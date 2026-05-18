Ngày 18/5: Giá bạc tiếp tục lao dốc mạnh sau tuần biến động dữ dội

Cập nhật lúc 10h sáng 18/5, giá bạc miếng Phú Quý 999 tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý niêm yết ở mức 2.812.000 đồng/lượng (mua vào) và 2.899.000 đồng/lượng (bán ra), giảm so với mức 2.829.000 đồng/lượng (mua vào) và 2.916.000 đồng/lượng (bán ra) niêm yết sáng hôm qua.

Bạc các thương hiệu khác niêm yết trên Phú Quý cũng đồng loạt giảm so với hôm qua. Cụ thể, bạc 999 loại 10 lượng, 5 lượng ở mức 2.812.000 đồng/lượng (mua vào) và 2.899.000 đồng/lượng (bán ra); đồng bạc mỹ nghệ Phú Quý 999 ở mức 2.812.000 đồng/lượng (mua vào) và 3.308.000 đồng/lượng (bán ra); bạc thỏi Phú Quý 999 1kilo ở mức 74.986.479 đồng/lượng (mua vào) và 77.306.473 đồng/lượng (bán ra); bạc 999 (miếng - thanh - thỏi) ở mức 2.383.290 đồng/lượng (mua vào).

Cập nhật bảng giá bạc lúc 10h ngày 18/5/2026 tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý:

Trên thị trường quốc tế, giá bạc vừa trải qua một tuần giao dịch đầy biến động. Tại thời điểm 10h sáng ngày 18/5, giá bạc giao ngay dao động ở mức 74,9405 USD/ounce, giảm 1,39% so với hôm qua, giảm 12,97% so với tuần trước. Đây được xem là một trong những tuần điều chỉnh mạnh nhất của bạc kể từ đầu quý II/2026.

Trong khi đó, giá bạc hợp đồng tương lai giao tháng 7 cũng giảm về mức 77,55 USD/ounce, tương ứng mức giảm 4,16% trong tuần.

Thị trường bạc vừa trải qua những phiên giảm sâu hiếm thấy khi đồng USD và lợi suất trái phiếu Mỹ đồng loạt tăng mạnh, làm gia tăng lo ngại rằng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (fed) sẽ tiếp tục duy trì mặt bằng lãi suất cao lâu hơn dự kiến.

Theo ông James Hyerczyk - chuyên gia kim loại quý của FX Empire, áp lực bán trên thị trường bạc gia tăng mạnh trong bối cảnh chỉ số đồng USD liên tục đi lên, trong khi lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ cũng tăng cao. Hiện lợi suất trái phiếu kỳ hạn 30 năm đã vượt 5,1%, còn lợi suất kỳ hạn 10 năm lên khoảng 4,573%.

Ông James Hyerczyk cho biết, nguyên nhân chủ yếu xuất phát từ loạt dữ liệu lạm phát của Mỹ công bố trong tuần qua đều vượt kỳ vọng thị trường. Trong đó, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 4 tăng 3,8% so với cùng kỳ năm trước. Chỉ số giá sản xuất (PPI) tăng 6%, mức cao nhất kể từ cuối năm 2022. Bên cạnh đó, giá nhập khẩu cũng tăng 1,9%, chủ yếu do chi phí năng lượng leo thang.

“Đây được xem là bối cảnh bất lợi nhất đối với những tài sản không mang lại lợi suất như bạc” - chuyên gia của FX Empire đánh giá.

Ngoài tác động từ chính sách tiền tệ, thị trường bạc còn chịu thêm áp lực từ đà tăng của giá năng lượng. Giá nhiên liệu leo thang đang làm dấy lên lo ngại lạm phát sẽ kéo dài dai dẳng hơn, qua đó buộc Fed phải tiếp tục duy trì quan điểm thắt chặt trong thời gian tới./.