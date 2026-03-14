Ngày 14/3: Giá bạc trượt dài khi chịu áp lực từ đà tăng của đồng USD

Giá bạc trong nước và thế giới hôm nay (14/3) tiếp tục giảm giá khi chịu áp lực từ đà tăng của đồng USD và lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ. Trong nước, giá bạc suy giảm, hiện được niêm yết ở mức 2.680.000 đồng/lượng (mua vào) và 2.709.000 đồng/lượng (bán ra). Trên thị trường thế giới, giá bạc thế giới niêm yết ở ngưỡng 84,24 USD/ounce, giảm 1,37 USD so với hôm qua.

Giá bạc hôm nay tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý, giá bạc niêm yết ở mức 3.123.000 đồng/lượng (mua vào) và 3.220.000 đồng/lượng (bán ra) tại Hà Nội. Ngoài ra, theo khảo sát tại các địa điểm giao dịch khác ở Hà Nội, giá bạc trong nước suy giảm, hiện được niêm yết ở mức 2.680.000 đồng/lượng (mua vào) và 2.709.000 đồng/lượng (bán ra).

Tại TP. Hồ Chí Minh giá bạc hiện ở mức 2.681.000 đồng/lượng (mua vào) và 2.715.000 đồng/lượng (bán ra).

Giá bạc thế giới giảm, hiện ở mức giá 2.207.000 đồng/ounce (mua vào) và 2.212.000 đồng/ounce (bán ra).

Cụ thể thông tin mới nhất về giá bạc trong nước tại hai thị trường lớn nhất Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh ngày 14/3/2026:

Loại bạc Đơn vị TP. Hà Nội TP. Hồ Chí Minh Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra Bạc 99.9 1 lượng 2.680.000 2.709.000 2.681.000 2.715.000 1 kg 71.454.000 72.252.000 71.506.000 72.403.000 Bạc 99.99 1 lượng 2.687.000 2.717.000 2.689.000 2.719.000 1 kg 71.660.000 72.464.000 71.702.000 72.515.000

Trên thị trường thế giới, giá bạc thế giới niêm yết ở ngưỡng 84,24 USD/ounce, giảm 1,37 USD so với ngày 13/3.

Giá bạc tiếp tục chịu áp lực giảm trong bối cảnh đồng USD mạnh lên và lợi suất trái phiếu Kho bạc Mỹ gia tăng. Đồng thời, những lo ngại về nguy cơ lạm phát toàn cầu leo thang cũng làm dấy lên quan ngại về triển vọng tăng trưởng kinh tế thế giới, từ đó ảnh hưởng tiêu cực đến nhu cầu đối với các kim loại quý.

Cụ thể, hợp đồng vàng giao tháng 4 giảm 43 USD, lùi về mức 5.136,40 USD/ounce. Cùng xu hướng, bạc giao tháng 5 mất 0,365 USD, xuống còn 85,15 USD/ounce.

Theo ông Jim Wyckoff - chuyên gia phân tích thị trường kim loại quý của Kitco, dù căng thẳng địa chính trị tại Iran và tâm lý thận trọng trên thị trường có phần gia tăng, nhưng yếu tố này vẫn chưa đủ mạnh để tạo lực đẩy cho giá bạc. Ngược lại, đà tăng của đồng USD cùng với lợi suất trái phiếu Mỹ đi lên đang trở thành yếu tố gây sức ép lớn đối với hai kim loại quý.

Xét về khía cạnh kỹ thuật, ông Wyckoff cho rằng vùng kháng cự gần nhất của bạc hiện nằm quanh mức 90,385 USD/ounce, sau đó là mốc 92,50 USD/ounce. Ở chiều ngược lại, các vùng hỗ trợ quan trọng được xác định tại 84,06 USD/ounce và sâu hơn là 82,50 USD/ounce.

Cập nhật mới nhất về giá bạc thế giới ngày 14/3/2026: