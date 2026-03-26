Đối thoại

Nỗ lực giữ nhịp xuất khẩu giữa vòng xoáy áp lực

Nam Khánh
06:12 | 26/03/2026
(TBTCO) - Trong bối cảnh kinh tế toàn cầu nhiều biến động, hoạt động xuất khẩu của Việt Nam đang đứng trước những thách thức lớn, nhưng cũng có không ít cơ hội. Những con số tích cực trong những tháng đầu năm cho thấy, nền kinh tế vẫn đang giữ được “nhịp”, song theo ông Nguyễn Anh Sơn - Cục trưởng Cục Xuất nhập khẩu (Bộ Công thương), để đạt tăng trưởng 2 con số, đòi hỏi sự linh hoạt trong điều hành và sự chủ động từ phía doanh nghiệp.
PV: Thưa ông, tình hình biến động toàn cầu hiện nay tác động thế nào tới "bức tranh" xuất khẩu của Việt Nam?

Ông Nguyễn Anh Sơn

Ông Nguyễn Anh Sơn: Xuất khẩu của Việt Nam đang vận hành trong môi trường nhiều biến động hơn trước, khi căng thẳng địa chính trị, đặc biệt tại Trung Đông, tác động trực tiếp tới chuỗi cung ứng toàn cầu.

Trước hết, là yếu tố năng lượng. Khu vực vùng Vịnh trung chuyển khoảng 20% sản lượng dầu, khí của thế giới, nên mỗi biến động đều có thể đẩy giá năng lượng tăng, kéo theo chi phí sản xuất và vận tải. Bên cạnh đó, hoạt động logistics cũng chịu ảnh hưởng khi vận tải gián đoạn, thiếu container, chi phí tăng cao; thậm chí tác động có thể kéo dài ngay cả khi xung đột hạ nhiệt.

Dù vậy, hoạt động xuất khẩu của Việt Nam vẫn ghi nhận tín hiệu tích cực. Tính đến ngày 15/3, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu đạt 197,1 tỷ USD, trong đó xuất khẩu đạt 96,8 tỷ USD, tăng 17,6% so với cùng kỳ. Các mặt hàng công nghiệp chế biến tiếp tục giữ vai trò chủ lực, với 3 nhóm hàng đạt trên 10 tỷ USD, gồm điện tử, điện thoại và máy móc, thiết bị. Bên cạnh đó, nhiều mặt hàng như giày dép, gỗ, nông sản, thủy sản cũng tăng trưởng tốt.

PV: Tuy nhiên, cán cân thương mại đang chuyển sang nhập siêu. Điều này có đáng lo ngại không, thưa ông?

Ông Nguyễn Anh Sơn: Tính đến ngày 15/3, tổng kim ngạch nhập khẩu đạt 100,3 tỷ USD, tăng 24,6%, chủ yếu ở nhóm máy vi tính, linh kiện điện tử, máy móc và thiết bị. Điều này cho thấy nhu cầu nhập khẩu nguyên vật liệu, tư liệu sản xuất đang gia tăng để phục vụ sản xuất trong nước.

Đây không phải tín hiệu tiêu cực. Với độ mở kinh tế lớn (lên tới khoảng 200% GDP), cán cân thương mại của Việt Nam thường biến động theo chu kỳ. Mức nhập siêu hiện nay chủ yếu phản ánh nhu cầu nhập khẩu đầu vào, cho thấy hoạt động sản xuất vẫn duy trì tích cực và đang chuẩn bị cho giai đoạn tăng trưởng tiếp theo.

Nhập khẩu tăng mạnh cũng phản ánh niềm tin của doanh nghiệp vào triển vọng phục hồi và mở rộng sản xuất. Dù cán cân thương mại tạm thời thâm hụt khoảng 3,5 tỷ USD, nhưng trong bối cảnh này, đây là mức phù hợp và có thể tạo nền tảng cho tăng trưởng xuất khẩu trong các tháng tới.

Với đà hiện tại, nhiều dự báo cho rằng, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu năm 2026 có thể chạm mốc 1.000 tỷ USD, tiếp tục củng cố vị thế của Việt Nam trong chuỗi thương mại toàn cầu.

Nguồn: Cục Hải quan. Đồ họa: Phương Anh

PV: Theo đánh giá của ông, mục tiêu tăng trưởng xuất khẩu khoảng 15 - 16% trong năm 2026 có phải là thách thức, trong bối cảnh thương mại toàn cầu còn nhiều bất ổn như hiện nay?

Ông Nguyễn Anh Sơn: Đây chắc chắn là một mục tiêu thách thức. Chúng ta mới đi qua giai đoạn đầu năm, trong khi phía trước còn nhiều yếu tố bất định từ thị trường quốc tế. Tuy nhiên, tôi cho rằng, mục tiêu này vẫn có cơ sở.

Trước hết, nền tảng sản xuất trong nước vẫn ổn định. Thứ hai, năng lực thích ứng của doanh nghiệp Việt Nam đã được cải thiện đáng kể sau các cú sốc trước đây, như đại dịch Covid-19 hay đứt gãy chuỗi cung ứng.

Điều quan trọng là chúng ta phải thay đổi cách tiếp cận. Xuất khẩu trong giai đoạn tới không thể vận hành theo cách “tăng trưởng tuyến tính” như trước, mà cần linh hoạt hơn, chủ động hơn.

Một yếu tố rất quan trọng là nâng cao năng lực dự báo và cảnh báo thị trường. Khi thông tin được cập nhật kịp thời, cả cơ quan quản lý và doanh nghiệp sẽ có điều kiện điều chỉnh kế hoạch phù hợp.

PV: Chi phí logistics đang là một trong những áp lực lớn nhất đối với doanh nghiệp. Bộ Công thương có giải pháp gì để hỗ trợ, thưa ông?

Ông Nguyễn Anh Sơn: Đúng là chi phí logistics đang tạo áp lực rất lớn. Do đó, giải pháp không thể chỉ nằm ở một khâu, mà phải mang tính tổng thể.

Doanh nghiệp chủ động ứng phó với biến động

Theo ông Nguyễn Anh Sơn, trong bối cảnh nhiều rủi ro, doanh nghiệp cần chủ động hơn thay vì chỉ trông chờ vào hỗ trợ từ chính sách.

Theo đó, doanh nghiệp cần đa dạng hóa thị trường và nguồn cung, tránh phụ thuộc vào một khu vực hoặc một đối tác. Đồng thời, rà soát kỹ các điều khoản hợp đồng, đặc biệt liên quan đến logistics, bảo hiểm và điều khoản bất khả kháng, để giảm thiểu rủi ro khi có biến động; tăng cường cập nhật thông tin thị trường và phối hợp chặt chẽ với các cơ quan quản lý, hiệp hội ngành hàng cũng như hệ thống thương vụ.

Ngoài ra, doanh nghiệp cần xây dựng các kịch bản ứng phó với gián đoạn chuỗi cung ứng, từ đó có phương án điều chỉnh kịp thời.

Chúng tôi đang phối hợp với các bộ, ngành như Bộ Tài chính, Ngân hàng Nhà nước, Bộ Xây dựng để triển khai các giải pháp liên quan đến vận tải, tín dụng, ngoại tệ và hạ tầng. Một số công cụ quản lý ngoại thương cũng sẽ được sử dụng linh hoạt để điều tiết nhịp xuất nhập khẩu trong từng thời điểm, tránh tình trạng ùn ứ hàng hóa hoặc ách tắc dòng vốn.

Song song với đó, Bộ Công thương đang hoàn thiện các chính sách pháp lý quan trọng nhằm tạo môi trường thuận lợi hơn cho hoạt động xuất khẩu, từ quy định về hàng hóa sản xuất tại Việt Nam đến kiểm soát thương mại chiến lược.

PV: Đa dạng hóa thị trường xuất khẩu đã được nhắc đến rất nhiều, nhưng dường như kết quả vẫn chưa đạt kỳ vọng. Bộ Công thương sẽ thúc đẩy vấn đề này như thế nào trong thời gian tới, thưa ông?

Ông Nguyễn Anh Sơn: Trong bối cảnh hiện nay, đa dạng hóa thị trường không còn là lựa chọn, mà là yêu cầu bắt buộc. Nếu phụ thuộc quá lớn vào một số thị trường, rủi ro sẽ rất lớn khi có biến động.

Một giải pháp mới mà chúng tôi đang triển khai là tăng cường vai trò của hệ thống thương vụ Việt Nam ở nước ngoài. Bộ Công thương sẽ nghiên cứu giao chỉ tiêu cụ thể (KPI) cho từng thương vụ theo khu vực thị trường. Các thương vụ không chỉ làm nhiệm vụ xúc tiến thương mại, mà còn phải chủ động tìm kiếm đối tác, đề xuất thị trường mới và cung cấp thông tin cảnh báo sớm về rủi ro.

Đồng thời, chúng tôi tiếp tục hỗ trợ doanh nghiệp tận dụng hiệu quả các hiệp định thương mại tự do (FTA), bởi đây vẫn là “dư địa” rất lớn nếu được khai thác tốt.

Song hành với việc mở rộng FTA, Bộ Công thương tăng cường hợp tác với các thị trường lớn như Bangladesh, Pakistan; đồng thời khuyến khích các địa phương, doanh nghiệp chủ động khai thác thị trường, liên kết trong và ngoài nước để mở rộng đầu ra cho hàng hóa.

PV: Về dài hạn, Việt Nam cần làm gì để xuất khẩu phát triển bền vững hơn, thưa ông?

Ông Nguyễn Anh Sơn: Về dài hạn, chúng ta cần tái cấu trúc hoạt động xuất khẩu theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và giảm phụ thuộc vào một số thị trường.

Điều này bao gồm việc chuyển dịch cơ cấu hàng hóa sang các sản phẩm có hàm lượng công nghệ cao, đáp ứng các tiêu chuẩn ngày càng khắt khe về môi trường và phát triển bền vững. Đồng thời, cần tiếp tục hoàn thiện thể chế, phát triển hạ tầng logistics và nâng cao năng lực của doanh nghiệp trong nước. Quan trọng hơn, phải gắn kết chặt chẽ giữa sản xuất, xuất khẩu và thị trường nội địa để tạo sự cân bằng và ổn định trong dài hạn.

Bộ Công thương kiến nghị Chính phủ sớm nghiên cứu, đưa vào vận hành các khu thương mại tự do tại Đà Nẵng, Hải Phòng và TP. Hồ Chí Minh, cùng với các khu hợp tác kinh tế qua biên giới. Mục tiêu là hình thành chuỗi sản xuất khép kín, tận dụng hiệu quả quy tắc xuất xứ và nâng cao chất lượng hàng xuất khẩu.

PV: Xin cảm ơn ông!

Kim ngạch xuất nhập khẩu khu vực Móng Cái đạt hơn 3,3 tỷ USD

Sở Tài chính Hải Phòng cập nhật quy định pháp luật mới cho doanh nghiệp, nhà đầu tư

OCB phấn đấu tăng lợi nhuận 39%, nâng vốn điều lệ vượt 30.000 tỷ đồng

Chủ động điều hành giá xăng dầu, giữ ổn định thị trường, giảm áp lực vĩ mô

Nguồn cung hồi nhanh, dòng tiền bất động sản phân hóa

Ngày 26/3: Giá cà phê và hồ tiêu đồng loạt tăng mạnh

Ngày 26/3: Giá lúa tươi tại Đồng bằng sông Cửu Long giảm, gạo đi ngang

Ngày 26/3: Giá cao su tự nhiên có xu hướng dao động ở mức cao

Ngày 26/3: Giá heo hơi dao động từ 63.000 đồng/kg - 69.000 đồng/kg

(TBTCO) - Ông Phùng Minh Hoàng - Giám đốc Chiến lược Công ty cổ phần Quản lý Quỹ Phú Hưng (PHFM) cho rằng, đợt rà soát giữa kỳ của FTSE Russell đối với thị trường chứng khoán Việt Nam vào tháng 3/2026 chủ yếu mang tính đánh giá tiến độ, không tạo ra rủi ro đáng kể đối với lộ trình nâng hạng. Tuy nhiên, yếu tố then chốt hiện nay là khả năng vận hành thực tế và mức độ đáp ứng kỳ vọng của nhà đầu tư quốc tế.
(TBTCO) - Theo TS. Nguyễn Trí Hiếu - Viện trưởng Viện Nghiên cứu và Phát triển Thị trường Tài chính và Bất động sản Toàn Cầu, căng thẳng tại Trung Đông khiến giá năng lượng tăng và tỷ giá chịu áp lực, kéo theo tác động tới mặt bằng giá trong nước. Nguy cơ "nhập khẩu lạm phát" gia tăng, đặt ra thách thức lớn cho điều hành chính sách tiền tệ.
(TBTCO) - Việt Nam đang sở hữu một nguồn lực kinh tế lớn, nhưng chưa được khai thác đầy đủ, đó là khu vực doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ. Theo bà Từ Thu Hiền - Giám đốc Sáng kiến Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp và kinh doanh (WISE), đầu tư theo lăng kính giới chính là chìa khóa để “đánh thức” khu vực này, qua đó không chỉ thúc đẩy bình đẳng, mà còn tạo thêm động lực tăng trưởng trong bối cảnh chuyển đổi xanh và phát triển bền vững.
(TBTCO) - Nâng hạng không phải là đích đến, mà là điểm khởi đầu cho quá trình “nâng chất” thị trường chứng khoán Việt Nam. Để tiệm cận chuẩn mực quốc tế, thị trường cần cải thiện đồng thời chất lượng hàng hóa, hạ tầng vận hành và đặc biệt là cấu trúc dòng vốn theo hướng dài hạn, chuyên nghiệp hơn.
(TBTCO) - Theo ông Kojima Kazunobu - Tư vấn của Cơ quan Hợp tác quốc tế Nhật Bản (JICA), chuyên gia từ Viện nghiên cứu của Tập đoàn Daiwa, việc FTSE Russell nâng hạng giúp củng cố niềm tin của nhà đầu tư quốc tế đối với thị trường chứng khoán Việt Nam, nhưng dòng vốn sẽ dịch chuyển theo lộ trình. Để tiến tới một thị trường mới nổi chất lượng cao, Việt Nam cần tiếp tục cải cách, nâng chuẩn minh bạch và gia tăng khả năng tiếp cận của nhà đầu tư nước ngoài.
(TBTCO) - TS. Phan Phương Nam - Phó Trưởng khoa Luật Thương mại (Trường Đại học Luật TP. Hồ Chí Minh) nhấn mạnh, công tác tuyên truyền, hỗ trợ cần được chú trọng, để chính sách thuế đối với hộ kinh doanh phát huy tối đa hiệu quả quản lý nhà nước, đồng thời tạo đà phát triển bền vững cho khu vực kinh tế cá thể.
(TBTCO) - Theo PGS.TS Ngô Trí Long (Hiệp hội Tư vấn tài chính Việt Nam), việc giảm thuế nhập khẩu xăng dầu về 0% đến hết tháng 4/2026 là một giải pháp tài khóa đúng lúc, hợp lý và có tác dụng giảm áp lực, nhưng để ổn định thị trường một cách bền vững, thì vẫn phải đi cùng các công cụ khác, chứ không thể dựa riêng vào giảm thuế.
(TBTCO) - ThS. Lê Thị Mai Liên - Trưởng ban Kinh tế vĩ mô và dự báo, Viện Chiến lược và Chính sách kinh tế - tài chính (Bộ Tài chính) cho rằng, cần phối hợp đồng bộ các động lực, để nền kinh tế có thêm dư địa thúc đẩy tăng trưởng nhanh và bền vững trong thời gian tới.
