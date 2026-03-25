Thị trường

Ngày 25/3: Giá heo hơi tại miền Bắc giảm mạnh, miền Nam giá cao

Giá heo hơi hôm nay (25/3) giảm tại miền Bắc, trong khi miền Trung - Tây Nguyên ổn định và miền Nam vẫn duy trì mặt bằng giá cao với mốc 69.000 đồng/kg.
Tại miền Bắc, giá heo hơi hôm nay tiếp tục xu hướng đi xuống, với nhiều địa phương giảm mạnh từ 1.000 - 2.000 đồng/kg. Cụ thể, giá heo tại Thái Nguyên giảm mạnh 2.000 đồng/kg, xuống mức thấp nhất khu vực 63.000 đồng/kg.

Cùng giảm 1.000 đồng/kg là các địa phương: Cao Bằng, Quảng Ninh, Bắc Ninh, Hà Nội, Lào Cai và Phú Thọ, đồng loạt xuống mức 64.000 đồng/kg. Lai Châu cũng giảm 1.000 đồng/kg, về mức 63.000 đồng/kg. Trong khi đó, Tuyên Quang giữ mức 65.000 đồng/kg; Hải Phòng, Điện Biên, Sơn La và Hưng Yên cùng duy trì 65.000 đồng/kg; Lạng Sơn và Ninh Bình đi ngang ở mức 64.000 đồng/kg.

Hiện giá heo hơi tại miền Bắc dao động từ 63.000 đồng/kg đến 65.000 đồng/kg.

Tại Miền Trung - Tây Nguyên, giá heo hơi hôm nay ổn định. Cụ thể, giá heo tại Thanh Hóa, Nghệ An và Hà Tĩnh cùng giữ mức 64.000 đồng/kg.

Các địa phương như Huế, Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Gia Lai và Khánh Hòa tiếp tục duy trì mức 65.000 đồng/kg; Quảng Trị giữ mức 66.000 đồng/kg; Đắk Lắk ổn định ở mức 67.000 đồng/kg. Lâm Đồng vẫn là địa phương có giá cao nhất khu vực, duy trì mức 68.000 đồng/kg.

Hiện giá heo hơi tại miền Trung - Tây Nguyên dao động từ 64.000 đồng/kg đến 68.000 đồng/kg.

Tại miền Nam, giá heo hơi hôm nay biến động nhẹ tại một địa phương. Cụ thể, giá heo tại Cần Thơ tăng 1.000 đồng/kg, lên mức 68.000 đồng/kg.

Trong khi đó, Đồng Nai, Tây Ninh, Đồng Tháp, TP HCM và Vĩnh Long tiếp tục giữ mức cao 69.000 đồng/kg. Giá heo tại An Giang duy trì mức 66.000 đồng/kg; Cà Mau giữ mức 67.000 đồng/kg.

Hiện giá heo hơi tại miền Nam dao động từ 66.000 đồng/kg đến 69.000 đồng/kg.

Thị trường heo hơi hôm nay ghi nhận xu hướng giảm mạnh tại miền Bắc, trong khi miền Trung – Tây Nguyên ổn định và miền Nam tiếp tục duy trì mặt bằng giá cao. Mức giá cao nhất cả nước hiện vẫn là 69.000 đồng/kg tại nhiều tỉnh, thành khu vực miền Nam./.

Huyền Minh (tổng hợp)
Từ khóa:
Giá heo hơi tại Miền Bắc giảm mạnh

Dành cho bạn

Đọc thêm

Dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 năm nay kéo dài 4 ngày, đây là dịp nhiều gia đình lên kế hoạch đi du lịch, thăm thân khiến nhu cầu đi lại tăng mạnh, kéo theo giá vé máy bay, tàu hỏa tăng khoảng 20 - 50% trên nhiều chặng, không ít tuyến ghi nhận tình trạng "cháy vé" khi người dân đặt sớm để giữ chỗ.
Giá bạc trong nước hôm nay (24/3) tăng trở lại sau chuỗi ngày giảm sâu, trong khi bạc thế giới phục hồi nhẹ, giúp thị trường kim loại quý dần lấy lại đà tăng.
Giá cà phê trong nước hôm nay (24/3) tiếp tục duy trì mặt bằng cao sau đợt tăng mạnh trong tuần trước. Hiện cà phê tại các vùng trọng điểm khu vực Tây Nguyên dao động trong khoảng 93.000 - 94.000 đồng/kg. Trong khi đó, giá tiêu ổn định nhưng vẫn là mức thấp nhất kể từ tháng 7/2025.
Giá lúa gạo hôm nay (24/3) tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long tiếp tục lặng sóng khi giá nhiều mặt hàng giữ nguyên, giao dịch mua bán khá chậm. Trong bối cảnh vụ đông xuân bước vào cao điểm thu hoạch, nông dân ở nhiều địa phương vẫn kém vui vì giá lúa giảm sâu, đầu ra khó khăn.
Giá cao su thế giới hôm nay (24/3) phân hóa giữa các sàn châu Á do lo ngại nguồn cung sẽ dồi dào hơn. Trong nước, giá cao su tại các doanh nghiệp không biến động.
Giá heo hơi hôm nay (24/3) tăng - giảm trái chiều tại nhiều địa phương. Trong đó, giá heo tại miền Bắc và miền Trung giảm nhẹ, trong khi thương lái tại miền Nam thu mua heo với mức giá cao, nhiều nơi duy trì mốc 69.000 đồng/kg.
Giá thép trên các sàn giao dịch chủ chốt châu Á hôm nay (24/3) nhích nhẹ trong khi quặng sắt tiếp đà giảm. Thị trường vẫn tiếp tục thận trọng trước căng thẳng thương mại toàn cầu, dù giá sắt thép có diễn biến tích cực hơn vào tháng 3.
(TBTCO) - Giá phân bón được dự báo duy trì xu hướng tăng trong nửa đầu năm 2026 và neo ở mức cao do nguồn cung toàn cầu bị siết chặt.
Xem thêm

Mới nhất Đọc nhiều

