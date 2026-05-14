Đầu tư

Gia Lai thu hút thêm 9 dự án mới, vốn tập trung vào lĩnh vực công nghiệp và chăn nuôi

Lạc Nguyên

Lạc Nguyên

[email protected]
18:55 | 14/05/2026
(TBTCO) - Chỉ trong 7 ngày, Gia Lai ghi nhận thêm 9 dự án đầu tư mới với tổng vốn hơn 2.060 tỷ đồng. Nguồn vốn chủ yếu tập trung vào công nghiệp chế biến, chăn nuôi và năng lượng, góp phần đưa tổng vốn đăng ký đầu tư từ đầu năm đến nay lên hơn 128.000 tỷ đồng, tăng gần 8 lần so với cùng kỳ năm 2025.
aa

Sở Tài chính tỉnh Gia Lai cho biết, từ ngày 8 - 14/5/2026, tỉnh thu hút mới 9 dự án trong các lĩnh vực nông nghiệp, công nghiệp chế biến, năng lượng, dịch vụ giải trí, với tổng vốn đăng ký 2.060,62 tỷ đồng.

Trong đó, lĩnh vực chăn nuôi tiếp tục chiếm tỷ trọng đáng kể với loạt dự án trang trại heo quy mô lớn, như trang trại chăn nuôi heo tập trung AGRI Gia Lai 2 (vốn đầu tư 270 tỷ đồng); trang trại chăn nuôi heo Phú Cường Phát (140 tỷ đồng).

Ở lĩnh vực công nghiệp chế biến, Gia Lai có thêm dự án Nhà máy sản xuất giấy tissue Việt Nam xanh (500 tỷ đồng); Nhà máy sản xuất gỗ nội ngoại thất Gainshine Việt Nam của Công ty TNHH Quốc tế Lehome (315,6 tỷ đồng).

Ngoài ra, tỉnh còn thu hút một số dự án sản xuất vật liệu, cơ khí và năng lượng, như Nhà máy sản xuất bê tông asphalt, bê tông xi măng; Nhà máy sản xuất gỗ dăm và viên nén; Nhà máy Gia công, sản xuất cơ khí cùng dự án Nhà máy thủy điện Sê San 4A mở rộng có vốn đầu tư hơn 666 tỷ đồng.

Lũy kế từ đầu năm đến nay, Gia Lai đã thu hút 108 dự án đầu tư mới, đạt hơn 63,5% kế hoạch năm. Tổng vốn đăng ký đạt 128.284,2 tỷ đồng, tăng 157,14% về số dự án và tăng tới 795,12% về tổng vốn đăng ký so với cùng kỳ năm 2025.

Trong đó, có 106 dự án đầu tư trong nước với tổng vốn gần 127.968 tỷ đồng và 2 dự án FDI với tổng vốn hơn 315 tỷ đồng (khoảng 12,1 triệu USD).

Xét theo lĩnh vực, công nghiệp đang là nhóm dẫn đầu về quy mô vốn với 43 dự án, tổng vốn đăng ký hơn 107.923 tỷ đồng. Tiếp theo là lĩnh vực xây dựng - hạ tầng với 14 dự án, tổng vốn hơn 8.401 tỷ đồng. Lĩnh vực nông, lâm nghiệp và thủy sản có 36 dự án với tổng vốn hơn 4.718 tỷ đồng.

Các lĩnh vực thương mại dịch vụ, du lịch và bất động sản, kinh tế đô thị cũng tiếp tục ghi nhận thêm dự án mới, cho thấy dòng vốn đầu tư vào Gia Lai đang có xu hướng đa dạng hơn so với giai đoạn trước.

Gia Lai thu hút thêm 9 dự án, dòng vốn đổ vào công nghiệp và chăn nuôi
Môi trường đầu tư tại Gia Lai tiếp tục duy trì sức hút, đặc biệt ở các lĩnh vực công nghiệp chế biến, năng lượng tái tạo và nông nghiệp quy mô lớn. Ảnh minh hoạ.

Công tác xử lý hồ sơ đầu tư cũng tăng lên trong tuần qua. Sở Tài chính Gia Lai cho biết đã tiếp nhận 31 hồ sơ liên quan lĩnh vực đầu tư, trong đó có 28 hồ sơ về thủ tục chấp thuận chủ trương đầu tư và cấp mới giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.

Ở lĩnh vực doanh nghiệp, từ ngày 7 - 13/5/2026, toàn tỉnh có thêm 71 doanh nghiệp thành lập mới với tổng vốn đăng ký 423 tỷ đồng. Bên cạnh đó, có 9 doanh nghiệp hoạt động trở lại, 8 doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh và 11 doanh nghiệp giải thể.

Tính từ đầu năm đến ngày 13/5/2026, Gia Lai đã cấp giấy chứng nhận đăng ký cho 1.634 doanh nghiệp thành lập mới với tổng vốn đăng ký 18.702 tỷ đồng.

Bên cạnh kết quả thu hút đầu tư, Sở Tài chính cũng đã trình UBND tỉnh 20 báo cáo thẩm định chủ trương đầu tư đối với nhiều dự án lớn cần được xem xét, chỉ đạo. Danh mục này bao gồm các dự án điện gió, điện mặt trời, thủy điện, chế biến nông lâm sản và chăn nuôi quy mô lớn tại nhiều địa phương trong tỉnh./.

Lạc Nguyên
Từ khóa:
Gia Lai thu hút dự án mới Gia Lai thu hút đầu tư Dòng vốn đổ vào Gia Lai dòng vốn đổ vào công nghiệp

Bài liên quan

Gia Lai tìm nhà đầu tư cho dự án điểm dừng chân phía Nam đèo Vĩnh Hội

Gia Lai tìm nhà đầu tư cho dự án điểm dừng chân phía Nam đèo Vĩnh Hội

Gia Lai đôn đốc loạt dự án ngoài ngân sách khởi công trong năm 2026

Gia Lai đôn đốc loạt dự án ngoài ngân sách khởi công trong năm 2026

Gia Lai thu hút thêm 5 dự án trong một tuần, nâng tổng vốn đăng ký lên hơn 120.000 tỷ đồng.

Gia Lai thu hút thêm 5 dự án trong một tuần, nâng tổng vốn đăng ký lên hơn 120.000 tỷ đồng.

Dành cho bạn

Chứng khoán ngày 14/5: Xu hướng tích cực duy trì, VN-Index lập đỉnh lịch sử mới

Chứng khoán ngày 14/5: Xu hướng tích cực duy trì, VN-Index lập đỉnh lịch sử mới

Khối ngoại mua ròng, hai cổ phiếu bluechip được giải ngân mạnh

Khối ngoại mua ròng, hai cổ phiếu bluechip được giải ngân mạnh

Hà Nội siết giám sát suất ăn sẵn, xử lý nghiêm vi phạm an toàn thực phẩm

Hà Nội siết giám sát suất ăn sẵn, xử lý nghiêm vi phạm an toàn thực phẩm

Chứng khoán phái sinh ngày 14/5: Sắc xanh trở lại

Chứng khoán phái sinh ngày 14/5: Sắc xanh trở lại

Tập đoàn Điện lực Việt Nam thông tin về lỗ lũy kế đến hết năm 2025 còn 5.611 tỷ đồng

Tập đoàn Điện lực Việt Nam thông tin về lỗ lũy kế đến hết năm 2025 còn 5.611 tỷ đồng

Đề xuất sửa đổi, bổ sung quy định về thu, đổi tiền không đủ tiêu chuẩn lưu thông

Đề xuất sửa đổi, bổ sung quy định về thu, đổi tiền không đủ tiêu chuẩn lưu thông

Đọc thêm

Quảng Ninh tập trung thu hút dòng vốn FDI chất lượng cao

Quảng Ninh tập trung thu hút dòng vốn FDI chất lượng cao

Quảng Ninh đang tập trung thu hút dòng vốn FDI chất lượng cao, hướng tới các dự án công nghệ hiện đại, giá trị gia tăng lớn và thân thiện với môi trường, tạo động lực bền vững cho tăng trưởng.
Kinh tế tư nhân là động lực quan trọng nhất để phát triển công nghiệp công nghệ số

Kinh tế tư nhân là động lực quan trọng nhất để phát triển công nghiệp công nghệ số

(TBTCO) - Khu vực kinh tế tư nhân được xác định là động lực quan trọng nhất để phát triển công nghiệp công nghệ số, còn Nhà nước đóng vai trò kiến tạo, xây dựng hành lang pháp lý, quy hoạch hạ tầng công nghiệp công nghệ số, tạo lập thị trường…
Đà Nẵng: Đẩy nhanh hoàn thiện thủ tục đầu tư dự án cao tốc nội thị và đường sắt đô thị

Đà Nẵng: Đẩy nhanh hoàn thiện thủ tục đầu tư dự án cao tốc nội thị và đường sắt đô thị

(TBTCO) - Ban Chỉ đạo triển khai các chương trình trọng điểm phát triển kinh tế - xã hội TP. Đà Nẵng vừa tổ chức phiên họp lần thứ Nhất. Một trong những nội dung được xem xét và cho ý kiến tại phiên họp là tiến độ đầu tư các dự án động lực.
Australia tăng hỗ trợ phát triển chính thức cho Việt Nam giai đoạn 2026 - 2027

Australia tăng hỗ trợ phát triển chính thức cho Việt Nam giai đoạn 2026 - 2027

(TBTCO) - Chính phủ Australia thể hiện sự cam kết mạnh mẽ và lâu dài với Quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện với Việt Nam, thông qua việc tăng cường hỗ trợ phát triển chính thức (ODA).
Việt Nam tiếp tục giữ sức hút với nhà đầu tư ngoại trong dịch chuyển chuỗi cung ứng

Việt Nam tiếp tục giữ sức hút với nhà đầu tư ngoại trong dịch chuyển chuỗi cung ứng

Báo cáo của Cục Đầu tư nước ngoài (Bộ Tài chính) công bố ngày 13/5 cho biết, tổng vốn đầu tư nước ngoài (FDI) đăng ký vào Việt Nam trong 4 tháng đầu năm 2026 đạt trên 18,7 tỷ USD. Việt Nam tiếp tục là điểm đến được nhà đầu tư nước ngoài quan tâm trong quá trình dịch chuyển, tái cấu trúc và đa dạng hóa chuỗi cung ứng.
Gia Lai rút ngắn tiến độ các dự án năng lượng tái tạo mới được phê duyệt

Gia Lai rút ngắn tiến độ các dự án năng lượng tái tạo mới được phê duyệt

(TBTCO) - Chỉ trong 4 tháng năm 2026, tỉnh Gia Lai đã phê duyệt đầu tư 13 dự án điện gió và mặt trời với tổng công suất hơn 1.197 MW. Nhiều dự án dự kiến đi vào vận hành trong giữa và cuối năm 2028, song được yêu cầu rút ngắn thêm 1/4 tiến độ.
Xây dựng niềm tin số cho thị trường tài sản mã hóa

Xây dựng niềm tin số cho thị trường tài sản mã hóa

(TBTCO) - Trong bối cảnh tài sản số và tài sản mã hóa phát triển mạnh, cơ quan quản lý đang đẩy nhanh hoàn thiện khung pháp lý, tăng cường giám sát và nâng cao trách nhiệm của các tổ chức cung cấp dịch vụ tài sản mã hóa. Việc minh bạch thông tin, bảo vệ tài sản nhà đầu tư và kiểm soát rủi ro được xem là nền tảng để phát triển thị trường tài chính số an toàn, bền vững.
Gia Lai đấu giá khu đất hơn 4.400 m2 tại Quy Nhơn để làm khách sạn, dịch vụ du lịch

Gia Lai đấu giá khu đất hơn 4.400 m2 tại Quy Nhơn để làm khách sạn, dịch vụ du lịch

(TBTCO) - Khu đất rộng hơn 4.446 m2 tại phường Quy Nhơn Nam, tỉnh Gia Lai vừa được thông báo đấu giá quyền sử dụng để triển khai dự án khách sạn, dịch vụ du lịch và văn phòng cho thuê.
Xem thêm

Mới nhất Đọc nhiều

Doanh nghiệp nhà nước cần tăng cổ phiếu tự do chuyển nhượng để đón dòng vốn ngoại

Doanh nghiệp nhà nước cần tăng cổ phiếu tự do chuyển nhượng để đón dòng vốn ngoại

Bộ Tài chính hướng dẫn tiêu chí tài chính trong xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2026 - 2030

Bộ Tài chính hướng dẫn tiêu chí tài chính trong xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2026 - 2030

Gia Lai thu hút thêm 9 dự án mới, vốn tập trung vào lĩnh vực công nghiệp và chăn nuôi

Gia Lai thu hút thêm 9 dự án mới, vốn tập trung vào lĩnh vực công nghiệp và chăn nuôi

Thanh khoản căng thẳng đẩy LDR áp sát 100%, lợi thế nghiêng về ngân hàng có khả năng huy động vốn tốt

Thanh khoản căng thẳng đẩy LDR áp sát 100%, lợi thế nghiêng về ngân hàng có khả năng huy động vốn tốt

Thu hồi toàn quốc 511 sản phẩm mỹ phẩm của Công ty TNHH Mỹ phẩm Việt Hương

Thu hồi toàn quốc 511 sản phẩm mỹ phẩm của Công ty TNHH Mỹ phẩm Việt Hương

Hà Nội phát lệnh tăng tốc, quyết đạt tăng trưởng GRDP 11% năm 2026

Hà Nội phát lệnh tăng tốc, quyết đạt tăng trưởng GRDP 11% năm 2026

Việt Nam kiên quyết xử lý vi phạm sở hữu trí tuệ

Việt Nam kiên quyết xử lý vi phạm sở hữu trí tuệ

Lan tỏa “lối sống xanh”, thúc đẩy học sinh tiểu học hành động vì môi trường

Lan tỏa “lối sống xanh”, thúc đẩy học sinh tiểu học hành động vì môi trường

Hóa chất Đức Giang lên lộ trình khắc phục sau khi cổ phiếu bị đưa vào diện kiểm soát

Hóa chất Đức Giang lên lộ trình khắc phục sau khi cổ phiếu bị đưa vào diện kiểm soát

Ngày 13/5: Giá cà phê bật tăng mạnh, hồ tiêu ở mức 144.000 đồng/kg

Ngày 13/5: Giá cà phê bật tăng mạnh, hồ tiêu ở mức 144.000 đồng/kg

Sách Trắng Thuế Việt Nam 2026 - bức tranh tổng thể về kết quả thu ngân sách và hiện đại hóa quản lý thuế

Sách Trắng Thuế Việt Nam 2026 - bức tranh tổng thể về kết quả thu ngân sách và hiện đại hóa quản lý thuế

“Cơn gió ngược” của thị trường bất động sản

“Cơn gió ngược” của thị trường bất động sản

Ngày 13/5: Giá heo hơi tiếp tục tăng, neo đỉnh 71.000 đồng/kg

Ngày 13/5: Giá heo hơi tiếp tục tăng, neo đỉnh 71.000 đồng/kg

Ngày 12/5: Giá lúa gạo tại Đồng bằng sông Cửu Long biến động trái chiều

Ngày 12/5: Giá lúa gạo tại Đồng bằng sông Cửu Long biến động trái chiều

Giá vàng hôm nay ngày 12/5: Giá vàng thế giới và trong nước đảo chiều tăng trở lại

Giá vàng hôm nay ngày 12/5: Giá vàng thế giới và trong nước đảo chiều tăng trở lại

Bộ trưởng Bộ Tài chính giao ngành Thuế bao quát nguồn thu mới, góp phần đạt mục tiêu tăng trưởng hai con số

Bộ trưởng Bộ Tài chính giao ngành Thuế bao quát nguồn thu mới, góp phần đạt mục tiêu tăng trưởng hai con số

Ngày 12/5: Giá cà phê điều chỉnh giảm, hồ tiêu neo ở mức cao

Ngày 12/5: Giá cà phê điều chỉnh giảm, hồ tiêu neo ở mức cao

Giá vàng hôm nay ngày 14/5: Giá vàng trong nước và thế giới tiếp tục giảm

Giá vàng hôm nay ngày 14/5: Giá vàng trong nước và thế giới tiếp tục giảm