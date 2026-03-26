Tỷ giá USD hôm nay (26/3): Thế giới tăng, Ngân hàng Nhà nước giảm

Diễn biến thị trường trong nước

* Tỷ giá tham khảo tại Sở Giao dịch Ngân hàng Nhà nước mua vào - bán ra hiện ở mức: 23.899 - 26.309 VND/USD.

Tỷ giá USD trong nước vào sáng nay tại các ngân hàng thương mại giảm, Cụ thể, Vietcombank hiện giao dịch ở mức 26.109 - 26.359 VND/USD.

Tỷ giá USD tại các ngân hàng thương mại mua vào và bán ra như sau:

Tỷ giá USD Mua vào Bán ra Vietcombank 26.109 đồng 26.359 đồng Vietinbank 26.134 đồng 26.359 đồng BIDV 26.139 đồng 26.359 đồng

* Tỷ giá EUR tại Sở Giao dịch Ngân hàng Nhà nước mua vào - bán ra hiện ở mức: 27.715 - 30.632 VND/EUR.

Tỷ giá EUR tại các ngân hàng thương mại mua vào và bán ra như sau:

Tỷ giá EUR Mua vào Bán ra Vietcombank 29.783 đồng 31.353 đồng Vietinbank 29.929 đồng 31.289 đồng BIDV 30.003 đồng 31.269 đồng

* Tỷ giá Yên Nhật tại Sở Giao dịch Ngân hàng Nhà nước mua vào - bán ra hiện ở mức: 150 - 166 VND/Yên Nhật.

Tỷ giá Yên Nhật tại các ngân hàng thương mại mua vào và bán ra như sau:

Tỷ giá Yên Nhật Mua vào Bán ra Vietcombank 160.15 đồng 170.33 đồng Vietinbank 160.63 đồng 170.13 đồng BIDV 161.07 đồng 170.07 đồng

Tại thị trường tự do, tỷ giá USD ''chợ đen'' hiện ở quanh mốc 27.950 đồng/USD mua vào và 28.000 đồng/USD bán ra.

Diễn biến thị trường thế giới

Trên thị trường Mỹ, chỉ số US Dollar Index, đo lường biến động đồng bạc xanh với 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) tăng 0,19%, hiện ở mức 99,63 điểm.

Đồng USD tăng giá so với các đồng tiền chủ chốt trong phiên giao dịch ngày thứ Tư, khi giới giao dịch đánh giá xu hướng lạm phát toàn cầu và vẫn tỏ ra hoài nghi về khả năng hạ nhiệt xung đột giữa Iran và các bên liên quan.

Đồng EUR giảm 0,39% xuống còn 1,1562 USD, trong khi Bảng Anh giảm 0,37% xuống 1,3362 USD.

So với đồng Yên Nhật, đồng USD tăng 0,49% lên 159,46 yên. Biên bản cuộc họp chính sách tháng 1 của Ngân hàng Trung ương Nhật Bản cho thấy nhiều thành viên ủng hộ việc tiếp tục nâng lãi suất, song chưa xác định rõ tốc độ.

Đồng Đô la Australia giảm 0,63% xuống còn 0,6949 USD. Dữ liệu lạm phát tháng 2 cho thấy mức tăng 3,7% trước khi xung đột Iran bùng phát, thấp hơn so với dự báo của giới phân tích./.