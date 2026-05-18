Thị trường

Ngày 18/5: Giá bạc tiếp tục lao dốc mạnh sau tuần biến động dữ dội

10:55 | 18/05/2026
Giá bạc trong nước và thế giới hôm nay (18/5) tiếp tục nối dài đà giảm sâu hiếm thấy do chịu áp lực từ đồng USD tăng vọt, lợi suất trái phiếu Mỹ leo cao và kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang tiếp tục duy trì lãi suất cao.
aa
Ngày 18/5: Giá bạc tiếp tục lao dốc mạnh sau tuần biến động dữ dội
Giá bạc trong nước và thế giới hôm nay tiếp tục nối dài đà giảm. Ảnh minh họa

Cập nhật lúc 10h sáng 18/5, giá bạc miếng Phú Quý 999 tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý niêm yết ở mức 2.812.000 đồng/lượng (mua vào) và 2.899.000 đồng/lượng (bán ra), giảm so với mức 2.829.000 đồng/lượng (mua vào) và 2.916.000 đồng/lượng (bán ra) niêm yết sáng hôm qua.

Bạc các thương hiệu khác niêm yết trên Phú Quý cũng đồng loạt giảm so với hôm qua. Cụ thể, bạc 999 loại 10 lượng, 5 lượng ở mức 2.812.000 đồng/lượng (mua vào) và 2.899.000 đồng/lượng (bán ra); đồng bạc mỹ nghệ Phú Quý 999 ở mức 2.812.000 đồng/lượng (mua vào) và 3.308.000 đồng/lượng (bán ra); bạc thỏi Phú Quý 999 1kilo ở mức 74.986.479 đồng/lượng (mua vào) và 77.306.473 đồng/lượng (bán ra); bạc 999 (miếng - thanh - thỏi) ở mức 2.383.290 đồng/lượng (mua vào).

Cập nhật bảng giá bạc lúc 10h ngày 18/5/2026 tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý:

Ngày 18/5: Giá bạc giảm sâu hiếm thấy

Trên thị trường quốc tế, giá bạc vừa trải qua một tuần giao dịch đầy biến động. Tại thời điểm 10h sáng ngày 18/5, giá bạc giao ngay dao động ở mức 74,9405 USD/ounce, giảm 1,39% so với hôm qua, giảm 12,97% so với tuần trước. Đây được xem là một trong những tuần điều chỉnh mạnh nhất của bạc kể từ đầu quý II/2026.

Trong khi đó, giá bạc hợp đồng tương lai giao tháng 7 cũng giảm về mức 77,55 USD/ounce, tương ứng mức giảm 4,16% trong tuần.

Thị trường bạc vừa trải qua những phiên giảm sâu hiếm thấy khi đồng USD và lợi suất trái phiếu Mỹ đồng loạt tăng mạnh, làm gia tăng lo ngại rằng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (fed) sẽ tiếp tục duy trì mặt bằng lãi suất cao lâu hơn dự kiến.

Theo ông James Hyerczyk - chuyên gia kim loại quý của FX Empire, áp lực bán trên thị trường bạc gia tăng mạnh trong bối cảnh chỉ số đồng USD liên tục đi lên, trong khi lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ cũng tăng cao. Hiện lợi suất trái phiếu kỳ hạn 30 năm đã vượt 5,1%, còn lợi suất kỳ hạn 10 năm lên khoảng 4,573%.

Ngày 18/5: Giá bạc giảm sâu hiếm thấy

Ông James Hyerczyk cho biết, nguyên nhân chủ yếu xuất phát từ loạt dữ liệu lạm phát của Mỹ công bố trong tuần qua đều vượt kỳ vọng thị trường. Trong đó, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 4 tăng 3,8% so với cùng kỳ năm trước. Chỉ số giá sản xuất (PPI) tăng 6%, mức cao nhất kể từ cuối năm 2022. Bên cạnh đó, giá nhập khẩu cũng tăng 1,9%, chủ yếu do chi phí năng lượng leo thang.

“Đây được xem là bối cảnh bất lợi nhất đối với những tài sản không mang lại lợi suất như bạc” - chuyên gia của FX Empire đánh giá.

Ngoài tác động từ chính sách tiền tệ, thị trường bạc còn chịu thêm áp lực từ đà tăng của giá năng lượng. Giá nhiên liệu leo thang đang làm dấy lên lo ngại lạm phát sẽ kéo dài dai dẳng hơn, qua đó buộc Fed phải tiếp tục duy trì quan điểm thắt chặt trong thời gian tới./.

Xuân Cường (tổng hợp)
Từ khóa:
giá bạc giá bạc trong nước giá bạc thế giới giá bạc hôm nay

Bài liên quan

Ngày 17/5: Giá bạc phiên cuối tuần tiếp tục lao dốc mạnh

Ngày 17/5: Giá bạc phiên cuối tuần tiếp tục lao dốc mạnh

Ngày 16/5: Giá bạc trong nước và thế giới đồng loạt biến động mạnh

Ngày 16/5: Giá bạc trong nước và thế giới đồng loạt biến động mạnh

Giá bạc biến động ra sao trong thời gian tới?

Giá bạc biến động ra sao trong thời gian tới?

Dành cho bạn

Ngày 18/5: Giá heo hơi tại khu vực miền Nam biến động

Ngày 18/5: Giá heo hơi tại khu vực miền Nam biến động

Ngày 18/5: Giá cao su thế giới biến động trái chiều

Ngày 18/5: Giá cao su thế giới biến động trái chiều

Giá vàng hôm nay ngày 18/5: Giá vàng trong nước giữ mốc 160,5 - 163,5 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay ngày 18/5: Giá vàng trong nước giữ mốc 160,5 - 163,5 triệu đồng/lượng

Ngày 18/5: Giá lúa gạo tại Đồng bằng sông Cửu Long sáng đầu tuần ít biến động

Ngày 18/5: Giá lúa gạo tại Đồng bằng sông Cửu Long sáng đầu tuần ít biến động

Kính dâng Bác Hồ tiếng hát quê hương

Kính dâng Bác Hồ tiếng hát quê hương

Chung tay trồng 6.000 cây bản địa phục hồi rừng tại Sơn La

Chung tay trồng 6.000 cây bản địa phục hồi rừng tại Sơn La

Đọc thêm

Việt Nam cần chuẩn bị cho thời kỳ năng lượng nhiều biến động

Việt Nam cần chuẩn bị cho thời kỳ năng lượng nhiều biến động

(TBTCO) - Trao đổi với phóng viên, GS.TS Andreas Stoffers (Đại học FOM, Đức) cho rằng, tác động lớn nhất từ việc UAE rời OPEC không nằm ở giá dầu tăng hay giảm, mà ở mức độ khó lường ngày càng lớn của thị trường năng lượng toàn cầu. Điều này đặt ra yêu cầu Việt Nam phải nâng cao khả năng chống chịu, đa dạng hóa nguồn cung và đẩy nhanh chuyển dịch năng lượng.
Ngày 17/5: Giá gạo xuất khẩu biến động mạnh

Ngày 17/5: Giá gạo xuất khẩu biến động mạnh

Giá lúa gạo hôm nay (17/5) tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long ít biến động. Trên thị trường xuất khẩu, giá gạo xuất khẩu Việt Nam tiếp đà tăng mạnh. Cụ thể, gạo Jasmine tăng 7 USD/tấn; gạo thơm 5% tấm tăng 10 USD/tấn.
Ngày 17/5: Giá cao su thế giới giảm mạnh do chi phí nguyên liệu leo thang

Ngày 17/5: Giá cao su thế giới giảm mạnh do chi phí nguyên liệu leo thang

Giá cao su thế giới hôm nay (17/5) đồng loạt giảm về mức thấp nhất tuần khi chi phí nguyên liệu tăng cao làm biên lợi nhuận bị thu hẹp và nguồn cung vẫn trong trạng thái thắt chặt. Trong nước, giá cao su tiếp tục ổn định tại các doanh nghiệp lớn.
Ngày 16/5: Giá cao su thế giới biến động trái chiều, trong nước ổn định

Ngày 16/5: Giá cao su thế giới biến động trái chiều, trong nước ổn định

Giá cao su thế giới hôm nay (16/5) biến động trái chiều khi tăng tại Thái Lan và Nhật Bản. Ngược lại, giá tại Trung Quốc và Singapore giảm. Trong nước, giá cao su tiếp tục được các doanh nghiệp giữ ổn định.
Ngày 16/5: Giá heo hơi ổn định ở cả 3 miền trên cả nước

Ngày 16/5: Giá heo hơi ổn định ở cả 3 miền trên cả nước

Giá heo hơi hôm nay (16/5) ổn định ở cả 3 miền trên cả nước. Trong đó, Đồng Nai tiếp tục là nơi có giá cao nhất với 71.000 đồng/kg, hiện giá heo đang dao động ở mức 66.000 - 71.000 đồng/kg.
WB: Kinh tế Việt Nam thể hiện sức chống chịu tốt

WB: Kinh tế Việt Nam thể hiện sức chống chịu tốt

(TBTCO) - Theo Ngân hàng Thế giới (WB), nền kinh tế Việt Nam đã thể hiện sức chống chịu tốt trong bối cảnh toàn cầu nhiều bất ổn. Mặc dù các yếu tố bất lợi có thể làm chậm lại đà tăng trưởng, nhưng WB nhận định, triển vọng kinh tế Việt Nam năm 2026 vẫn khá tốt.
UAE rời OPEC: Thị trường dầu mỏ bước vào giai đoạn bất định mới?

UAE rời OPEC: Thị trường dầu mỏ bước vào giai đoạn bất định mới?

(TBTCO) - Việc UAE tuyên bố chính thức rút khỏi OPEC từ 1/5 không chỉ tác động tới thị trường dầu mỏ mà còn phản ánh xu hướng tái cấu trúc an ninh năng lượng toàn cầu, kéo theo nhiều thách thức và cơ hội đối với các nền kinh tế nhập khẩu năng lượng như Việt Nam.
Bưởi, chanh xuất khẩu sang Trung Quốc phải được GACC phê duyệt

Bưởi, chanh xuất khẩu sang Trung Quốc phải được GACC phê duyệt

(TBTCO) - Tất cả các vùng trồng và cơ sở đóng gói bưởi, chanh xuất khẩu sang Trung Quốc phải được đăng ký với Bộ Nông nghiệp và Môi trường, thông qua Cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật, đồng thời được Tổng cục Hải quan Trung Quốc (GACC) phê duyệt trước khi tham gia xuất khẩu.
Xem thêm

Mới nhất Đọc nhiều

Sửa đổi Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa: Bệ phóng mới cho khu vực kinh tế tư nhân

Sửa đổi Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa: Bệ phóng mới cho khu vực kinh tế tư nhân

Chính sách thuế hỗ trợ doanh nghiệp vượt khó, thúc đẩy tăng trưởng

Chính sách thuế hỗ trợ doanh nghiệp vượt khó, thúc đẩy tăng trưởng

Ngành Hải quan cần tiếp tục hoàn thiện thể chế, hướng đến Hải quan số

Ngành Hải quan cần tiếp tục hoàn thiện thể chế, hướng đến Hải quan số

Thuế tỉnh Thanh Hóa siết chặt quản lý thuế lĩnh vực kinh doanh vàng, ngoại tệ

Thuế tỉnh Thanh Hóa siết chặt quản lý thuế lĩnh vực kinh doanh vàng, ngoại tệ

Ngày 18/5: Giá bạc tiếp tục lao dốc mạnh sau tuần biến động dữ dội

Ngày 18/5: Giá bạc tiếp tục lao dốc mạnh sau tuần biến động dữ dội

Kho bạc Nhà nước: Chủ động thích ứng biến động thị trường giúp huy động vốn hiệu quả

Kho bạc Nhà nước: Chủ động thích ứng biến động thị trường giúp huy động vốn hiệu quả

Vững bước tiến vào kỷ nguyên phát triển mới dưới ánh sáng tư tưởng Hồ Chí Minh

Vững bước tiến vào kỷ nguyên phát triển mới dưới ánh sáng tư tưởng Hồ Chí Minh

Tỷ giá USD hôm nay (18/5): USD tự do bật tăng, DXY giữ sức mạnh khi thị trường cược Fed tăng lãi suất

Tỷ giá USD hôm nay (18/5): USD tự do bật tăng, DXY giữ sức mạnh khi thị trường cược Fed tăng lãi suất

Ngày 18/5: Giá cà phê và hồ tiêu đồng loạt tăng

Ngày 18/5: Giá cà phê và hồ tiêu đồng loạt tăng

Thuế tỉnh Quảng Ngãi công khai loạt doanh nghiệp nợ thuế

Thuế tỉnh Quảng Ngãi công khai loạt doanh nghiệp nợ thuế

Ngày 17/5: Giá heo hơi tại miền Nam neo đỉnh 71.000 đồng/kg

Ngày 17/5: Giá heo hơi tại miền Nam neo đỉnh 71.000 đồng/kg

Giá vàng hôm nay ngày 16/5: Giá vàng thế giới “bốc hơi” hơn 100 USD/ounce sau 24 giờ, trong nước đi ngang

Giá vàng hôm nay ngày 16/5: Giá vàng thế giới “bốc hơi” hơn 100 USD/ounce sau 24 giờ, trong nước đi ngang

Ngày 16/5: Giá lúa gạo tại Đồng bằng sông Cửu Long biến động, ít giao dịch

Ngày 16/5: Giá lúa gạo tại Đồng bằng sông Cửu Long biến động, ít giao dịch

Ngày 17/5: Giá cà phê thế giới lao dốc mạnh, hồ tiêu neo ở mức cao

Ngày 17/5: Giá cà phê thế giới lao dốc mạnh, hồ tiêu neo ở mức cao

Giá vàng hôm nay ngày 17/5: Giá vàng trong nước giảm về vùng 160,5 - 163,5 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay ngày 17/5: Giá vàng trong nước giảm về vùng 160,5 - 163,5 triệu đồng/lượng

Ngày 16/5: Giá cà phê đảo chiều giảm mạnh, hồ tiêu tiếp tục neo cao

Ngày 16/5: Giá cà phê đảo chiều giảm mạnh, hồ tiêu tiếp tục neo cao

Ngày 18/5: Giá cà phê và hồ tiêu đồng loạt tăng

Ngày 18/5: Giá cà phê và hồ tiêu đồng loạt tăng

Tỷ giá USD hôm nay (16/5): USD mạnh lên đẩy DXY lên đỉnh 5 tuần, EUR và GBP đồng loạt lao dốc

Tỷ giá USD hôm nay (16/5): USD mạnh lên đẩy DXY lên đỉnh 5 tuần, EUR và GBP đồng loạt lao dốc