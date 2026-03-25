Ngày 25/3: Giá cao su thế giới biến động trái chiều

Giá cao su thế giới hôm nay tăng - giảm trái chiều. Ảnh minh họa

Giá cao su thế giới

Kết thúc phiên giao dịch, giá cao su kỳ hạn tháng 4/2026 tại Thái Lan đi ngang mức 75 baht/kg.

Tại Nhật Bản, giá cao su kỳ hạn tháng 4/2026 giảm 1,4% (4,9 Yên) về mức 350 Yên/kg.

Tại Trung Quốc, giá cao su kỳ hạn tháng 4 tăng 0,6% (90 Nhân dân tệ) lên mức 16,195 Nhân dân tệ/tấn.

Giá cao su kỳ hạn tại Nhật Bản giảm mạnh trong phiên giao dịch hôm nay khi phá vỡ các ngưỡng hỗ trợ kỹ thuật quan trọng, kích hoạt làn sóng bán tháo trên thị trường, trong bối cảnh lo ngại giá năng lượng cao có thể đẩy nền kinh tế toàn cầu vào suy thoái.

Cụ thể, hợp đồng cao su giao tháng 8/2026 trên Sàn Osaka (OSE) giảm 10,1 Yên, tương đương 2,35%, xuống còn 356,9 Yên/kg, tương đương 2,24 USD/kg.

Trái ngược, hợp đồng cao su giao tháng 5 trên Sàn giao dịch kỳ hạn Thượng Hải (SHFE) tăng 135 Nhân dân tệ, tương đương 0,84%, lên mức 16.145 Nhân dân tệ/tấn, tương đương 2.337,31 USD/tấn.

Đáng chú ý, hợp đồng cao su butadien giao tháng 5 được giao dịch nhiều nhất trên SHFE tăng mạnh 1.870 Nhân dân tệ, tương đương 11,99%, lên 17.470 Nhân dân tệ/tấn, đóng cửa ở mức cao nhất kể từ khi niêm yết ngày 28/7/2023.

Dữ liệu do LSEG tổng hợp cho thấy, khối lượng giao dịch cao su tại Osaka tăng vọt sau kỳ nghỉ dài tại Nhật Bản. Theo báo cáo từ Japan Exchange Group, giá đã xuyên thủng các ngưỡng hỗ trợ kỹ thuật ngắn hạn, làm gia tăng áp lực bán ra trên thị trường.

Giá cao su trong nước

Trong nước, giá thu mua mủ cao su tại nhiều doanh nghiệp vẫn duy trì ổn định. Cụ thể, tại Công ty Phú Riềng, chào giá thu mua mủ tạp bình ổn ở mức 390 đồng/DRC, giá thu mua mủ nước 420 đồng/TSC.

Công ty Bình Long, giá cao su thu mua bình ổn tại Nhà máy ở mức 432 đồng/độ TSC/kg; giá thu mua tại đội sản xuất 422 đồng/TSC/kg; giá mủ tạp bình ổn (DRC 60%) 14.000 đồng/kg.

Công ty Cao su Bà Rịa cũng báo giá thu mua mủ nước ở mức 420 đồng/độ TSC/kg (áp dụng cho độ TSC từ 25 đến dưới 30); mủ đông DRC (35 - 44%) ở mức 14.600 đồng/kg, mủ nguyên liệu 18.100 đồng/kg.

Công ty MangYang, giá thu mua mủ nước ở mức 458 - 463 đồng/TSC (loại 2 - loại 1), mủ đông tạp khoảng 404 - 459 đồng/DRC (loại 2 - loại 1)./.