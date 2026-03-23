Cà phê khả năng bước vào một chu kỳ tăng giá mới đầy biến động?

(TBTCO) - Các chuyên gia cho rằng, xung đột ở Trung Đông đã làm tăng chi phí vận chuyển và lưu kho cà phê. Nếu xung đột tiếp tục kéo dài trong thời gian tới, sẽ thúc đẩy giá cà phê thế giới bước vào một chu kỳ tăng giá mới đầy biến động.

Giá cà phê tăng trở lại do yếu tố cung - cầu và địa chính trị

Theo Bộ Công thương, trong nửa đầu tháng 3/2026, giá cà phê trên thị trường thế giới tăng trở lại do tác động đồng thời của các yếu tố cung - cầu và rủi ro địa chính trị ảnh hưởng đến chuỗi cung ứng toàn cầu.

Căng thẳng tại khu vực Trung Đông đã làm chi phí logistics, bảo hiểm và nhiên liệu tăng, khiến thị trường gia tăng hoạt động mua vào trên các sàn giao dịch kỳ hạn. Bên cạnh đó, nguồn cung từ một số quốc gia sản xuất lớn có dấu hiệu suy giảm trong ngắn hạn. Xuất khẩu cà phê của Brazil trong tháng 2/2026 giảm so với cùng kỳ năm trước, làm gia tăng lo ngại về lượng hàng sẵn có trên thị trường quốc tế, góp phần hỗ trợ đà phục hồi của giá cà phê.

Giá cà phê trong nước gần đây tăng cao so với hồi đầu tháng 3. Ảnh: Đức Thanh

Ngoài ra, sau giai đoạn giá điều chỉnh trong tháng 2, nhiều nhà rang xay và các quỹ đầu tư đã gia tăng hoạt động mua vào nhằm bổ sung tồn kho, qua đó tạo thêm lực cầu cho thị trường. Nguồn cung toàn cầu còn tiềm ẩn nhiều rủi ro, trong khi nhu cầu tiêu thụ tiếp tục duy trì ổn định, các yếu tố trên đã góp phần thúc đẩy giá cà phê thế giới tăng trở lại trong thời gian gần đây.

Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam (MXV) cho biết, với thị trường cà phê trong nước, giá cà phê ghi nhận gần đây tăng cao so với mức đầu tháng 3. Tình hình giao dịch nội địa tiếp tục diễn ra chậm, căng thẳng leo thang tại Trung Đông đẩy chi phí vận chuyển đường biển tăng cao. Hiện các tuyến vận chuyển đường biển từ Việt Nam sang châu Âu vẫn chưa bị ảnh hưởng, mặc dù cước vận chuyển đã tăng ít nhất gấp đôi.

Xung đột kéo dài đẩy giá cà phê bước vào chu kỳ tăng giá mới

Nhận định thị trường cà phê thời gian tới, ông Nguyễn Đức Dũng - Phó Tổng Giám đốc MXV cho rằng, đối với thị trường cà phê thế giới hiện nay, sự khan hiếm dầu mỏ do việc Iran phong tỏa Eo biển Hormuz - tuyến hải hành vận chuyển 1/5 lượng dầu thô toàn cầu đã tạo ra cú sốc năng lượng nghiêm trọng nhất kể từ năm 2022, đẩy giá dầu vượt ngưỡng 100 USD/thùng và trở thành rào cản lớn nhất đối với ngành. Áp lực từ giá năng lượng leo thang không chỉ làm tăng phi mã chi phí vận chuyển và bảo hiểm hàng hải mà còn đẩy giá các loại vật tư đầu vào thiết yếu như phân bón và thuốc trừ sâu lên mức cao kỷ lục.

Nếu xung đột Trung Đông tiếp tục kéo dài trong thời gian tới, các tác động này sẽ lan rộng ra toàn bộ chuỗi cung ứng từ người nông dân, các đơn vị logistics cho đến nhà rang xay, buộc mặt bằng chi phí sản xuất phải điều chỉnh tăng mạnh, từ đó thúc đẩy giá cà phê thế giới bước vào một chu kỳ tăng giá mới đầy biến động.

Chi phí vận tải biển tăng gấp đôi dưới tác động căng thẳng Trung Đông Theo ông Nguyễn Đức Dũng - Phó Tổng Giám đốc MXV, thị trường cà phê đầu tháng 3/2026 chứng kiến sự phân hóa khi giá Arabica tăng nhẹ do nguồn cung từ Brazil và Colombia sụt giảm mạnh, trái ngược với đà giảm của Robusta trước áp lực xuất khẩu dồi dào từ Việt Nam. Tại thị trường nội địa, giá đi ngang ở mức 96.600 đồng/kg, giao dịch chậm lại do giá xuống thấp và chi phí vận tải biển tăng gấp đôi dưới tác động của căng thẳng Trung Đông.

Về thị trường cà phê trong nước, giá năng lượng tăng sẽ thúc đẩy đà tăng của các nguyên liệu đầu vào then chốt đối với các loại vật tư nông nghiệp thiết yếu như phân bón và thuốc bảo vệ thực vật. Chi phí canh tác của người nông dân bị đẩy lên mức cao sẽ trực tiếp làm xói mòn biên lợi nhuận của họ. Hệ quả tất yếu là để duy trì khả năng tái sản xuất, người nông dân buộc phải điều chỉnh tăng giá bán cà phê nguyên liệu, từ đó tạo ra áp lực tăng giá lên toàn bộ chuỗi cung ứng nội địa.

Ông Lê Thanh Sơn - Giám đốc Khối kinh doanh hàng hóa, Công ty TNHH MTV Xuất nhập khẩu 2-9 Đắk Lắk cho hay, trong niên vụ 2024 - 2025, công ty xuất khẩu khoảng 7.958 tấn cà phê sang thị trường Trung Đông, chiếm khoảng 8% tổng lượng xuất khẩu của công ty. Trong khi đó, tổng lượng cà phê Việt Nam xuất sang khu vực này đạt khoảng 55.000 tấn, chiếm khoảng 4 - 5% tổng xuất khẩu của ngành cà phê Việt Nam. Do vậy, trong ngắn hạn, doanh nghiệp sẽ tập trung đẩy nhanh việc đặt tàu đối với các hợp đồng xuất khẩu sang những thị trường khác, nhằm tránh rủi ro cước vận tải tiếp tục tăng. Đồng thời, doanh nghiệp cũng tăng cường tìm kiếm và mở rộng các thị trường thay thế.

Các chuyên gia dự báo, căng thẳng tại Trung Đông làm chi phí vận chuyển cà phê từ Việt Nam sang châu Âu và khu vực Vùng Vịnh tăng mạnh, trong khi nguy cơ gián đoạn chuỗi cung ứng ngày càng rõ rệt. Việt Nam hiện là quốc gia sản xuất cà phê robusta lớn nhất thế giới, do đó bất kỳ sự gián đoạn nào trong hoạt động xuất khẩu cũng có thể ảnh hưởng tới thị trường toàn cầu.