Nam, mặt bằng giá tương tự, với một số doanh nghiệp điều chỉnh nhẹ nhưng không đáng kể./.