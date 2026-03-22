Ngày 22/3: Giá cao su thế giới ít thay đổi, trong nước không biến động

Giá cao su thế giới hôm nay (22/3) duy trì ổn định tại Thái Lan và Nhật Bản, trong khi Trung Quốc có thêm phiên giảm thứ 3 liên tiếp. Nguyên nhân đến từ việc mùa thu hoạch sắp khởi động và nguồn cung sẽ dồi dào hơn. Trong nước, giá cao su tại các doanh nghiệp không biến động.

Giá cao su thế giới hôm nay duy trì ổn định tại Thái Lan và Nhật Bản. Ảnh minh họa

Giá cao su thế giới

Kết thúc phiên giao dịch 20/3, giá cao su kỳ hạn tháng 4/2026 tại Thái Lan đi ngang mức 75 Baht/kg.

Tại Nhật Bản, giá cao su kỳ hạn tháng 4/2026 đi ngang mức 354,9 Yên/kg.

Tại Trung Quốc, giá cao su kỳ hạn tháng 4 giảm 0,7% (110 Nhân dân tệ) về mức 16,105 Nhân dân tệ/tấn.

Tại Shah Alam, Malaysia, Top Glove ghi nhận kết quả kinh doanh khả quan trong nửa đầu năm tài chính 2026, với doanh thu và lợi nhuận tăng mạnh dù vẫn đối mặt nhiều thách thức.

Theo European Rubber Journal, trong 6 tháng kết thúc ngày 28/2/2026, doanh thu doanh nghiệp đạt 1,9 tỷ RM (khoảng 420 triệu EUR), tăng 7% so với cùng kỳ; lợi nhuận sau thuế và lợi ích cổ đông thiểu số tăng tới 92%, đạt 69 triệu RM.

Riêng quý II, sản lượng bán hàng tăng 57% so với cùng kỳ và 23% so với quý trước, kéo doanh thu lên 1 tỷ RM, tăng 14%. Lợi nhuận PATAMI đạt 31 triệu RM, tăng 3% so với quý trước; nếu loại trừ yếu tố tỷ giá, mức tăng gần gấp đôi so với cùng kỳ năm trước.

Động lực tăng trưởng đến từ sự phục hồi đơn hàng tại hầu hết các thị trường, đặc biệt là châu Âu, nơi doanh nghiệp đang từng bước giành lại thị phần.

Tỷ lệ sử dụng công suất đạt 89% giúp cải thiện hiệu quả chi phí và năng suất, bù đắp phần nào xu hướng giảm của giá bán bình quân do chi phí nguyên liệu đầu vào đi xuống, với mủ cao su tự nhiên dạng cô đặc giảm 3% và mủ nitrile giảm 2%.

Giá cao su trong nước

Trong nước, giá thu mua mủ cao su tại nhiều doanh nghiệp vẫn duy trì ổn định. Cụ thể, tại Công ty Phú Riềng, chào giá thu mua mủ tạp bình ổn ở mức 390 đồng/DRC, giá thu mua mủ nước 420 đồng/TSC.

Công ty Cao su Bà Rịa cũng báo giá thu mua mủ nước ở mức 420 đồng/độ TSC/kg (áp dụng cho độ TSC từ 25 đến dưới 30); mủ đông DRC (35 - 44%) ở mức 14.600 đồng/kg, mủ nguyên liệu 18.100 đồng/kg.

Công ty MangYang, giá thu mua mủ nước ở mức 458 - 463 đồng/TSC (loại 2 - loại 1), mủ đông tạp khoảng 404 - 459 đồng/DRC (loại 2 - loại 1).

Công ty Bình Long, giá cao su thu mua bình ổn tại Nhà máy ở mức 432 đồng/độ TSC/kg; giá thu mua tại đội sản xuất 422 đồng/TSC/kg; giá mủ tạp bình ổn (DRC 60%) 14.000 đồng/kg.

Nhìn chung, thị trường cao su trong nước vẫn giữ trạng thái ổn định, trong khi giá thế giới chịu tác động mạnh từ yếu tố mùa vụ và biến động cung, cầu. Trong ngắn hạn, xu hướng giá cao su nhiều khả năng tiếp tục phụ thuộc vào diễn biến nguồn cung tại các quốc gia sản xuất lớn và nhu cầu từ ngành công nghiệp ô tô toàn cầu./.