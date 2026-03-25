Ngày 25/3: Giá heo hơi tại miền Bắc giảm mạnh, miền Nam giá cao

Giá heo hơi hôm nay giảm tại miền Bắc, trong khi miền Trung - Tây Nguyên ổn định và miền Nam vẫn duy trì mặt bằng giá cao. Ảnh minh họa

Tại miền Bắc, giá heo hơi hôm nay tiếp tục xu hướng đi xuống, với nhiều địa phương giảm mạnh từ 1.000 - 2.000 đồng/kg. Cụ thể, giá heo tại Thái Nguyên giảm mạnh 2.000 đồng/kg, xuống mức thấp nhất khu vực 63.000 đồng/kg.

Cùng giảm 1.000 đồng/kg là các địa phương: Cao Bằng, Quảng Ninh, Bắc Ninh, Hà Nội, Lào Cai và Phú Thọ, đồng loạt xuống mức 64.000 đồng/kg. Lai Châu cũng giảm 1.000 đồng/kg, về mức 63.000 đồng/kg. Trong khi đó, Tuyên Quang giữ mức 65.000 đồng/kg; Hải Phòng, Điện Biên, Sơn La và Hưng Yên cùng duy trì 65.000 đồng/kg; Lạng Sơn và Ninh Bình đi ngang ở mức 64.000 đồng/kg.

Hiện giá heo hơi tại miền Bắc dao động từ 63.000 đồng/kg đến 65.000 đồng/kg.

Tại Miền Trung - Tây Nguyên, giá heo hơi hôm nay ổn định. Cụ thể, giá heo tại Thanh Hóa, Nghệ An và Hà Tĩnh cùng giữ mức 64.000 đồng/kg.

Các địa phương như Huế, Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Gia Lai và Khánh Hòa tiếp tục duy trì mức 65.000 đồng/kg; Quảng Trị giữ mức 66.000 đồng/kg; Đắk Lắk ổn định ở mức 67.000 đồng/kg. Lâm Đồng vẫn là địa phương có giá cao nhất khu vực, duy trì mức 68.000 đồng/kg.

Hiện giá heo hơi tại miền Trung - Tây Nguyên dao động từ 64.000 đồng/kg đến 68.000 đồng/kg.

Tại miền Nam, giá heo hơi hôm nay biến động nhẹ tại một địa phương. Cụ thể, giá heo tại Cần Thơ tăng 1.000 đồng/kg, lên mức 68.000 đồng/kg.

Trong khi đó, Đồng Nai, Tây Ninh, Đồng Tháp, TP HCM và Vĩnh Long tiếp tục giữ mức cao 69.000 đồng/kg. Giá heo tại An Giang duy trì mức 66.000 đồng/kg; Cà Mau giữ mức 67.000 đồng/kg.

Hiện giá heo hơi tại miền Nam dao động từ 66.000 đồng/kg đến 69.000 đồng/kg.

Thị trường heo hơi hôm nay ghi nhận xu hướng giảm mạnh tại miền Bắc, trong khi miền Trung – Tây Nguyên ổn định và miền Nam tiếp tục duy trì mặt bằng giá cao. Mức giá cao nhất cả nước hiện vẫn là 69.000 đồng/kg tại nhiều tỉnh, thành khu vực miền Nam./.