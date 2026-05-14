Gia Lai thu hút thêm 9 dự án mới, vốn tập trung vào lĩnh vực công nghiệp và chăn nuôi

Sở Tài chính tỉnh Gia Lai cho biết, từ ngày 8 - 14/5/2026, tỉnh thu hút mới 9 dự án trong các lĩnh vực nông nghiệp, công nghiệp chế biến, năng lượng, dịch vụ giải trí, với tổng vốn đăng ký 2.060,62 tỷ đồng.

Trong đó, lĩnh vực chăn nuôi tiếp tục chiếm tỷ trọng đáng kể với loạt dự án trang trại heo quy mô lớn, như trang trại chăn nuôi heo tập trung AGRI Gia Lai 2 (vốn đầu tư 270 tỷ đồng); trang trại chăn nuôi heo Phú Cường Phát (140 tỷ đồng).

Ở lĩnh vực công nghiệp chế biến, Gia Lai có thêm dự án Nhà máy sản xuất giấy tissue Việt Nam xanh (500 tỷ đồng); Nhà máy sản xuất gỗ nội ngoại thất Gainshine Việt Nam của Công ty TNHH Quốc tế Lehome (315,6 tỷ đồng).

Ngoài ra, tỉnh còn thu hút một số dự án sản xuất vật liệu, cơ khí và năng lượng, như Nhà máy sản xuất bê tông asphalt, bê tông xi măng; Nhà máy sản xuất gỗ dăm và viên nén; Nhà máy Gia công, sản xuất cơ khí cùng dự án Nhà máy thủy điện Sê San 4A mở rộng có vốn đầu tư hơn 666 tỷ đồng.

Lũy kế từ đầu năm đến nay, Gia Lai đã thu hút 108 dự án đầu tư mới, đạt hơn 63,5% kế hoạch năm. Tổng vốn đăng ký đạt 128.284,2 tỷ đồng, tăng 157,14% về số dự án và tăng tới 795,12% về tổng vốn đăng ký so với cùng kỳ năm 2025.

Trong đó, có 106 dự án đầu tư trong nước với tổng vốn gần 127.968 tỷ đồng và 2 dự án FDI với tổng vốn hơn 315 tỷ đồng (khoảng 12,1 triệu USD).

Xét theo lĩnh vực, công nghiệp đang là nhóm dẫn đầu về quy mô vốn với 43 dự án, tổng vốn đăng ký hơn 107.923 tỷ đồng. Tiếp theo là lĩnh vực xây dựng - hạ tầng với 14 dự án, tổng vốn hơn 8.401 tỷ đồng. Lĩnh vực nông, lâm nghiệp và thủy sản có 36 dự án với tổng vốn hơn 4.718 tỷ đồng.

Các lĩnh vực thương mại dịch vụ, du lịch và bất động sản, kinh tế đô thị cũng tiếp tục ghi nhận thêm dự án mới, cho thấy dòng vốn đầu tư vào Gia Lai đang có xu hướng đa dạng hơn so với giai đoạn trước.

Môi trường đầu tư tại Gia Lai tiếp tục duy trì sức hút, đặc biệt ở các lĩnh vực công nghiệp chế biến, năng lượng tái tạo và nông nghiệp quy mô lớn. Ảnh minh hoạ.

Công tác xử lý hồ sơ đầu tư cũng tăng lên trong tuần qua. Sở Tài chính Gia Lai cho biết đã tiếp nhận 31 hồ sơ liên quan lĩnh vực đầu tư, trong đó có 28 hồ sơ về thủ tục chấp thuận chủ trương đầu tư và cấp mới giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.

Ở lĩnh vực doanh nghiệp, từ ngày 7 - 13/5/2026, toàn tỉnh có thêm 71 doanh nghiệp thành lập mới với tổng vốn đăng ký 423 tỷ đồng. Bên cạnh đó, có 9 doanh nghiệp hoạt động trở lại, 8 doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh và 11 doanh nghiệp giải thể.

Tính từ đầu năm đến ngày 13/5/2026, Gia Lai đã cấp giấy chứng nhận đăng ký cho 1.634 doanh nghiệp thành lập mới với tổng vốn đăng ký 18.702 tỷ đồng.

Bên cạnh kết quả thu hút đầu tư, Sở Tài chính cũng đã trình UBND tỉnh 20 báo cáo thẩm định chủ trương đầu tư đối với nhiều dự án lớn cần được xem xét, chỉ đạo. Danh mục này bao gồm các dự án điện gió, điện mặt trời, thủy điện, chế biến nông lâm sản và chăn nuôi quy mô lớn tại nhiều địa phương trong tỉnh./.